Avis aux médias : Annonce virtuelle en matière d'infrastructure à Brampton





BRAMPTON, ON, le 8 févr. 2021 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à une importante annonce de financement d'infrastructures en présence de Ruby Sahota, députée de Brampton-Nord, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, de Kamal Khera, député de Brampton-Ouest, de l'honorable Prabmeet Sarkaria, ministre associé délégué au dossier des Petites entreprises et de la Réduction des formalités administratives, et député provincial de Brampton-Sud, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, de Amarjot Sandhu, député provincial de Brampton-Ouest, et de Patrick Brown, maire de la Ville de Brampton.

Date : Mardi 9 février 2021



Heure : 10 h [HNE]

Événement Webex : Les représentants des médias doivent confirmer leur présence auprès de Christine Sharma (mediarelations@brampton.ca) pour recevoir le lien vers l'annonce.

Diffusion en direct : Le public est invité à regarder l'annonce en direct sur la page Facebook de la Ville de Brampton : https://www.facebook.com/CityBrampton

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 8 février 2021 à 11:38 et diffusé par :