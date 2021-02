StorageVault Canada Inc. nommé Partenaire officiel d'entreposage et de déménagement d'Équipe Canada





Le partenariat à long terme offre un soutien aux athlètes et aux ONS de partout au pays

TORONTO, 08 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lundi, le Comité olympique canadien (COC) a annoncé que StorageVault Canada Inc. était le nouveau Partenaire officiel d'entreposage et de déménagement d'Équipe Canada. Ce partenariat de cinq ans qui a démarré à la fin de 2020 et qui se déroulera jusqu'en 2024 sera axé sur l'offre de services d'entreposage résidentiel, corporatif, industriel et de bureau au COC, aux organismes nationaux de sport et aux athlètes d'Équipe Canada.

« Le COC est fier d'accueillir officiellement StorageVault au sein de la famille olympique canadienne. Nous sommes reconnaissants envers nos partenaires dévoués pour leur soutien inébranlable d'Équipe Canada, particulièrement dans le contexte de la pandémie, a déclaré David Shoemaker, chef de la direction et secrétaire général du COC. StorageVault partage nos valeurs de respect, de responsabilité, d'excellence, de courage et de plaisir. L'immense valeur que ce partenariat offre au système sportif aura certainement un effet positif sur les athlètes canadiens et sur les activités quotidiennes de nos organismes nationaux de sport. »

« Depuis de nombreuses années, StorageVault appuie des organismes sportifs à travers le Canada et c'est notre désir particulier de soutenir les athlètes dans leur parcours vers les Jeux olympiques, indique Iqbal Khan, directeur financier chez StorageVault et plus grand partisan d'Équipe Canada au sein de l'entreprise. C'est une passion qui s'est développée chez moi depuis l'enfance. J'ai suivi mes premiers Jeux olympiques en 1988, peu de temps après mon arrivée au Canada depuis la Guyane et je me souviens d'avoir été renversé par le nombre de sports et par l'énergie et la diversité des compétitions. »

Depuis plus de 20 ans, StorageVault et ses bannières affiliées Access Storage, Sentinel Storage, Storage for Your Life et Depotium Mini-Entrepôt et sont établis comme la plus importante entreprise d'entreposage et celle affichant la croissance la plus rapide au Canada avec une empreinte nationale de plus de 210 points de service. De plus, StorageVault offre de l'entreposage portable à travers le pays grâce à Cubeit et StorageVault Containers, ainsi que l'entreposage et le déchiquetage de documents (RecordXpress).

Leur mission a toujours inclus l'appui aux communautés qu'ils servent, des organismes locaux aux Olympiens qui visent la médaille d'or, particulièrement dans la période unique que nous traversons actuellement.

« Nous sommes reconnaissants de compter sur une plateforme d'affaires qui nous permet d'appuyer les athlètes et les communautés de partout au pays, affirme Celeste Blackmore, directrice nationale des partenariats corporatifs chez StorageVault. C'est avec grande fierté et patriotisme que nous annonçons et accueillons Équipe Canada et le Comité olympique canadien au sein de notre famille de partenaires. »

C'est cette philosophie partagée et les valeurs essentielles de l'appui de la communauté sportive canadienne et au-delà qui font de ce partenariat avec Équipe Canada quelque chose de tout à fait naturel.

« Nous sommes passionnés par l'appui que nous offrons à nos voisins de partout au pays pour garantir que nos communautés restent en santé et en sécurité, ajoute Blackmore. Nous sommes conduits par les mêmes vertus que celles qui propulsent les athlètes et nous comprenons que de devenir un Olympien ou une Olympienne est la poursuite d'une vie entière qui exige de la passion, de la détermination et l'appui de la famille, des amis et des organisations. Des jeunes espoirs au sein d'organisations locales aux Olympiens qui visent la médaille d'or, nous appuyons fièrement leur parcours vers l'excellence. Go Canada Go! »

AVIS AUX MÉDIAS :

Équipe Canada et StorageVault Canada Inc. ont réuni cinq champions olympiques, soit Catriona Le May Doan, Bruny Surin, Erica Wiebe, Jon Montgomery et Patrick Chan afin de participer à une discussion le jeudi 11 février 2021 à 20 h (HE). Pour de plus amples informations et pour réserver votre place, visitez cette page https://www.facebook.com/teamcanada/posts/10158273451018264

À propos de StorageVault

StorageVault possède, gère et loue des espaces d'entreposage libre-service et d'entreposage portable à des clients individuels et commerciaux. Nous entreposons aussi des documents, gérons des données et offrons des services de déchiquetage aux entreprises, établissements de soins de santé et autres organismes du secteur public. Avec une empreinte nationale de plus de 200 points de service, nous sommes l'entreprise affichant la plus importante croissance et nous sommes la seule entreprise canadienne d'entreposage cotée en bourse, après avoir conclu des acquisitions de l'ordre de plus de 1,4 milliard de dollars depuis 2015. ( Site Web / Facebook).

CONTACTS POUR LES MÉDIAS :

Josh Su, relations publiques

Comité olympique canadien

Cell. : 647-464-4060

Courriel : jsu@olympique.ca

Thomas Hall, directeur des communications et des relations médias

Comité olympique canadien

Cell. : 514-709-1054

Courriel : thall@olympique.ca

Celeste Blackmore, directrice nationale des partenariats corporatifs

StorageVault Canada Inc.

Tél. : 1-877-622-0205

Courriel : ir@storagevaultcanada.com

