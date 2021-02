Le gouvernement du Canada annonce un nouvel outil pour protéger les éleveurs de dindon de l'Ontario





KITCHENER, ON, le 8 févr. 2021 /CNW/ - L'industrie du dindon au Canada génère 382,6 millions de dollars en produits et jusqu'à 42,6 millions de dollars en exportations vers 37 pays. Les éclosions de maladies infectieuses comme l'influenza aviaire peuvent nuire à la capacité des producteurs de maintenir leurs activités et de reprendre leurs pratiques commerciales habituelles, ce qui entraîne des pertes économiques importantes. Le gouvernement du Canada est déterminé à travailler avec les partenaires de l'industrie afin de mettre au point des outils pour aider les producteurs à gérer ces risques.

Le secrétaire parlementaire de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Neil Ellis, et le député de Kitchener-Conestoga, Tim Louis, ont annoncé aujourd'hui, au nom de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, l'octroi d'un financement maximal de 559 285 $ pour aider Turkey Farmers of Ontario à finaliser et à lancer un nouveau produit d'assurance visant à protéger les éleveurs de dindon de l'Ontario contre les pertes associées aux éclosions d'influenza aviaire.

Lorsqu'il sera pleinement mis en oeuvre, ce produit aidera à combler les lacunes dans la couverture actuelle. Plus précisément, il couvrira les pertes économiques découlant de la différence entre l'indemnisation versée par l'Agence canadienne d'inspection des aliments pour les animaux dont la destruction a été ordonnée et la pleine valeur marchande de ceux-ci. Cela pourrait inclure des coûts additionnels, comme le nettoyage et la désinfection, les services de vétérinaire et l'élimination des aliments du bétail, ainsi que d'autres coûts liés à la reprise des activités.

Ce produit novateur aidera l'industrie du dindon à être plus résiliente et les éleveurs de l'Ontario à pouvoir reprendre la production dès que possible en cas de catastrophe.

Citations

« Les éclosions de maladie peuvent avoir une grande incidence sur les producteurs, et notre gouvernement travaille d'arrache-pied pour les aider lorsqu'ils font face à ces défis. Ce nouveau produit d'assurance aidera les éleveurs de dindon de l'Ontario à protéger leurs entreprises et à reprendre la production après une éclosion soudaine d'influenza aviaire. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Les éleveurs de dindon de l'Ontario font partie intégrante de nos communautés. La mise au point de ce nouveau produit de gestion des risques est un autre exemple de la collaboration entre le gouvernement du Canada et l'organisation Turkey Farmers of Ontario pour maintenir l'industrie sur un pied d'égalité en cas de difficulté. »

- Neil Ellis, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Nous pouvons compter sur l'engagement des éleveurs de dindon de l'Ontario à offrir des produits de qualité supérieure. Cette initiative garantira aux producteurs qu'ils pourront continuer de faire le travail qu'ils aiment - exploiter leur entreprise agricole - afin que les consommateurs puissent profiter de produits sains à base de dindon. »

- Tim Louis, député de Kitchener-Conestoga

« L'industrie du dindon a fait face à plusieurs défis au cours des dernières années, et ce financement est très important pour la mise en oeuvre d'un programme d'assurance contre l'influenza aviaire. Il protégera non seulement les éleveurs de dindon, mais aussi, par extension, l'industrie avicole de l'Ontario. »

- Brian Ricker, président, Turkey Farmers of Ontario

Les faits en bref

Le volet Renforcement des capacités administratives des initiatives Agri-risques octroie du financement pour la mise en oeuvre et à l'essai de nouveaux outils financiers qui permettent aux producteurs de gérer un risque commercial défini.

Même si l'influenza aviaire peut toucher tous les types de volaille, les dindons semblent plus susceptibles que d'autres groupes de volaille.

Le produit d'assurance sera obligatoire pour tous les éleveurs de dindon de l' Ontario . Une fois lancé, le produit sera administré par la Poultry Insurance Exchange Reciprocal of Canada .

. Une fois lancé, le produit sera administré par la Poultry Insurance Exchange Reciprocal of . Fondée en 1965, Turkey Farmers of Ontario est une organisation qui représente 176 éleveurs de dindon à l'échelle de la province.

