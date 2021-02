La French Tech double la mise sur CybelAngel.





L'équipe de CybelAngel est honorée d'annoncer son entrée dans l'indice Next40, aux côtés des 39 scale-ups technologiques françaises les plus prometteuses.

Sélectionné par l'Etat français sur des critères de potentiel, de revenus, et de capital levé, l'éditeur de logiciels de cybersécurité, qui protège déjà 60% des entreprises du CAC40, réaffirme ainsi la trajectoire d'hypercroissance amorcée il y a 5 ans. CybelAngel rejoint le Next40 au moment même où elle triple la taille de ses équipes commerciales à l'international, en continuant d'investir massivement en R&D en France, comme le montre le lancement récent d'une nouvelle extension de sa plateforme, dédiée à la surveillance des risques Shadow IT.

"Cette reconnaissance, nous la devons d'abord à nos 100 clients à travers le monde. J'ai une pensée toute particulière pour ceux qui nous ont fait confiance dès le premier jour comme Sanofi ou L'Oréal. Ils ont fait le bon choix", explique Erwan Keraudy, CEO de CybelAngel. "Ils peuvent dormir sur leurs deux oreilles. Nous les protégerons de nombreuses années encore, en conservant cette proximité qu'ils ont appréciée dès nos débuts."

Alain Bouillé, Délégué Général du CESIN (Club des Experts de la Sécurité Informatique et Numérique) et ancien Directeur de la Sécurité des Systèmes d'Information du groupe Caisse des Dépôts, a fait partie des premiers à adopter CybelAngel et témoigne : "Avant Cybelangel, la découverte de fuites de données stratégiques était un problème quasi insoluble. Depuis 2014, après avoir été l'un des premiers clients de cette jeune start-up, j'ai suivi leur impressionnant parcours qui les a portés jusqu'à la cour des grands."

CybelAngel est d'autant plus fière d'intégrer le Next40 qu'elle y représente le secteur de la cybersécurité. Elle se positionne ainsi au coeur de la stratégie de souveraineté numérique française et européenne, dans un monde où la donnée (et la capacité à la protéger) est devenue un enjeu aussi économique que géopolitique.

Guillaume Poupard, Directeur Général de l'ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information) se réjouit de cette nomination : "l'ANSSI suit attentivement le développement de CybelAngel depuis sa création. Ses solutions innovantes apportent des briques de grand intérêt pour la construction de stratégie efficaces et pragmatiques de sécurisation des systèmes numériques, en France comme ailleurs dans le monde. Je suis ravi de l'intégration de CybelAngel au sein de l'indice Next40, signe de reconnaissance et de confiance dans ses évolutions futures. "

Avec plus de 51 millions d'euros levés depuis sa création, et l'ouverture de bureaux à Paris, New York, Londres puis Boston, CybelAngel met désormais résolument le cap vers l'international où elle se pose en alternative aux géants de la Threat Intelligence américains ou chinois.

L'accompagnement dédié, la visibilité et les opportunités de développement apportés par la French Tech permettront à CybelAngel de lever les derniers obstacles dans sa quête de leadership mondial.

