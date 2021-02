Guidewire reçoit trois prix XCelent pour son excellence en matière d'administration des politiques dans la zone EMOA





Guidewire Software, Inc. (NYSE : GWRE), la plateforme à laquelle les assureurs généralistes font confiance pour s'engager, innover et se développer efficacement, a annoncé aujourd'hui que PolicyCenter a de nouveau été nommée lauréate des XCelent Awards dans la catégorie IARDde Celent, Systèmes d'administration des politiques dans la région EMOA : Prix XCelent 2021, alimenté par le rapport Vendor Match. PolicyCenter a été reconnue comme la meilleure solution parmi 41 solutions d'administration de politiques évaluées dans les catégories Étendue des fonctionnalités, Base clientèle et Portée des services. Un extrait du rapport est accessible ici.

« PolicyCenter de Guidewire continue d'être l'un des principaux systèmes d'administration des politiques, comme en témoignent son interface utilisateur mise à niveau, les diverses améliorations utilisables et l'introduction du composant Advanced Product Designer », a déclaré Craig Beattie, analyste principal chez Celent et auteur du rapport. « Guidewire investit activement et constamment dans PolicyCenter, ce qui est bénéfique pour le secteur de l'assurance IARD. »

« Nous sommes honorés que Celent ait à nouveau reconnu la solidité de notre plateforme et sommes reconnaissants envers nos clients, notamment ceux qui ont participé au rapport », a confié pour sa part Keith Stonell, directeur général de la région EMOA chez Guidewire. « Chez Guidewire, notre engagement permanent consiste à innover et à enrichir notre plateforme pour accompagner nos clients et assurer leur succès ; aussi nous considérons ces récompenses comme une reconnaissance des efforts de collaboration consentis par la communauté Guidewire pour promouvoir notre constante amélioration. »

Le prix XCelent Functionality pour la meilleure solution dans la catégorie « Étendue des fonctionnalités » est basé sur divers critères, y compris les usages et les fonctionnalités de l'offre de base, les domaines d'activité en production ainsi que le nombre de déploiements pour chacun d'entre eux, les pays où le système est opérationnel et l'expérience utilisateur. Le prix XCelent pour la meilleure solution dans la catégorie « Base clientèle » prend en compte le nombre de clients en production par rapport au système respectif d'administration des politiques pour les lignes d'activité personnelles, commerciales ou spécialisées, et la nouvelle dynamique clients en région EMOA. Le prix XCelent Service pour la meilleure solution dans la catégorie « Portée des services » reflète la taille des services professionnels et de l'équipe d'assistance dans la région, ainsi que les expériences post-implémentation des assureurs.

