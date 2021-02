Des actions concrètes pour sécuriser la route 117 à Prévost





PRÉVOST, QC, le 8 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants et députée de Prévost, Mme Marguerite Blais, ainsi que le maire de Prévost, M. Paul Germain, sont heureux d'annoncer que des mesures seront mises en place sur la route 117, à Prévost, afin de rendre plus sécuritaires les déplacements des usagers de la route, et plus particulièrement les déplacements des piétons et des écoliers.

Ainsi, un trottoir sera aménagé par la Ville du côté est de la route 117, de la rue Lesage jusqu'au chemin du Lac-Écho, permettant aux écoliers de circuler en toute sécurité. De plus, la limite de vitesse permise sur la route dans ce secteur sera réduite de 70 à 50 km/h au cours des prochaines semaines dans le cadre d'un projet-pilote. En outre, la traverse piétonnière sera dotée d'un feu pour piétons d'une technologie plus récente que celle actuellement en place. De concert avec la Ville, des actions visant à sensibiliser les conducteurs de véhicules à la sécurité des piétons seront également réalisées. Ces mesures étaient très attendues par les citoyennes et les citoyens.

Citations

« Cette solution était attendue depuis longtemps par les citoyennes et les citoyens de Prévost, et je me réjouis du travail de collaboration entre le maire et notre gouvernement. Cette intervention contribuera à soutenir le développement de la Ville, dans le contexte d'une population en croissance, tout en protégeant les enfants qui se rendent à l'école à pied. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants et députée de Prévost

« La sécurité de tous les usagers de la route est primordiale pour votre gouvernement! C'est pour cette raison que nous avons travaillé toutes et tous ensemble afin de mettre en place des solutions concrètes qui pourront être déployées rapidement pour sécuriser les déplacements des piétons, en particulier ceux des écoliers. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Ces nouvelles mesures facilitant le partage de la route 117 entre les piétons et les automobilistes viennent finalement répondre aux demandes répétées des citoyens, des parents et des élus soucieux de la sûreté de tous ceux et celles qui doivent traverser cet axe achalandé pour se rendre à l'école ou à la bibliothèque municipale. »

Paul Germain, maire de Prévost

Faits saillants

Les travaux d'aménagement du trottoir seront réalisés dès l'été 2021 par la Ville de Prévost.

Dans le cadre d'un projet-pilote, la limite de vitesse permise sur la route 117 dans ce secteur sera réduite de 70 à 50 km/h sur près d'un kilomètre au cours des prochaines semaines.

À cet endroit, la route 117 comporte quatre voies de circulation avec un terre-plein central. Le secteur bénéficie d'une zone de surveillance par radar photo.

