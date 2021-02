SoftServe devient Partenaire Argent dans le cadre du programme Solution Partner d'Atlassian





SoftServe, une autorité numérique de premier plan, et une société de conseil, a rejoint le programme « Solution Partner » d'Atlassian en tant que Partenaire Argent. Le programme Solution Partner d'Atlassian reconnaît les partenaires ayant une expertise dans l'apport de connaissances avancées sur les produits Atlassian, ainsi que dans la configuration des produits, les solutions personnalisées et les services de mise en oeuvre.

« En tant que Solution Partner de niveau Argent, nous nous sommes engagés à défendre les outils de développement des produits d'Atlassian qui complètent nos services de conseil, de mise en oeuvre et d'intégration de classe mondiale », a déclaré Todd Lenox, vice-président des Alliances et partenariats mondiaux chez SoftServe. « Les organisations doivent plus que jamais être capables de collaborer efficacement à distance. Nous sommes capables de le faire au bénéfice de nos clients, en tirant parti de nos connaissances en développement pour personnaliser les produits d'Atlassian et répondre à leurs besoins spécifiques. »

Les Solution Partners de niveau Argent sont des sociétés offrant des conseils spécifiques avec des spécialisations particulières, ou des sociétés démarrant une nouvelle relation avec Atlassian. Ils fournissent des connaissances sur les produits, et peuvent offrir des services administratifs et des services de mise en oeuvre. Depuis 2015, SoftServe fournit des services de conseil, de développement et de migration vers le cloud pour une large gamme de produits d'Atlassian, notamment Jira Software, Bitbucket, Confluence, Trello et plus récemment Atlassian Cloud. SoftServe a également remporté récemment le Prix du Partenaire d'Atlassian de l'année 2019 en termes d'intégration SaaS pour sa contribution au développement de nouvelles activités et au leadership éclairé et pour ses produits et services complétant Atlassian.

« Nous sommes ravis d'ajouter SoftServe à notre écosystème de partenaires qui soutiennent les clients et élargissent la portée des produits et services d'Atlassian grâce à leurs connaissances et à leurs innovations », a déclaré Martin Musierowicz, responsable des canaux mondiaux chez Atlassian. « En tant que Solution Partner de niveau Argent, SoftServe va collaborer avec Atlassian pour offrir aux clients une valeur allant bien au-delà de l'expertise produit. En tirant parti de son expertise en termes de conseil, de ventes et de services techniques, SoftServe va fournir et mettre en oeuvre des solutions clients sur les produits Atlassian et aider les clients à libérer leur potentiel. »

Les professionnels du développement de SoftServe guident les clients tout au long du cycle de vie des produits et services, à savoir de l'évaluation au lancement final, et ils possèdent l'expérience et les compétences techniques nécessaires pour intégrer, personnaliser et former les clients à l'utilisation de tous les produits d'Atlassian. Avec plus de 25 années d'expérience en conseil et développement de logiciels, SoftServe combine planification stratégique et expertise technique pour livrer des résultats commerciaux percutants, le tout grâce à une supervision et à une gestion de bout en bout des projets permettant d'assurer le succès à toutes les étapes du cycle de développement.

Pour plus d'informations sur le large éventail d'offres de services de SoftServe, veuillez visiter www.softserveinc.com.

À propos de SoftServe

SoftServe est une autorité du numérique qui conseille et fournit à l'avant-garde de la technologie. Nous révélons, transformons, accélérons, et optimisons la façon dont les entreprises et les sociétés de logiciels mènent leurs affaires. Grâce à notre expertise dans les secteurs de la santé, de la vente au détail, de l'énergie, des services financiers, des logiciels, et plus encore, nous mettons en oeuvre des solutions de bout en bout pour fournir l'innovation, la qualité, et la vitesse auxquelles s'attendent les utilisateurs de nos clients.

SoftServe fournit une innovation ouverte : depuis la génération de nouvelles idées convaincantes, jusqu'au développement et à la mise en oeuvre de produits et de services transformationnels. Notre travail et notre expérience client sont bâtis sur le principe d'une expérience empathique et axée sur l'humain, garantissant ainsi la continuité du trajet, du concept au lancement. Nous donnons aux entreprises et aux sociétés de logiciels les moyens de (ré)identifier la différenciation, d'accélérer le développement de solutions, et de rivaliser vigoureusement dans l'économie numérique d'aujourd'hui. Où que vous vous trouviez dans votre parcours.

Consultez notre site Web, notre blog, et nos pages LinkedIn, Facebook, et Twitter.

