Les résultats de Takeda pour le T3 de l'exercice 2020 démontrent une accélération de la croissance et une résilience continue ; Projections de la direction pour l'exercice 2020 complet, confirmées, Prévisions révisées à la hausse pour le flux de trésorerie disponible et le BPA déclaré

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TOKYO : 4502 / NYSE : TAK) (« Takeda ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre de l'exercice 2020 (période close le 31 décembre 2020).

Le DIRECTEUR FINANCIER DE TAKEDA, COSTA SAROUKOS, a déclaré :

« Nos résultats du troisième trimestre démontrent la résilience de notre business model et l'ampleur de notre portefeuille, avec une solide croissance générée par nos 14 marques mondiales. En tant que société biopharmaceutique axée sur la R&D et orientée valeurs, nous restons focalisés sur l'offre de traitements qui transforment la vie des personnes aux besoins importants non satisfaits, partout dans le monde. Ayant finalisé le premier de nos sept dépôts potentiels au cours des 12 prochains mois, nous nous réjouissons à l'idée de fournir la prochaine génération de médicaments potentiellement transformateurs, et de maintenir notre engagement envers les patients, nos employés et la planète.

« Tout en maintenant la dynamique commerciale, nous continuons également de respecter nos engagements financiers, ayant réalisé des marges et un flux de trésorerie solides en cumul annuel, et dépassé notre objectif en termes de dessaisissements d'actifs non stratégiques. Ces progrès reflètent notre capacité à intégrer effectivement et efficacement les opérations de Takeda et de Shire, alors que nous mobilisons les synergies et focalisons les investissements dans nos secteurs d'activité clés.

« Les solides performances financières de Takeda au T3 nous permettent de confirmer les projections de la direction pour l'exercice 2020, avec une accélération de la croissance maintenue au T4 alors que nous clôturons l'exercice. Réfléchir à la transformation de Takeda au cours des quelques dernières années et au moteur R&D de calibre mondial, que nous avons construit, nous laisse d'envisager une année 2021 comme un point d'inflexion important, et remplie d'un certain nombre de jalons clés qui nous positionneront pour une croissance durable à long terme. »

FAITS SAILLANTS DE L'EXPLOITATION ET FINANCIERS

Résultats pour le T3 de l'exercice 2020 en cumul annuel (période de neuf mois close le 31 décembre 2020)

(milliards de yens, sauf

pourcentages et montants

par action) DÉCLARÉS DE BASE (Non-IFRS)(1) SOUS-JACENT (2) (Non-IFRS) (1) T3 DE L'EXERCICE 2020 EN CUMUL ANNUEL par rapport à l'EXERCICE PRÉCÉDENT T3 DE L'EXERCICE 2020 EN CUMUL ANNUEL par rapport à l'EXERCICE PRÉCÉDENT Chiffre d'affaires 2 427,5 -3,6 % 2 427,5 -3,6 % +1,1 % Bénéfice d'exploitation 358,7 +120,7 % 780,6(3) -1,5 % +8,5 % Marge 14,8 % +8,3 pp 32,2 % +0,7 pp 32,1 % Bénéfice net 178,9 +320,8 % 519,8 -7,2 % BPA (JPY) 115 yen +87 yen 333 yen -27 yen +4,5 % Flux de trésorerie d'exploitation 610,0 +25,9 % Flux de trésorerie disponible (non IFRS)(1) (4) 717,5 -3,8 %

(1) Un complément d'information sur certaines des mesures non-IFRS de Takeda est publié sur le site Web des relations avec les investisseurs de Takeda, à l'adresse suivante : https://www.takeda.com/investors/reports/quarterly-announcements/

(2) La croissance sous-jacente compare deux périodes (trimestres ou années) de résultats financiers sous une base commune et est utilisée par la direction pour évaluer les activités. Ces résultats financiers sont calculés en devises constantes en excluant l'impact des dessaisissements et autres montants correspondant à des éléments exceptionnels, inhabituels, ou non liés à nos opérations en cours.

(3) Le bénéfice d'exploitation de base représente le revenu net ajusté pour exclure la charge fiscale, notre part des bénéfices ou pertes d'investissements comptabilisés en vertu de la méthode de la mise en équivalence, les charges et produits financiers, d'autres coûts et résultats d'exploitation, les pertes d'amortissement et de dépréciation sur les actifs incorporels acquis, et autres éléments non liés aux activités principales de Takeda, tels que l'incidence de la comptabilisation d'acquisition et les frais liés aux transactions.

(4) Le flux de trésorerie disponible représente les flux de trésorerie issus des activités d'exploitation, en excluant l'acquisition d'immobilisations corporelles et en incluant le produit des ventes d'immobilisations corporelles, tels qu'ajustés pour exclure l'acquisition d'actifs incorporels et l'acquisition d'investissements, et pour inclure le produit des ventes et des rachats de placements, ainsi que le produit des ventes d'activités, nets de la trésorerie et des équivalents de trésorerie cédés.

LES RÉSULTATS DU T3 DE L'EXERCICE 2020 EN CUMUL ANNUEL DÉMONTRENT LA RÉSILIENCE CONTINUE DE TAKEDA

Le chiffre d'affaires déclaré, à hauteur de 2 427,5 milliards JPY (~23,5 milliards USD), a été essentiellement impacté par les effets de change et les dessaisissements, toutefois Takeda a généré une croissance du chiffre d'affaires sous-jacent de 1,1 % en cumul annuel, au troisième trimestre de l'exercice 2020, en réponse à la solide croissance d'ENTYVIO, de TAKHZYRO, et de l'Immunoglobuline ; et était conforme aux projections de « faible croissance à un chiffre » pour l'exercice complet.

Takeda a dégagé un bénéfice d'exploitation déclaré de 358,7 milliards JPY (~3,5 milliards USD), soit une augmentation de 120,7 %, qui reflète une réduction des coûts de comptabilisation du prix d'achat (Purchase Price Accounting, PPA) et d'intégration. Le bénéfice d'exploitation de base, ajusté pour tenir compte des éléments exceptionnels et PPA, a diminué en glissement annuel pour s'établir à 780,6 milliards JPY (~7,6 milliards USD), en raison de l'impact des effets de change et des dessaisissements. La marge d'exploitation de base s'est établie à 32,2 %. Le bénéfice d'exploitation de base, sous-jacent a progressé de 8,5 % en glissement annuel. La marge de bénéfice d'exploitation de base sous-jacente, ajustée pour tenir compte de l'impact des effets de change et des dessaisissements, s'élevait à 32,1 %, stimulée par les synergies et les efficiences en matière de dépenses d'exploitation.

Le bénéfice net déclaré de Takeda se chiffrait à 178,9 milliards JPY, en hausse de 320,8 % par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Le flux de trésorerie d'exploitation a augmenté de 25,9 % pour s'établir à 610,0 milliards JPY, renforçant ainsi le bilan de Takeda et permettant amplement à la société de couvrir les paiements des dividendes, des dettes et des intérêts. Le flux de trésorerie disponible, qui reflète également les dépenses en capital et le produit des ventes d'actifs, s'élevait à 717,5 milliards JPY (~7,0 milliards USD). Ceci représentait une baisse de 3,8 % du flux de trésorerie disponible déclaré, par rapport à l'exercice précédent ; le taux de croissance a en effet subi l'impact des ~375,5 milliards JPY d'espèces reçues en juillet 2019 pour XIIDRA®. Un flux de trésorerie robuste a permis un désendettement supplémentaire au T3 et un ratio dette nette / BAIIA ajusté, de 3,6x à la fin de la période.

L'impact global de la propagation mondiale de la COVID-19 sur les résultats financiers consolidés de Takeda, pour les neuf mois clos le 31 décembre 2020, n'a pas été significatif, avec plusieurs facteurs compensatoires. Des effets indésirables liés à la COVID-19 ont été observés dans certains domaines thérapeutiques, en particulier en neurosciences dans les périodes pendant lesquelles les restrictions d'isolement à domicile étaient en place, réduisant les consultations des patients auprès des prestataires de soins médicaux. Cette tendance a fluctué tout au long de la période de neuf mois, pour s'intensifier au cours des derniers mois, la transmission de COVID-19 ayant augmenté de manière significative dans de nombreuses parties du monde. Ces impacts défavorables ont été en partie contrebalancés par les bénéfices tirés des tendances de prescription durant la pandémie, notamment l'expansion de certains produits plus pratiques à administrer, observée aux premiers stades de la contagion. En ce qui concerne les dépenses d'exploitation, la suspension volontaire de certaines activités commerciales comme les voyages et les événements d'affaires, en réponse à la COVID-19 a occasionné une réduction des dépenses. Ces facteurs font que l'impact sur les résultats de Takeda a été insignifiant.

Pour consulter les tout derniers communiqués de Takeda relatifs à la COVID-19, cliquez ici et visitez le Centre d'information COVID-19 sur le site Web de Takeda.

MISES À JOUR COMMERCIALES DANS NOS CINQ SECTEURS D'ACTIVITÉ CLÉS

Les cinq secteurs d'activité clés de Takeda (gastroentérologie, maladies rares, thérapies dérivées du plasma, oncologie et neurosciences), avec un chiffre d'affaires déclaré de 1 982,1 milliards JPY, représentant près de 82 % du chiffre d'affaires total du T3, ont généré une croissance de 4,4 % du chiffre d'affaires sous-jacent, en glissement annuel. Les 14 marques mondiales de Takeda, avec un chiffre d'affaires déclaré de 910,3 milliards JPY (~8,8 milliards USD) au total, ont enregistré une augmentation de 15,4 %, en cumul annuel, de la croissance du chiffre d'affaires sous-jacent au T3, par rapport à l'exercice précédent.

Gastroentérologie

La franchise Gastroentérologie, avec un chiffre d'affaires déclaré de 588,8 milliards JPY, représentait 24 % des ventes, avec une croissance de 14 % du chiffre d'affaires sous-jacent. Ceci a été attribuable à la croissance exceptionnelle continue via la part de première ligne, étendue de l'ENTYVIO sélectif de l'intestin, aux États-Unis, dans l'UE et au Japon.

Maladies rares

La franchise Maladies rares, avec un chiffre d'affaires déclaré de 446,7 milliards JPY, représentait 18 % des ventes, avec une croissance du chiffre d'affaires sous-jacent, en baisse de 3 %. Le portefeuille d'angiooedème héréditaire a affiché quant à lui une croissance de 16 % du chiffre d'affaires sous-jacent, porté par une excellente performance continue de TAKHZYRO, qui continue d'étendre le marché de la prophylaxie de l'angiooedème héréditaire. Hématologie rare a pour sa part décliné de 11 % sur une base sous-jacente, avec un paysage compétitif correspondant aux attentes. Maladies métaboliques rares s'est contracté de 1 % sur une base sous-jacente, mais, si l'on exclut NATPARA, le portefeuille enregistre cette fois une croissance de 7 %. Takeda travaille en étroite collaboration avec la U.S. Food and Drug Administration (FDA) sur un plan proposé visant à réapprovisionner le NATPARA aux États-Unis, et a annoncé au début de l'exercice 2020 que les modifications du dispositif et les tests de produit requis retarderont probablement la disponibilité au-delà de 2020.

Immunologie PDT

Immunologie PDT, affiche un chiffre d'affaires déclaré de 313,0 milliards JPY, représentant 13 % des ventes, avec une croissance de 9 % du chiffre d'affaires sous-jacent, favorisé par une solide demande continue pour le Gammagard-Liquid aux États-Unis et pour l'IG sous-cutanée à l'échelle mondiale. Les ventes d'albumine ont décliné de 10 % par rapport à l'exercice précédent, ce qui était en partie attribuable à la dynamique de phasage et d'approvisionnement en Chine en 2019, et dans une certaine mesure à l'interruption temporaire de la soumission des lots d'Albumin Glass pour le lancement en Chine au T3, un problème qui devrait être bientôt résolu.

Oncologie

La franchise Oncologie, avec un chiffre d'affaires déclaré de 318,5 milliards JPY, représentait 13 % des ventes, avec une croissance de 3 % du chiffre d'affaires sous-jacent. Le portefeuille de Takeda continue d'étendre les indications alors que les marques en pleine croissance compensent le déclin des produits plus anciens dans le portefeuille.

Neurosciences

La franchise Neurosciences, avec un chiffre d'affaires déclaré de 315,1 milliards JPY, représentait 13 % des ventes, le chiffre d'affaires sous-jacent accusant une baisse de 2 %. La dynamique du portefeuille a enregistré un ralentissement attribuable aux restrictions d'isolement à domicile, en réponse à la COVID-19, réduisant les visites et les diagnostics des patients. Une reprise des tendances de prescription a été notée, mais le démarrage de nouveaux patients n'a pas encore permis de retrouver les niveaux pré-COVID.

Faits marquants relatifs aux marques mondiales pour T3 en cumul annuel Secteurs d'activité Produit Chiffre d'affaires déclaré des produits

JPY (milliards) Croissance du chiffre d'affaires sous-jacent

en glissement annuel Gastroentérologie ENTYVIO 319,3 +24,0 % Maladies rares TAKHZYRO 65,9 +38,1 % Immunologie MDP Immunoglobines 248,0 +13,7 % Oncologie NINLARO 67,9 +20,4 % Oncologie ALUNBRIG 6,5 +29,2 %

ÉCONOMIES DE COÛT ET DESSAISISSEMENTS

Les produits de synergie et les efficacités opérationnelles ont étayé la performance de la marge, Takeda ayant dégagé une marge de bénéfice d'exploitation de base, sous-jacente, de 32,1 % en cumul annuel. Takeda se désendette également rapidement, avec un ratio dette nette / BAIIA ajusté, de 3,6x à la fin du T3 (31 décembre 2020), en baisse par rapport à mars 2020, où ce ratio s'élevait à 3,8x, même après le paiement des dividendes de l'exercice complet. Le capital brut de la dette a été réduit de 1,3 billion JPY (~12,5 milliards USD) en deux ans, depuis le trimestre clos le 31 mars 2019 (la clôture de l'acquisition de Shire a été annoncée le 8 janvier 2019), et Takeda est en bonne voie d'atteindre son objectif de désendettement à moyen terme, de 2x entre l'exercice 2021 et l'exercice 2023.i

Takeda a dépassé son objectif de cession d'actifs non stratégiques, de 10 milliards USD, et a annoncé 11 transactions depuis janvier 2019 à ce jour, pour une valeur totale de jusqu'à ~11,6 milliards USD, avec notamment, et parmi les plus récentes :

La clôture de la vente annoncée précédemment d'un portefeuille de produits sélectionnés, en vente libre et sous ordonnance, à Hypera S.A., pour une valeur totale de 825 millions USD. (Communiqué de presse)

La clôture de la vente annoncée précédemment du patch d'étanchéité en fibrine, TachoSil ® , à Corza Health, Inc. pour 350 millions EUR. (Communiqué de presse)

, à Corza Health, Inc. pour 350 millions EUR. (Communiqué de presse) La clôture de la vente annoncée précédemment d'un portefeuille de produits sous ordonnance, sélectionnés, à Cheplapharm pour une valeur totale de 562 millions USD. (Communiqué de presse)

La clôture de la vente annoncée précédemment d'un portefeuille de produits sélectionnés, à Celltrion Inc. pour une valeur totale de 278 millions USD incluant les paiements progressifs. (Communiqué de presse)

Un accord visant à céder un portefeuille de produits pharmaceutiques sous ordonnance, non stratégiques, vendus en Chine à Hasten Biopharmaceutic Co., Ltd. pour 322 millions USD, sous réserve des conditions de clôture légales et règlementaires habituelles. (Communiqué de presse)

Takeda a dépassé son objectif original de 700 millions USD, et le total de 1,1 milliard USD au T2, pour une encaisse supplémentaire obtenue des ventes d'immobilier et de valeurs mobilières, recevant ~1,4 milliard USD à ce jour. Par conséquent, la Société révise à la hausse ses prévisions du flux de trésorerie disponible pour l'exercice complet 2020, de 50 milliards JPY à 750 ? 850 milliards JPY.

MISE À JOUR RELATIVE AU PIPELINE : PROGRÈS DE LA R&D AVEC LA SOUMISSION DE TAK-721, LE PREMIER DE SEPT DÉPÔTS POTENTIELS DANS LES 12 PROCHAINS MOIS

Takeda a construit un moteur R&D de pointe, de calibre mondial, et a généré un pipeline divers et dynamique comprenant environ 40 nouvelles entités moléculaires (New Molecular Entities, NME) au stade clinique, qui commence à porter ses fruits. Le pipeline des NME Wave 1 de la société, qui représentent des thérapies potentielles classées parmi les meilleures et les toutes premières de leur catégorie, comporte un certain nombre de jalons de développement tardif, de lectures de données pivot ou de démarrages d'études pivot, anticipés à court terme.

Le portefeuille pipeline de Takeda offre tous les atouts pour contribuer significativement à sa croissance au cours des dix prochaines années, et reste en bonne voie d'atteindre ses jalons cibles. Depuis le T2, l'un de ses douze jalons pivot à court terme a déjà été atteint (lecture des données de phase 3 de Maribavir). C'est également l'une des cinq lectures de données pivot, attendues au cours de l'exercice 2022, avec des jalons de développement à court terme supplémentaires, prévus dans tous les programmes de Wave 1.

Le moteur R&D de Takeda a continué de faire progresser son pipeline Wave 1, avec des faits marquants récents :

TAK-721 s'est vu accorder une évaluation prioritaire de la FDA, et maintient le cap pour devenir le premier agent approuvé par la FDA, destiné à traiter l'oesophagite éosinophilique. TAK-721 a reçu au préalable, à la fois la désignation de Traitement novateur et celle de Médicament orphelin, par la FDA. (Communiqué de presse)

s'est vu accorder une évaluation prioritaire de la FDA, et maintient le cap pour devenir le premier agent approuvé par la FDA, destiné à traiter l'oesophagite éosinophilique. TAK-721 a reçu au préalable, à la fois la désignation de Traitement novateur et celle de Médicament orphelin, par la FDA. (Communiqué de presse) TAK-003 , le vaccin candidat tétravalent contre la dengue, de Takeda, a continué de protéger contre la maladie de la dengue, avec un profil de sécurité acceptable dans le suivi de sécurité d'emploi et d'efficacité, sur deux ans, publié dans The Journal of Infectious Diseases en décembre 2020. Des demandes règlementaires auprès de l'EMA et de pays où la dengue est endémique sont prévues au T4 de l'exercice 2020, et contiendront trois années de suivi de sécurité d'emploi et d'efficacité ; ces données seront présentées dans le cadre d'une réunion médicale, au cours de l'exercice 2021.

, le vaccin candidat tétravalent contre la dengue, de Takeda, a continué de protéger contre la maladie de la dengue, avec un profil de sécurité acceptable dans le suivi de sécurité d'emploi et d'efficacité, sur deux ans, publié dans en décembre 2020. Des demandes règlementaires auprès de l'EMA et de pays où la dengue est endémique sont prévues au T4 de l'exercice 2020, et contiendront trois années de suivi de sécurité d'emploi et d'efficacité ; ces données seront présentées dans le cadre d'une réunion médicale, au cours de l'exercice 2021. Mobocertinib (TAK-788) , un nouveau traitement potentiel, recommandé pour les patients atteints de CBNPC et présentant des mutations R-EGF de l'insertion de l'exon 20, a mis en évidence des réponses cliniquement significatives et durables dans des données présentées à l'édition 2020 du Congrès mondial sur le cancer du poumon (World Conference on Lung Cancer, WCLC), avec un taux de réponse objectif de 35 % tel qu'évalué par l'investigateur, et une durée de réponse médiane de 17,5 mois. Il maintient le cap en vue d'une soumission auprès de la FDA au T4 2020, pour les patients prétraités au platine et présentant des mutations R-EGF de l'insertion de l'exon 20. (Communiqué de presse)

, un nouveau traitement potentiel, recommandé pour les patients atteints de CBNPC et présentant des mutations R-EGF de l'insertion de l'exon 20, a mis en évidence des réponses cliniquement significatives et durables dans des données présentées à l'édition 2020 du Congrès mondial sur le cancer du poumon (World Conference on Lung Cancer, WCLC), avec un taux de réponse objectif de 35 % tel qu'évalué par l'investigateur, et une durée de réponse médiane de 17,5 mois. Il maintient le cap en vue d'une soumission auprès de la FDA au T4 2020, pour les patients prétraités au platine et présentant des mutations R-EGF de l'insertion de l'exon 20. (Communiqué de presse) Maribavir (TAK-620) a satisfait son critère d'évaluation principal de phase 3 pour le traitement des receveurs de greffe présentant des infections réfractaires/résistantes par le cytomégalovirus (communiqué de presse). Des données de phase 3 positives pour TAK-620 seront présentées dans le cadre des Réunions Greffe et thérapie cellulaire (Transplantation & Cellular Therapy Meetings, GTC), le 12 février, et de la Réunion annuelle de la Société européenne de greffe de moelle et du sang (European Society for Blood and Marrow Transplantation, EBMT), du 14 au 17 mars. Takeda envisage de déposer une demande d'approbation auprès de la FDA, pour le maribavir comme traitement de l'infection et la maladie du CMV chez des patients greffés, résistants ou réfractaires à un traitement préalable, au 1er semestre de l'exercice 2021.

Autres mises à jour notables

En 2020, Takeda s'est classée au premier rang des approbations de NDA en Chine, avec quatre approbations pour le TAKHZYRO (communiqué de presse), ENTYVIO, ADCETRIS, et REPLAGAL.

À l'occasion de la 62e Réunion et exposition virtuelle annuelles de l'American Society of Hematology (ASH) en décembre 2020, Takeda a présenté neuf résumés sur des apprentissages clés tirés de données en situation réelle et d'études rétrospectives. Takeda continue de rassembler et d'appliquer des données probantes du monde réel dans le traitement de l'hémophilie, de la maladie de von Willebrand (mvW) et de la drépanocytose, tout en poursuivant ses avancées vers un traitement personnalisé dans le cadre de son engagement continu envers les personnes atteintes de troubles hémorragiques. (Communiqué de presse)

À l'occasion de l'édition virtuelle 2020, de la Réunion scientifique annuelle de l'American College of Allergy, Asthma and Immunology (ACAAI), Takeda a communiqué les résultats finaux de l'extension en ouvert, de phase 3, HELP Studytm, démontrant qu'une injection de TAKHZYRO (lanadélumab-flyo) constitue une option potentielle de traitement préventif à long terme chez les patients atteints d'angiooedème héréditaire. Les résultats ont été également publiés dans l'édition de novembre 2020 du journal de l'ACAAI, Annals of Allergy, Asthma & Immunology. (Communiqué de presse)

Enfin, Takeda se réjouit des progrès règlementaires récents de certaines thérapies transformatrices, notamment l'approbation par la FDA de la Demande d'autorisation pour un nouveau médicament supplémentaire (Supplemental New Drug Application, sNDA) concernant l'ICLUSIG (ponatinib) pour les patients adultes atteints de LMC en phase chronique résistante ou intolérante. (Communiqué de presse)

INITIATIVES CLÉS DE L'ENTREPRISE

Plusieurs exemples de réalisations de l'entreprise au T3 témoignent des progrès de Takeda vers sa vision consistant à « découvrir et fournir des traitements qui transforment la vie, guidés par notre engagement envers les patients, nos employés et la Planète ».

Patients :

Takeda confirme son leadership au sein du secteur, dans l'Index sur l'Accès aux Médicaments 2021

Takeda a été classée sixième dans Index sur l'accès aux médicaments (Access to Medicine, AtM) 2021. L'Index AtM, un projet de recherche bisannuelle, rigoureux, combine la collecte de données, la vérification, l'évaluation et l'analyse pour comparer 20 des plus grandes sociétés pharmaceutiques mondiales, dans leurs initiatives visant à faciliter l'accès aux médicaments. La société a obtenu des scores élevés remarquables dans les trois domaines techniques évalués par l'Index, figurant notamment en première place dans le domaine « Gouvernance de l'accès ». Takeda a également affiché une solide performance dans les domaines de l'amélioration de la santé et de la conformité. Ce classement démontre la stratégie axée sur les valeurs, de Takeda, et comment une approche « Accès avant tout » appliquée à l'ensemble de sa région Croissance & Marchés émergents, aide les patients à surmonter plus durablement les difficultés de l'accès. (Communiqué de presse)

Employés :

Takeda est déclarée Meilleur employeur mondial

Takeda figurait parmi les rares élues, au nombre de 16 entreprises, à avoir été nommées Top Employer® à l'échelle mondiale, pour 2021, une récompense décernée à la société pour la quatrième année consécutive. Le Top Employers Institute fournit une certification de prix annuel aux entreprises qui offrent une culture, des environnements professionnels, des bénéfices et des opportunités, exceptionnels à leurs employés, sur la base des résultats de son Enquête sur les meilleures pratiques RH. Takeda s'est illustrée sur la scène internationale dans les domaines des valeurs, de l'éthique et de l'intégrité, du changement organisationnel, du leadership, de la durabilité, de la gestion des performances et de l'engagement, et a été également certifiée Meilleur employeur dans quatre régions et 38 pays. Cette distinction illustre l'engagement continu de Takeda envers la création d'une expérience personnelle exceptionnelle pour son personnel au niveau mondial. (Communiqué de presse)

Planète :

Takeda atteint son objectif de neutralité carbone

Takeda a récemment annoncé qu'elle était parvenue à la neutralité carbone dans sa chaîne de valeur pour l'exercice 2019. Ce jalon a été atteint grâce à une focalisation continue sur des mesures de conservation énergétiques internes, sur un approvisionnement en énergie verte, et en investissant dans des certificats d'énergie renouvelable et des compensations d'émissions en CO² vérifiées, de haute qualité. Ces mesures portent collectivement sur 100 % des émissions de portée 1, 2 et 3 de l'exercice 2019 de Takeda, et représentent un grand pas en avant dans le parcours de durabilité, de Takeda. Minimiser l'impact environnemental de ses activités est une priorité essentielle au coeur de la mission de Takeda, consistant à assurer Une meilleure santé pour les personnes, un meilleur avenir pour le monde. (Communiqué de presse)

En savoir plus sur la façon dont Takeda continue de respecter ses engagements envers les patients, ses employés et la planète, à travers son engagement contributif en faveur de la durabilité, dans son Rapport sur les valeurs durables 2020 (2020 Sustainable Value Report) : https://www.takeda.com/corporate-responsibility/sustainable-value-report/

MISE À JOUR SUR LA COVID-19

Guidée par ses valeurs, Takeda a répondu à la COVID-19 en concentrant ses efforts sur la protection de la santé et de la sécurité de ses employés, tout en s'attachant à garantir la fourniture de ses médicaments aux patients qui en ont besoin, et en jouant son rôle dans la réduction de la transmission et le soutien des communautés au sein desquelles ses employés vivent et travaillent. Takeda a également adopté un certain nombre de mesures destinées à aider le monde à faire face à la COVID-19, parmi lesquelles, et pour ce qui est des plus récentes :

Les plus grandes sociétés mondiales de sciences de la vie recrutent actuellement pour COMMUNITY, un essai plateforme d'envergure mondiale, pour les patients hospitalisés, atteints de COVID-19 Communiqué de presse Takeda démarre au Japon une étude clinique de phase 1/2 sur TAK-919, un vaccin candidat contre la COVID-19, de Moderna Communiqué de presse Takeda à concédé sous licence les vaccins contre la COVID-19, TAK-919 (Moderna) et TAK-019 (Novavax) au Japon, et leurs approbations sont prévues au cours de l'exercice 2021 (Communiqué de presse), (Communiqué de presse)

PROJECTIONS POUR L'EXERCICE 2020

Projections de la direction pour l'exercice complet, confirmées ; Révision à la hausse du BPA déclaré, sur la base d'une hypothèse plus favorable du taux d'imposition, et des prévisions améliorées quant au flux de trésorerie disponible reflétant des ventes de titres supplémentaires

(en milliards de yen) PRÉVISIONS ANTÉRIEURES POUR L'EXERCICE 2020 (octobre 2020) PRÉVISIONS MISES À JOUR POUR L'EXERCICE 2020 (février 2021) Projections sous-jacentes

de la direction Chiffre d'affaires 3 200,0 3 200,0 Faible croissance à un chiffre Bénéfice d'exploitation déclaré 434,0 434,0 Bénéfice d'exploitation de base 984,0 984,0 Croissance élevée à un chiffre Marge d'exploitation de base 30,8 % 30,8 % Entre 30 et 35 % Bénéfice net déclaré 124,0 180,5 BPA déclaré (JPY) 79 116 BPA des activités de base (JPY) 420 420 Croissance entre 10 et 15 % Flux de trésorerie disponible 700 à 800 750 à 850 Dividende annuel par action (JPY) 180 180

Takeda affiche une solide dynamique à l'approche du T4 de l'exercice 2020 et un potentiel de croissance sous-jacente accélérée, avec la réalisation d'une marge d'exploitation de base sous-jacente aux alentours de 35 % à moyen terme.

Les projections de base et sous-jacentes pour l'exercice 2020 demeure inchangées.

Hypothèses clés émises dans les prévisions de l'exercice 2020

Les projections de la société reflètent les attentes de la direction concernant le maintien de la dynamique commerciale dans les cinq principaux secteurs d'activité de Takeda, la croissance du chiffre d'affaires sous-jacent dégagé par ses 14 marques mondiales, et la réalisation accélérée des synergies de coûts.

Les projections pour l'exercice 2020 reflètent également les hypothèses clés suivantes, notamment (i) l'absence de concurrent supplémentaire 505(b)2 pour le VELCADE sous-cutané lancé aux États-Unis au cours de l'exercice 2020 ; (ii) inclut l'impact des cessions divulguées par Takeda jusqu'au 4 février 2021, à l'exception de la cession de Takeda Consumer Healthcare Company et d'actifs non-stratégiques en Chine ; et (iii) les attentes actuelles de la direction concernant la COVID-19.

Sur la foi des informations actuellement disponibles, Takeda estime que ses résultats financiers pour l'exercice 2020 ne seront pas bouleversés par la COVID-19. Les prévisions pour l'exercice 2020 traduisent cette conviction. Toutefois, la situation provoquée par la COVID-19 demeure très instable. Son évolution au cours de l'exercice 2020, y compris l'apparition de nouveaux foyers de COVID-19, des confinements supplémentaires ou leur prolongation, un confinement généralisé ou d'autres mesures gouvernementales sur les principaux marchés, pourrait entraîner ou aggraver des perturbations sur les activités de Takeda, provoquant, par exemple, un fléchissement de la demande pour les produits Takeda, des problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement ou des retards importants dans ses programmes d'essais cliniques. S'ils se produisent, ces événements pourraient entraîner de nouvelles répercussions sur les activités, les résultats d'exploitation ou la situation financière de Takeda, ce qui se traduirait par d'importants écarts par rapport aux prévisions de Takeda pour l'exercice 2020.

Pour en savoir plus sur les résultats du T3 de l'exercice 2020 de Takeda, et d'autres informations financières, veuillez consulter : https://www.takeda.com/investors/reports/quarterly-announcements/

Informations supplémentaires

Takeda communiquera plus en détail sa stratégie commerciale sur les marchés émergents et les progrès de son pipeline, lors de sa prochaine conférence téléphonique intitulée Mise à jour stratégique sur la croissance et les marchés émergents (Growth & Emerging Markets Strategic Update), le 11 mars 2021, et la 2e partie de sa conférence téléphonique intitulée Opportunité de marché du pipeline Wave 1 (Wave 1 Pipeline Market Opportunity), le 6 avril 2021, respectivement.

À propos de Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TOKYO : 4502 / NYSE : TAK) est un leader biopharmaceutique mondial axé sur la R&D, et reposant sur de solides valeurs. Basée au Japon et guidée par son engagement envers les patients, ses employés et la planète, la société ambitionne de découvrir et de fournir des traitements révolutionnaires. Takeda focalise ses initiatives de R&D sur quatre domaines thérapeutiques : Oncologie, maladies rares et hématologie, neurosciences et gastroentérologie (GI). Nous réalisons également des investissements de R&D ciblés dans des vaccins et des thérapies dérivées du plasma. Nous sommes spécialisés dans le développement de médicaments hautement innovants qui contribuent à faire une différence dans la vie des personnes. Pour y parvenir, nous repoussons les frontières des nouvelles options de traitement, en exploitant nos capacités et notre moteur de R&D collaboratifs optimisés pour créer un pipeline robuste, aux modalités diverses. Nos employés s'engagent à améliorer la qualité de vie des patients et à collaborer avec des partenaires de soins de santé dans environ 80 pays. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web https://www.takeda.com.

Avis important

Aux fins du présent avis, le terme « communiqué de presse » désigne le présent document, toute présentation orale, toute séance de questions et réponses et tout matériel écrit ou oral discuté ou distribué par Takeda Pharmaceutical Company Limited (« Takeda ») et ayant trait au présent communiqué. Le présent communiqué (y compris tout compte rendu oral et toute séance de questions et réponses en connexion avec ce dernier) n'est pas censé constituer, représenter ou faire partie et ne constitue pas, ne représente pas ni ne fait partie d'une quelconque offre, invitation, ou sollicitation d'offre d'achat, d'acquisition, de souscription, d'échange, de vente ou de cession de valeurs mobilières ou la sollicitation d'un vote ou d'une approbation dans une juridiction quelconque. Aucune action ou autre valeur mobilière n'est offerte au public par le biais du présent communiqué. Aucune offre de valeurs mobilières ne sera faite aux États-Unis, sauf dans le cas d'un enregistrement en vertu de la loi « U.S. Securities Act » de 1933 et ses amendements, ou d'une dispense de celle-ci. Le présent communiqué de presse (ainsi que les autres informations qui pourront être fournies au destinataire) est fourni à la condition qu'il soit utilisé par le destinataire à des fins d'information uniquement (et non pas pour l'évaluation d'un investissement, d'une acquisition, d'une cession ou de toute autre transaction). Tout manquement à ces restrictions pourra constituer une violation des lois applicables sur les valeurs mobilières.

Les sociétés dans lesquelles Takeda possède directement ou indirectement des investissements constituent des entités distinctes. Dans le présent communiqué, à des fins de facilité, « Takeda » est parfois utilisé pour faire référence à Takeda et à ses filiales en général. De même, les mots « nous », « nos » et « notre » sont également utilisés comme référence aux filiales en général ou aux personnes qui travaillent pour elles. Ces expressions sont également utilisées lorsqu'il n'est pas utile d'identifier la ou les société(s) particulière(s).

Déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué et tout matériel distribué connexe sont susceptibles de contenir des déclarations prévisionnelles, des points de vue ou des opinions concernant l'activité future, la position future et les résultats des opérations de Takeda, y compris des estimations, prévisions, cibles et plans pour Takeda. Sans limitation, ces déclarations prévisionnelles comprennent souvent des mots, tels que « cible », « prévoit », « croit », « espère », « continue », « s'attend à ce que », « vise », « envisage », « s'assure » « pourra », « pourrait », « devrait », « anticipe », « estime », « projette », l'emploi du futur et du conditionnel, ou des termes de sens similaire ou leur formulation négative. Ces déclarations prévisionnelles sont fondées sur des hypothèses relatives à de nombreux facteurs importants, susceptibles de modifier sensiblement les résultats réels par rapport à ceux exprimés ici, notamment : les circonstances économiques entourant les activités mondiales de Takeda, y compris les conditions économiques générales au Japon et aux États-Unis ; les pressions et l'évolution de la situation concurrentielle ; les modifications apportées aux lois et règlements applicables ; le succès ou l'échec de programmes de développement de produits ; les décisions des autorités règlementaires et le moment où elles interviennent ; les variations des taux d'intérêt et des taux de change des devises étrangères ; les réclamations ou inquiétudes concernant la sécurité ou l'efficacité des produits commercialisés ou des produits candidats ; les conséquences des crises sanitaires, telles que la pandémie du nouveau coronavirus, sur Takeda, ses clients et fournisseurs, y compris les gouvernements des pays étrangers dans lesquels Takeda est implantée, ou sur d'autres aspects de ses activités ; le calendrier et les répercussions des efforts d'intégration post-fusion avec les sociétés acquises ; la capacité de céder des actifs qui ne sont pas au coeur des activités de Takeda et le choix du moment pour procéder à de telles cessions ; et d'autres facteurs identifiés dans le dernier Rapport annuel de Takeda sur le Formulaire 20-F, et dans les autres rapports de Takeda, déposés auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis, disponibles sur le site Web de Takeda à l'adresse : https://www.takeda.com/investors/reports/sec-filings/ ou sur www.sec.gov. En aucun cas Takeda ne s'engage à mettre à jour une quelconque partie des déclarations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué de presse ou dans toute autre déclaration prévisionnelle que la Société pourra faire, sauf dans la mesure requise par la loi ou le règlement de la bourse. La performance historique ne préjuge pas des résultats futurs, et les résultats ou déclarations de Takeda, indiqués dans le présent communiqué de presse ne sont pas nécessairement indicatifs, ni ne constituent une estimation, une prévision, une garantie ou une projection des résultats futurs de Takeda.

Certaines mesures financières non IFRS

Le présent communiqué de presse et les documents distribués en rapport avec le présent communiqué de presse contiennent certaines mesures financières IFRS qui ne sont pas présentées conformément aux normes internationales de communication de l'information financière (International Financial Reporting Standards, « IFRS »), telles que le chiffre d'affaires sous-jacent, le bénéfice d'exploitation de base, le bénéfice tiré des activités de base sous-jacent, le profit net de base, le profit net de base sous-jacent, le BPA de base sous-jacent, la dette nette, le BAIIA, le BAIIA ajusté et le flux de trésorerie disponible. La direction de Takeda évalue les résultats et prend ses décisions d'investissement et d'exploitation en utilisant à la fois les mesures conformes et les mesures non conformes aux IFRS incluses dans le présent communiqué de presse. Ces mesures non déterminées selon les normes IFRS excluent certains éléments du résultat, des coûts et des flux de trésorerie qui sont inclus ou calculés différemment par rapport aux mesures les plus comparables présentées conformément aux IFRS. En incluant ces mesures non déterminées selon les normes IFRS, la direction entend fournir aux investisseurs des informations supplémentaires permettant d'analyser plus en détail la performance, les résultats clés et les tendances sous-jacentes de Takeda. Les mesures non conformes aux IFRS de Takeda ne sont pas préparées conformément aux IFRS et doivent être considérées comme un complément et non un substitut aux mesures préparées conformément aux IFRS (que nous appelons parfois mesures « déclarées »). Les investisseurs sont invités à examiner le rapprochement des mesures financières non conformes aux IFRS avec leurs mesures conformes aux IFRS les plus directement comparables.

Un complément d'information sur certaines des mesures non conformes aux IFRS, de Takeda, est disponible sur le site Web des relations avec les investisseurs de Takeda à l'adresse https://www.takeda.com/investors/reports/quarterly-announcements/

Informations médicales

Ce communiqué de presse contient des informations sur des produits qui ne sont pas toujours disponibles dans tous les pays, ou qui peuvent être disponibles sous des marques de commerce différentes, pour des indications différentes, dans des doses différentes, ou dans des concentrations différentes. Rien dans les présentes ne doit être considéré comme une sollicitation, une promotion ou une publicité pour des médicaments sous ordonnance, y compris ceux actuellement en développement.

Informations financières

Les états financiers de Takeda sont préparés conformément aux normes internationales d'information financière (International Financial Reporting Standards, « IFRS »). Le chiffre d'affaires de Shire plc (« Shire »), qui était jusqu'alors présenté conformément aux Principes comptables généralement reconnus aux États-Unis (« PCGR des États-Unis »), a été adapté aux normes IFRS, sans différence significative. Des traductions des chiffres JPY en USD sont incluses comme référence par souci de commodité et ont été calculées au taux JPY/USD de 103,19. Durant l'exercice 2019, Takeda a terminé la répartition du prix d'achat des actifs acquis et des passifs repris dans le cadre de l'acquisition de Shire. Les déclarations PL pour le T3 de l'exercice 2019 ont donc été ajustées rétrospectivement.

i Veuillez noter que le profil de dette de décembre 2020 prend pour hypothèse l'achèvement des appels en entier continus sur 1,25 milliard USD en 2021, 0,9 milliard USD en 2021, et 0,3 milliard USD en 2022 (achèvement prévu pour le T4 de l'exercice 2020). ?

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

