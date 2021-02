Les pizzas en forme de coeur sont de retour chez Boston Pizza





Les dons recueillis dans le cadre de la collecte de fonds annuelle des pizzas en forme de coeur soutiennent des organismes de bienfaisance choisis par les franchisés.

Toronto Stock Exchange : BPF.UN

MISSISSAUGA, ON, le 8 févr. 2021 /CNW/ - Partout au pays, les franchisés de Boston Pizza amassent des fonds pour des organismes de bienfaisance locaux dans le cadre de la collecte de fonds annuelle des pizzas en forme de coeur à l'occasion de la Saint-Valentin. Jusqu'au 14 février, les invités de Boston Pizza peuvent ajouter un don de 2 $ ou un gâteau Explosion au fromage et au chocolat à leur commande afin de soutenir un organisme de bienfaisance local choisi par chaque franchisé local de Boston Pizza.

De plus, pour la toute première fois, les pizzas en forme de coeur seront offertes pendant deux jours (13 et 14 février) plutôt qu'un. «?Nous savons que la Saint-Valentin sera bien différente cette année, c'est pourquoi nous avons fait en sorte qu'il soit facile pour nos invités de savourer une pizza en forme de coeur dans le confort de leur foyer, tout en aidant nos formidables franchisés à faire une différence dans leur communauté?», explique Peter Blackwell, Vice-président principal, Marketing et Communications. «?Nous sommes une entreprise canadienne qui possède des restaurants exploités localement par des propriétaires indépendants et c'est incroyable de voir les bienfaits que nos franchisés apportent à leur communauté. Notre collecte de fonds de la Saint-Valentin est tout simplement un autre exemple de l'engagement de longue date de notre marque envers la communauté.?»

Les pizzas en forme de coeur seront offertes en deux formats, soit petite et moyenne. Elles pourront être commandées en restaurant (là où le permettent les autorités de santé publique), en livraison et en commande à emporter dans tous les restaurants Boston Pizza les 13 et 14 février, jusqu'à épuisement des stocks. Pour chaque pizza vendue, 1 $ permettra de soutenir un organisme de bienfaisance local choisi par chaque restaurant.

À propos de Boston Pizza

Boston Pizza est la chaîne de restaurants décontractés numéro 1 au Canada. Ces restaurants, appartenant presque exclusivement à des propriétaires franchisés indépendants, servent des millions d'invités. La marque Boston Pizza existe avec succès depuis plus de 55 ans, soit l'ouverture du premier restaurant à Edmonton, en Alberta, en 1964. Boston Pizza International Inc. est fière d'être reconnue comme Membre Platine des 50 sociétés les mieux gérées au Canada et a remporté le prix Choix des franchisés (Franchisees' Designation Award) pendant huit années consécutives. https://bostonpizza.com/fr/index.html

Suivez Boston Pizza sur Facebook : https://www.facebook.com/BostonPizza/

Suivez Boston Pizza sur Twitter : https://www.twitter.com/BostonPizza/

Suivez Boston Pizza sur Instagram : https://www.instagram.com/BostonPizzaCanada/

SOURCE Boston Pizza International Inc.

Communiqué envoyé le 8 février 2021 à 11:27 et diffusé par :