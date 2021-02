Le syndicat Unifor accueille favorablement les annonces du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs





Annonce de mesures spécifiques à l'industrie forestière en Outaouais et dans les Laurentides

MONTRÉAL, le 8 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le plus important syndicat dans le secteur forestier au Québec qui représente notamment les travailleuses et travailleurs de l'usine Fortress à Thurso accueille positivement l'annonce faite par le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour aujourd'hui.

« On ne peut pas contester que les trois mesures annoncées pourraient avoir pour effet de faire baisser les coûts d'approvisionnement, ce qui est en soi une bonne nouvelle puisque ça permettrait de pérenniser les emplois des travailleurs », a réagi à la sortie de la conférence de presse virtuelle, le directeur québécois du syndicat Unifor, Renaud Gagné.

Le gouvernement répondait ainsi au rapport de la Cellule d'intervention sur la vitalité de l'industrie forestière des régions de l'Outaouais et des Laurentides dont faisait aussi partie le syndicat Unifor à titre de représentant des travailleuses et travailleurs.

L'annonce consiste à mettre en place trois mécanismes :

Un projet pilote pour établir une meilleure stratégie dans la planification collaborative des travaux forestiers entre les détenteurs de garanties et le ministère;

Un bureau de projets où des promoteurs pourront soumettre leur plan en vue de « mettre en valeur des volumes de bois disponibles »;

Une table de coordination interrégionale des opérations forestières.

« Tous ces projets ont pour objectif ultime de diminuer les coûts de la matière première ce qui était une des demandes de la cellule de crise, alors dans ce sens, on doit accueillir positivement l'annonce. Maintenant, est-ce que ça veut dire que tout est réglé? Bien sûr que non. Il faudra demeurer vigilant et s'assurer que ça donne les résultats escomptés », nuance M. Gagné.

Finalement, Unifor prend acte des déclarations du ministre à propos des pourparlers qui ont toujours cours avec des promoteurs potentiels pour l'usine de Thurso. « Je le rappelle, la reprise de cette usine est essentielle dans l'écosystème de l'industrie forestière de la région. On aura beau mettre tous les projets pilotes imaginables en place, la relance de cette usine est primordiale », conclut le directeur québécois d'Unifor.

Unifor représente des milliers de membres du secteur forestier en Outaouais et dans les Laurentides que ce soit dans les papetières, les scieries, les panneaux ou autres transformations de la fibre.

