Avis aux médias - Le ministre Lametti fera une annonce de financement





OTTAWA, ON, le 8 févr. 2021 /CNW/ - L'honorable David Lametti, C.P., c.r., ministre de la Justice et procureur général du Canada et l'honorable Dre. Hedy Fry, députée de Vancouver-Centre, accompagnés de représentants de la Vancouver Aboriginal Community Policing Centre Society (VACPCS) et du centre d'aide aux victimes d'agression sexuelle Women Against Violence Against Women (WAVAW) feront une annonce quant à un financement. Après une allocution devant les bénéficiaires, le ministre Lametti et ces derniers répondront aux questions des médias.

Date : mardi 9 février 2021

Heure : 11 h 15 (HP)

Coordonnées de participation

Les journalistes doivent utiliser la ligne téléphonique s'ils souhaitent poser des questions :

Numéro sans frais (Canada et États-Unis) :

1-866-805-7923

Numéro local : 613-960-7518

Code d'accès : 6013447#

Pour accéder à la vidéoconférence :

https://canada.webex.com/canada/j.php?MTID=m68ff36c2de88be5f8d45a6164e47e6b9

