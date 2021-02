Avis aux médias : Annonce virtuelle en matière d'infrastructure à Whitby





OTTAWA, ON, le 8 févr. 2021 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à un important événement virtuel en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, de Ryan Turnbull, député de Whitby, de Lorne Coe, député provincial de Whitby et whip en chef du gouvernement, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et de Don Mitchell, maire de la Ville de Whitby.

Date : Mardi 9 février 2021



Heure : 14 h 30 HNE



Événement Zoom : Les représentants des médias doivent s'inscrire auprès d'Erin Mikaluk, àcommunications@whitby.ca, pour recevoir un lien vers l'annonce.





Ou s'inscrire en cliquant sur le lien suivant : https://zoom.us/webinar/register/WN_buBx2RaaQ1KbE37VvWAcpw



Diffusion en direct : Le public est invité à regarder l'annonce en direct sur la page Facebook de la Ville de Whitby : https://www.facebook.com/TownofWhitby/

