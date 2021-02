Programme Climat municipalités - Phase 2 - Près de 660 755 $ accordés pour aménager un vaste espace de fraîcheur au coeur de la ville de Magog





MAGOG, QC, le 8 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La Ville de Magog aménagera un parc dans un secteur central pour lutter contre de multiples îlots de chaleur grâce à une aide financière de 660 755 $ accordée par le gouvernement du Québec, dans le cadre du programme Climat municipalités - Phase 2.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le député d'Orford et adjoint parlementaire du premier ministre (volet internet haute vitesse), M. Gilles Bélanger, au nom du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette.

Ce projet pilote d'envergure consiste à transformer une vaste zone d'îlots de chaleur dans le secteur est de la ville en un espace de fraîcheur d'une superficie de près de deux hectares. Abondamment verdi et propice à des activités de jardinage communautaire, le nouveau parc deviendra également un espace tampon pour la régulation des eaux de ruissellement et permettra la réintroduction de la biodiversité en milieu urbain.

L'aménagement prévu inclut notamment la plantation de 150 arbres, de massifs arbustifs, de plantes vivaces et de gazon, l'installation de mobilier urbain convivial pour les aînés et l'ajout de bacs de culture pour le jardinage. Des ateliers éducatifs et des activités d'insertion sociale par le biais du jardinage son également planifiés pour animer l'endroit.

L'aménagement de ce grand espace vert dans une zone urbaine défavorisée a pour but de démontrer que, dans un contexte municipal, des activités visant un niveau d'adaptation et de résilience accrues face à l'intensité croissante des changements climatiques peuvent s'arrimer à une démarche proactive axée sur le vieillissement actif. Cette initiative de la Ville de Magog fait partie des projets sélectionnés dans le cadre du second appel à projets de Climat municipalités - Phase 2, qui soutient les projets pilotes de lutte contre les changements climatiques.

Citations :

« Les municipalités jouent un rôle clé dans l'adaptation des communautés aux changements climatiques. Bien au fait des enjeux propres à leur territoire, elles sont en mesure de proposer des solutions concrètes qui soutiendront efficacement un aménagement résilient et durable. En créant cet espace de fraîcheur, la Ville de Magog poursuit ses objectifs de revitalisation et d'aménagement inclusif tout en permettant à sa population d'être mieux adaptée face à l'impact des changements climatiques. Bravo pour cette initiative porteuse! »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et ministre responsable de la région de Laval

« La Ville de Magog est active en matière de revitalisation urbaine et bien déterminée à réaliser des projets visant à permettre une résilience accrue de ses citoyens face aux effets des changements climatiques. En proposant de nouvelles infrastructures vertes, comme ce parc, la Ville démontre sa volonté de mettre en oeuvre des solutions adaptées et prometteuses pour améliorer l'environnement, mais aussi les conditions de vie de ses citoyens. Des efforts qui méritent notre appui! »

Gilles Bélanger, député d'Orford et adjoint parlementaire du premier ministre (volet internet haute vitesse)

« Nous sommes très heureux de profiter du soutien du gouvernement du Québec afin de réaliser un projet rassembleur qui nous permet de faire un pas de plus dans notre lutte contre les changements climatiques. Le nouvel aménagement permettra, entre autres, d'augmenter le couvert de la canopée et la superficie en espaces verts afin de créer un îlot de fraîcheur dans un secteur très urbanisé et plus vulnérable aux aléas climatiques. Au-delà de ces bénéfices environnementaux, le projet permettra d'améliorer la qualité de vie des citoyens. Le plan d'aménagement et de verdissement proposé s'arrimera parfaitement avec la Politique environnementale de notre municipalité, en plus de réitérer l'importance de notre Politique familles et aînés, dont nous sommes très fiers! »

Vicki-May Hamm, mairesse de la Ville de Magog

Faits saillants :

Climat municipalités - Phase 2 est un programme découlant du Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques qui vise à soutenir le passage à l'action des municipalités dans la lutte contre les changements climatiques. Il comporte deux volets :

Volet 1 - Soutien à la préparation de projets de lutte contre les changements climatiques (analyses et études);

Volet 2 - Soutien aux projets pilotes de lutte contre les changements climatiques.

Le volet 2 du programme bénéficie d'une enveloppe globale de 35 M$ provenant du Fonds vert. Le financement maximal offert par projet pilote est de 1 M$.

Le projet de parc de la Ville de Magog a obtenu une subvention de 660 755 $ sur un coût total de 883 565 $.

Lien connexe :

Pour en savoir davantage sur le programme Climat municipalités - Phase 2 : www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/climat-municipalites2/index.htm.

