La plateforme Hopcarrière RBC, maintenant propulsée par l'intelligence artificielle, aide les jeunes à explorer les carrières prometteuses et à acquérir les aptitudes fondamentales de l'avenir pour continuer d'avancer, même en temps de pandémie





Cette plateforme en ligne gratuite présente aux jeunes des perspectives de carrière inattendues et utilise l'intelligence artificielle pour offrir des conseils, des ressources et des possibilités d'emploi sur mesure.

TORONTO, le 8 févr. 2021 /CNW/ - La nouvelle réalité du travail exige que nous revoyions nos façons de donner aux jeunes des renseignements, des conseils et des ressources concernant leur carrière. Aujourd'hui, Objectif avenir RBC a relancé sa plateforme d'exploration de carrière en ligne gratuite, Hopcarrière RBC, maintenant optimisée par FutureFit AI, pour guider plus efficacement les jeunes Canadiens dans leur parcours. Plus de 150?000 jeunes désireux de découvrir leur potentiel professionnel ont utilisé Hopcarrière RBC depuis 2018.

S'appuyant sur un profil confidentiel autogénéré, la plateforme offre maintenant aux jeunes Canadiens des conseils personnalisés visant un rehaussement plus solide de leurs aptitudes. L'objectif : assurer leur avenir professionnel. Les jeunes peuvent également explorer des perspectives de carrière et des possibilités d'emploi en fonction des domaines d'intérêt ou des priorités qu'ils ont définis dans la plateforme.

Hopcarrière RBC repose sur quatre étapes simples :

Situer le chemin parcouru

La plateforme tire parti d'une combinaison de données confidentielles - données démographiques, aptitudes, intérêts et préférences professionnelles - pour guider les utilisateurs et leur donner des conseils des plus personnalisés.

Recommander des carrières potentielles

La plateforme formule des recommandations d'emploi à la fois pertinentes et adaptées à chacun afin de reconnaître rapidement les carrières à privilégier.

Indiquer la voie à suivre

La plateforme permet d'élaborer un plan d'apprentissage qui définit clairement la voie à suivre pour atteindre ses objectifs professionnels, notamment les aptitudes qui font défaut, les occasions d'apprentissage qui permettront de combler ces lacunes, les expériences de travail pertinentes et les ressources à ajouter au plan d'apprentissage.

Offrir du soutien tout au long du parcours

Au moyen de suggestions de mesures à prendre, de données sur le marché du travail, de conseils et d'outils, la plateforme guide l'utilisateur, l'accompagne dans la préparation de sa carrière et l'aide à atteindre ses objectifs professionnels.

« Notre soutien aux jeunes Canadiens qui peinent à se préparer à l'avenir du monde du travail en raison de la pandémie de COVID-19 prend une nouvelle forme aujourd'hui avec cette vision novatrice pour Hopcarrière RBC, a mentionné Mark Beckles, vice-président, Innovation et impact sociaux RBC. L'intelligence artificielle nous permettra d'offrir des conseils et des recommandations de ressources sur mesure et d'aider un plus grand nombre de jeunes à découvrir et à libérer leur potentiel. »

« Objectif avenir RBC a trouvé des façons novatrices d'aider les jeunes à se préparer à l'avenir du monde du travail, et nous sommes ravis de collaborer avec cette équipe pour mettre le pouvoir de l'intelligence artificielle au service de Hopcarrière RBC, a déclaré Hamoon Ekhtiari, chef de la direction, FutureFit AI. Grâce à ce partenariat, FutureFit AI peut faire profiter aux jeunes Canadiens de son intelligence artificielle, reconnue mondialement, et leur offrir les recommandations et les ressources dont ils ont besoin pour réussir dans la nouvelle réalité du travail. »



Hopcarrière RBC s'inscrit dans le cadre d'Objectif avenir RBC, l'engagement de RBC visant à outiller les jeunes Canadiens pour les emplois de demain. RBC investit 500 millions de dollars pour aider les jeunes à accéder à des emplois enrichissants par l'acquisition d'expérience de travail pratique, le perfectionnement des aptitudes, le réseautage et l'accès à du soutien et à des services favorisant le bien-être mental. Détails à rbc.com/objectifavenir.

Les jeunes qui souhaitent profiter du pouvoir de Hopcarrière RBC peuvent le faire gratuitement dès aujourd'hui à l'adresse suivante : hopcarriererbc.ca.

