Le Centre culturel Mi'kmawey de Debert, à Mi'kma'ki, reçoit une contribution importante

Le gouvernement du Canada appuie un projet visant à protéger et à faire connaître l'histoire et le patrimoine de Debert, en Nouvelle-Écosse

DEBERT, NS, le 8 févr. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est résolu à soutenir les efforts des peuples autochtones en matière de réappropriation, de revitalisation, de maintien et de renforcement de leurs cultures et de leur histoire.

Aujourd'hui, Lenore Zann, députée de Cumberland-Colchester, a annoncé l'octroi d'un financement de 1?193?801 dollars au Centre culturel Mi'kmawey de Debert, en Nouvelle-Écosse. Elle a fait cette annonce au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien.

Ce financement appuiera la conception architecturale du Centre culturel Mi'kmawey de Debert, laquelle intégrera des éléments conceptuels d'expositions et de site ainsi qu'un processus rigoureux de mobilisation communautaire. Le futur Centre culturel sera ancré dans le site paléo-indien de Debert, un lieu historique national du Canada. Mandaté par les 13 Premières Nations mi'kmaw de la Nouvelle-Écosse, l'établissement de 2 780 mètres carrés abritera des espaces éducatifs intérieurs et extérieurs, 5 galeries principales, un lieu de conservation, des archives ainsi que des espaces de rassemblement et de guérison. Essentiellement, ce centre sera un lieu important et vivant de compréhension, de guérison et de réconciliation pour les Mi'kmaq et les visiteurs.

Le gouvernement du Canada accorde cette aide par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels.

« Les cultures et l'histoire des communautés autochtones font partie intégrante de notre pays. Pendant mon premier voyage en Nouvelle-Écosse en tant que ministre, j'ai eu l'honneur de rencontrer des représentants de la Confederacy of Mainland Mi'kmaq à Debert et d'être témoin de leur passion et leur leadership. Je suis fier de l'appui accordé au Centre culturel Mi'kmawey de Debert pour que les Mi'kmaq puissent continuer de promouvoir et de faire connaître le dynamisme de leur communauté. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« Ayant toujours cru en la valeur énorme des cultures et du patrimoine autochtones, je soutiens ce projet depuis de nombreuses années - d'abord en tant que députée provinciale, puis en tant qu'adjointe ministérielle du ministre de la Culture et du Patrimoine de la Nouvelle-Écosse et maintenant en tant que députée qui représente la région. Je n'ai nul doute que le Centre culturel Mi'kmawey de Debert deviendra un point d'intérêt dans Cumberland-Colchester. En plus de susciter un sentiment de fierté chez les Mi'kmaw, il changera la donne en ce qui concerne l'histoire nord-américaine en permettant un dialogue important et riche. Le Centre culturel sera également un atout considérable pour le comté de Colchester, au même titre que la récente désignation de Joggins comme Géoparc mondial de l'UNESCO, pour l'archéologie unique du littoral d'un bout à l'autre de la baie de Fundy. Cela aura une incidence historique, économique et touristique importante sur notre région. »

- Lenore Zann, députée de Cumberland-Colchester

« L'appui de Patrimoine canadien permet de passer à l'étape de la conception architecturale du projet, ce qui comprend la conception architecturale des installations et l'élaboration complète d'expositions et d'expériences à l'intention des visiteurs pour le futur Centre culturel. Nous sommes ravis et encouragés par la confiance que porte Patrimoine canadien à ce projet. L'expertise et l'approbation du Ministère sont des facteurs essentiels permettant de renforcer la confiance et le soutien du gouvernement, du secteur privé et du grand public à l'égard du futur Centre culturel dans l'ensemble. »

- Donald Julien, Ph. D, directeur général, Confederacy of Mainland Mi'kmaq

Établi en 2002, le Centre culturel Mi'kmawey de Debert est un organisme autochtone situé à Truro, en Nouvelle-Écosse. Il a été mis sur pied pour prévoir, établir et administrer le centre culturel mi'kmaw qui s'appellera le Centre culturel Mi'kmawey de Debert. La mission de l'organisme et du projet de centre culturel est de faire connaître, protéger et découvrir les histoires et la vie des premiers ancêtres et de ceux qui leur ont succédé en Mi'kma'ki (territoire ancestral des Mi'kmaq).



L'organisme et le projet de centre culturel sont mandatés par les 13 Premières Nations mi'kmaw de la Nouvelle-Écosse et administrés par la Confederacy of Mainland Mi'kmaq, un conseil tribal des Premières Nations.



L'organisme du Centre culturel Mi'kmawey de Debert a réalisé de nombreux projets en vue de concrétiser l'installation, notamment l'élaboration d'un énoncé programmatique des aînés, d'une étude de faisabilité, d'un plan pour les expériences à l'intention des visiteurs, d'un plan directeur du site, d'un programme fonctionnel ainsi que d'un plan d'affaires mis à jour. Les travaux en cours comprennent une évaluation environnementale et archéologique, une campagne de dotation et des recherches en conservation.



Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif. Il appuie des projets de rénovation et de construction ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité concernant les espaces culturels.

