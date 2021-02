DL Software annonce l'entrée en négociation exclusive de TA Associates en vue d'une prise de participation majoritaire dans le Groupe





TA Associates, un des leaders mondiaux du capital investissement de croissance, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord définitif d'investissement majoritaire au sein de DL Software, leader français de l'édition de logiciels spécialisés. Les actionnaires actuels de DL Software, 21 Invest, Amundi Private Equity, ainsi que les fondateurs et l'équipe de management maintiennent une participation minoritaire dans la société. La transaction devrait se conclure au cours du deuxième trimestre de 2021 sous réserve des approbations règlementaires usuelles. Les termes financiers de la transaction demeurent confidentiels.

Fondé en 2003, DL Software est composé de 13 éditeurs de logiciels ERP spécialisés, ciblant une variété de secteurs en France dont les marchés de la santé, de l'assurance, de la vente de détail, de la vente en gros, de l'immobilier et du tourisme. En 2020, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires total de l'ordre de 74 millions d'euros, contre 48 millions d'euros en 2016. DL Software fournit un certain nombre de ressources centralisées au entreprises membres du groupe, y compris un soutien financier, marketing et de gestion des ressources humaines, et favorise le partage de meilleures pratiques en matière de développement produits, de génération de leads et d'exécution des ventes, et de service client. DL Software emploie au total 550 employés et compte plus de 20 000 clients comprenant des PME, ETI et grandes entreprises. Le groupe a pour objectif stratégique d'accélérer ses investissements dans l'innovation, de fournir des solutions logicielles toujours plus agiles et robustes et de stimuler sa croissance comme celle de ses clients.

« DL Software est devenu un acteur majeur des logiciels B2B en France grâce à une stratégie de longue date fondée sur l'acquisition et la croissance d?éditeurs d'ERP hautement verticalisés », a déclaré Maxime Cancre, Principal chez TA Associates qui rejoindra le conseil d'administration de DL Software. « Nous sommes heureux d'annoncer cet investissement et nous réjouissons de nous associer à la direction de DL Software ainsi qu'aux investisseurs existants pour rechercher activement de nouvelles opportunités de croissance pour la société. »

« Nous sommes ravis d'accueillir TA Associates au sein du capital de DL Software », a déclaré Jacques Ollivier, CEO de DL Software. « DL s'est considérablement développé ces dernières années, de facon organique et grace à des acquisitions ciblées, et nous sommes impatients de combiner notre savoir-faire avec l'expérience de TA dans le secteur des logiciels afin de construire une croissance solide et durable pour les années à venir. Avec le soutien de nos investisseurs, DL continuera de rechercher des opportunités d'acquisitions supplémentaires en France et réfléchit à se projeter sur d'autres marchés en Europe. »

« Nous avons été très impressionnés par le développement de DL Software sous la houlette de 21 Invest, Jacques et l'équipe de direction», a ajouté Patrick Sader, Partner chez TA Associates qui rejoindra également le conseil d'administration de DL Software. « DL bénéficie d'un modèle d'affaires de haute qualité et est un acteur de référence du marché français des ERP. Nous voyons donc de fortes opportunités d'expansion pour l'entreprise et sommes très heureux de nous associer à cette aventure. »

« Je me joins à l'équipe de DL Software pour souhaiter la bienvenue à TA en tant qu'investisseur », conclut Stéphane Perriquet, Managing Partner chez 21 Invest. « Nous sommes très fiers d'avoir accompagné DL Software au cours des dernières années, et d'avoir aidé l'entreprise à se developper. Nous attendons avec impatience de prendre part à ce nouveau chapitre de croissance.»

De Pardieu Brocas Maffei ont servi de conseillers juridiques à DL Software, DC Advisory ont été conseillers M&A vendeurs et Eight Advisory conseillers financiers. Latham & Watkins ont été conseillers juridiques, Bryan Garnier conseillers M&A et KPMG conseillers financiers de TA Associates.

A propos de DL Software

Fondé en 2003, DL Software est un éditeur de logiciels ERP spécialisés. Le groupe compte 13 sociétés indépendantes et verticalisées s'adressant à plus de 30 secteurs, notamment la santé, l'assurance, le commerce de détail, le commerce de gros, l'immobilier et le tourisme. Depuis sa création, DL Software a réalisé un taux de croissance annuel moyen de plus de 10%. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.dlsoftware.fr.

A propos de TA Associates

TA Associates est une société de capital investissement internationale forte d'un demi-siècle d'expérience. Depuis 1968, TA a levé plus de 33,5 milliards de dollars afin de s'associer aux équipes dirigeantes de plus 500 sociétés en Europe, Amérique du Nord, Inde et Asie du Sud-Est. Aujourd'hui, TA Associates investit en moyenne 3 milliards de dollars par an dans des PME ou ETI en forte croissance au sein de cinq secteurs: les technologies, la santé, les services financiers, les biens de consommation et les business services. En tant qu'investisseur majoritaire ou minoritaire, TA suit une approche long terme, utilisant ses ressources stratégiques internes pour aider les équipes de direction à créer une croissance durable. DL Software marque le onzième investissement réalisé par TA Associates en France depuis 2009. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ta.com.

A propos de 21 Invest

Actionnaire actif aux côtés des dirigeants, 21 Invest soutient des entreprises basées en France, Italie et Pologne et les accompagne dans une nouvelle étape de développement. Au cours des 29 dernières années, 21 Invest a réalisé plus de 105 investissements. En France, 21 investit dans des PME en croissance et résilientes dans les secteurs de la santé, des business services, et des technologies/du software. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.21invest.com.

