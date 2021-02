Programme Climat municipalités - Phase 2 - Près de 10 M$ sont accordés pour concrétiser 12 projets innovants de lutte contre les changements climatiques





QUÉBEC, le 8 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec réaffirme son soutien au développement de solutions novatrices et reproductibles pour lutter contre les changements climatiques. Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette, est heureux d'annoncer que plus de 9 420 000 $ ont été versés à 12 organismes municipaux pour la réalisation de projets pilotes. Ces derniers ont été sélectionnés dans le cadre du second appel à projets du volet 2 de Climat municipalités - Phase 2 (CM-2), un programme qui appuie des initiatives porteuses de réduction des gaz à effet de serre ou d'adaptation aux impacts des changements climatiques.

CM-2 favorise le passage à l'action des municipalités vers un mode de vie durable et adapté à leur réalité en soutenant deux types de projets pilotes : les projets comportant une composante technique et ceux prévoyant une démarche d'innovation sociale. Une telle démarche fait appel à la collaboration des acteurs locaux afin de définir une solution au problème visé, alors que les initiatives comportant un volet technique permettront, par exemple, de tester des infrastructures ou des technologies vertes, ou bien des aménagements résilients.

Le soutien à la réalisation de ces projets pilotes a pour objectif spécifique de favoriser la recherche et la définition de pistes de solution audacieuses qui seront mises en oeuvre par et pour les collectivités concernées. Cette approche permet non seulement de mobiliser les communautés, mais aussi de développer un éventail national de solutions de lutte contre les changements climatiques.

Les organismes municipaux financés dans le cadre du second appel à projets du volet 2 de CM-2 sont les suivants :

Arrondissement Ahuntsic-Cartierville - Augmentation de la mobilité de quartier pour diminuer l'utilisation de l'« auto solo »

MRC de Joliette - Location de camions électriques pour la collecte des matières résiduelles

- Location de camions électriques pour la collecte des matières résiduelles MRC de La Haute-Gaspésie - Implantation d'infrastructures collectives pour soutenir l'autonomie alimentaire

Municipalité de Saint-Charles-Borromée - Réaménagement de son artère principale pour favoriser les déplacements actifs et durables

Municipalité de Saint-Pacôme - Réalisation d'un projet d'agriculture verticale pour la production de légumes locaux

Municipalité du village de Tadoussac - Mise sur pied d'un projet de protection des berges dans la baie de Tadoussac

- Mise sur pied d'un projet de protection des berges dans la baie de Régie intermunicipale Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine - Aménagement de six plateformes de mobilité durable

Ville de Gatineau - Verdissement de l'île de Hull

- Verdissement de l'île de Ville de Lachute - Implantation d'infrastructures vertes en amont du bassin versant du cours d'eau Urbain

- Implantation d'infrastructures vertes en amont du bassin versant du cours d'eau Urbain Ville de Magog - Aménagement d'un parc urbain pour lutter contre les îlots de chaleur

- Aménagement d'un parc urbain pour lutter contre les îlots de chaleur Ville de Québec - Déminéralisation et verdissement de certains quartiers centraux

Ville de Sainte-Catherine - Stabilisation des berges de la rivière Saint-Régis

Citations :

« Je me réjouis de voir l'ingéniosité et le dévouement dont font preuve villes et municipalités pour s'adapter et lutter contre les changements climatiques. Si ces projets pilotes auront un impact certain dans les collectivités où ils seront concrétisés, certains offriront également une réponse et des outils à d'autres collectivités aux prises avec les mêmes enjeux. Je tiens à féliciter tous ceux qui ont contribué et qui contribueront à la réalisation de ces initiatives inspirantes. Merci de joindre vos efforts pour faire du Québec une société plus verte, plus durable et plus sécuritaire. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et ministre responsable de la région de Laval

Faits saillants :

Climat municipalités - Phase 2 est un programme découlant du Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques qui vise à soutenir le passage à l'action des municipalités dans la lutte contre les changements climatiques. Il comporte deux volets :

Volet 1 - Soutien à la préparation de projets de lutte contre les changements climatiques (analyses et études);

Volet 2 - Soutien aux projets pilotes de lutte contre les changements climatiques (solutions techniques ou sociales).

Le volet 2 du programme bénéficie d'une enveloppe globale de 35 M$. Le financement maximal offert par projet pilote est de 1 M$.

Douze (12) projets ont été retenus à la suite du deuxième appel à projets, qui s'est terminé en septembre 2019. Ces projets recevront une aide financière totale de 9 423 464 $.

Liens connexes :

Pour en savoir davantage sur le programme Climat municipalités - Phase 2 : www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/climat-municipalites2/index.htm.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Communiqué envoyé le 8 février 2021 à 14:34 et diffusé par :