Statistique Canada embauche 32 000 personnes partout au Canada dans le cadre du recensement





Des postes sont toujours disponibles dans des collectivités partout au pays

OTTAWA, ON, le 8 févr. 2021 /CNW/ - Statistique Canada (StatCan) mènera le prochain recensement en mai 2021 et, pour ce faire, embauche actuellement 32 000 personnes partout au Canada. Pour participer à ce projet national de grande envergure, des personnes seront embauchées dans les collectivités, petites et grandes, afin de recueillir des données essentielles qui serviront à planifier l'avenir. Même si le recrutement se déroule bien, des postes sont encore disponibles dans un certain nombre de collectivités .

StatCan a adapté son approche à la réalité de la COVID-19 pour veiller à ce que chaque Canadien ait la possibilité d'être entendu et que le Recensement de 2021 soit mené de la manière la plus efficace et la plus sécuritaire possible. Les procédures du recensement ont été repensées pour assurer la sécurité des répondants et des employés du recensement en limitant le nombre de contacts requis pour participer à cet important exercice. Ainsi, la plupart des Canadiens pourront remplir le questionnaire au moyen d'une application en ligne efficace, sécurisée et conviviale.

StatCan fournira aux employés du recensement tout l'équipement dont ils ont besoin pour travailler en toute sécurité durant la pandémie, et les employés travailleront à proximité de leur domicile, dans leur collectivité locale. Les membres du personnel du recensement repéreront les logements sur des cartes, feront des suivis téléphoniques auprès des répondants et procéderont au besoin à des interviews en personne en respectant les mesures de distanciation physique.

Divers postes de supervision et postes sans fonctions de supervision seront disponibles de mars à juillet 2021.

Le taux de rémunération varie selon le poste, allant de 17,83 $ à 21,77 $ l'heure.

Dans certaines collectivités du Nord et certaines collectivités éloignées, le taux de rémunération varie de 29,25 $ à 31,25 $ l'heure.

Les dépenses autorisées de tous les employés seront remboursées.

Les candidats doivent avoir 18 ans ou plus.

Les candidats doivent avoir le droit de travailler au Canada et pouvoir adopter un horaire de travail flexible (principalement le soir et les fins de semaine).

Pour obtenir de plus amples renseignements et pour postuler dès maintenant, visitez la page Emplois au recensement du site Web du recensement.

« Au cours des 100 dernières années, grâce au recensement, Statistique Canada a pu dresser un portrait changeant du pays et de sa population. Les Canadiens s'appuient sur les données du recensement pour se renseigner sur l'évolution du pays et sur les sujets qui leur tiennent à coeur. Alors que nous travaillons tous pour faire face aux répercussions sociales et économiques de la COVID-19, il est plus important que jamais de chercher collectivement des solutions axées sur des données, qui conviennent aux familles, aux entreprises et aux diverses collectivités, d'un océan à l'autre. Dans le cadre de nos préparatifs en vue du Recensement de 2021, nous remercions tous les Canadiens qui ont fait confiance à Statistique Canada pour raconter leurs histoires uniques et dresser le portrait diversifié et changeant de notre nation à mesure qu'elle grandit et évolue. »

Anil Arora, statisticien en chef, Statistique Canada

Document d'information

SOURCE Statistique Canada

Communiqué envoyé le 8 février 2021 à 10:00 et diffusé par :