COVID-19 : les nouveaux variants devraient forcer l'emploi du masque N-95





MONTRÉAL, le 8 fév. 2021 /CNW Telbec/ - L'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et sécurité au travail (IRSST) recommande enfin le port du masque N-95 ou de son équivalent pour toutes les travailleuses et tous les travailleurs qui oeuvrent auprès de patientes et patients suspectés ou confirmés d'être atteints de la COVID-19 en milieu de soin. L'IRSST souligne que l'émergence de nouveaux variants du virus est un argument supplémentaire pour renforcer les mesures de protection.

« Nous saluons cette prise de position qui tranche avec la position difficilement applicable de l'Institut national de santé publique du Québec qui recommandait le masque N-95 seulement en cas d'éclosion non contrôlée. Nous devons dès maintenant cesser de mettre le personnel inutilement en danger », affirme Jeff Begley, président de la Fédération de la santé et des services sociaux FSSS-CSN.

Ce dernier s'explique mal l'approche bureaucratique du ministère de la Santé qui tarde à exiger que tous les établissements de santé concernés fournissent enfin les masques N-95 et cesse de les rationner. « La CNESST ne peut plus continuer de faire la sourde oreille à nos demandes. Les experts québécois de l'IRSST sont clairs, il faut rehausser la protection respiratoire des travailleuses et travailleurs de la santé », conclut Judith Huot, vice-présidente de la FSSS-CSN.

