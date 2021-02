Avis aux médias - La ministre Tassi lancera un nouveau programme de formation pour prévenir la violence et le harcèlement au travail





GATINEAU, QC, le 8 févr. 2021 /CNW/ - La ministre du Travail et député pour Hamilton West-Ancaster-Dundas, Filomena Tassi, annoncera le lancement d'un nouveau programme de formation pour prévenir la violence et le harcèlement au profit de 10 000 personnes de la Colombie-Britannique qui travaillent près de l'eau. Elle sera accompagnée de Mike Leonard, président et directeur général de la BC Maritime Employers Association, de Rob Ashton, président de l'International Longshore and Warehouse Union Canada et de Tracy Porteous, directrice exécutive de la Ending Violence Association of BC.

Un point de presse suivra l'annonce.

Veuillez noter que tous les détails sont sujets à des modifications.

DATE : Le mardi 9 février 2021



HEURE : 12 h HNE

Les journalistes qui souhaitent participer doivent s'inscrire par courriel à media@hrsdc-rhdcc.gc.ca en indiquant leur nom et la presse qu'ils représentent. Le lien Zoom sera fourni aux personnes inscrites.

