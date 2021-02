Consultations prébudgétaires 2021-2022 - Québec doit investir dans les services publics et éviter le piège de l'austérité





MONTRÉAL, le 8 févr 2021 /CNW Telbec/ - Les présidents et présidente de nos organisations, Luc Vachon (CSD), Jacques Létourneau (CSN) et Daniel Boyer (FTQ) et Sonia Ethier (CSQ), rencontrent cet après-midi à 13 h 30 le ministre des Finances, Éric Girard, dans le cadre des rencontres prébudgétaires afin de le mettre en garde contre un retour à l'austérité.

«?La relance économique fait partie de nos priorités et cela passe par un réinvestissement important dans les services publics, mis à mal par les gouvernements précédents. Québec doit mettre en place une véritable politique industrielle et nous sommes prêts à mettre l'épaule à la roue?», déclarent les leaders syndicaux.

«?Un plan de relance crédible devra passer par l'instauration d'un véritable dialogue social afin de faire valoir les besoins et préoccupations des travailleuses et travailleurs en matière d'emploi, de formation, de protection sociale et de soutien du revenu. La pandémie nous donne l'opportunité de rendre la société québécoise plus juste, solidaire et plus verte?», ajoutent les leaders syndicaux.

«?Nous devons changer d'approche en matière de finances publiques. Il n'y a pas d'urgence à lutter contre le déficit. Québec doit également suspendre les versements au Fonds des générations et utiliser ces revenus pour remettre sur les rails notre économie?», concluent Sonia Ethier, Luc Vachon, Jacques Létourneau et Daniel Boyer.

Consulter le mémoire de la CSD, la CSN, la CSQ et la FTQ déposé auprès du ministre des Finances sur les sites de nos organisations. Les leaders syndicaux sont également disponibles pour commenter le mémoire et la rencontre avec le ministre.

