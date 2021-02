REMOTAIR, par Alisea: comment la Covid-19 stimule la créativité et aboutit à la conception de solutions innovantes d'amélioration des systèmes CVC





Alisea présente REMOTAIR®, la première solution utilisant l'intelligence artificielle pour assurer la surveillance permanente du fonctionnement et de la propreté des systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation). La technologie en instance de brevet de REMOTAIR® signale aux utilisateurs tout événement critique; de plus, elle fournit également un diagnostic préventif pour protéger la santé et la sécurité des personnes dans les environnements industriels, commerciaux et résidentiels. Des algorithmes spéciaux, mis au point après cinq années de recherche et d'essais, analysent les variables fournies par les capteurs et les technologies de collecte de données intégrés au système. REMOTAIR® est une création originale d'Alisea s.r.l, chef de file du secteur de la gestion des systèmes CVC et du nettoyage sur le marché italien.

«Parmi les nombreux atouts de REMOTAIR, citons en particulier ses capacités de diagnostic ainsi que de gestion continue de différents appareils de désinfection et de purification de l'air, dont le fonctionnement correct est contrôlé en temps réel, déclare Andrea Casa, directeur général d'Alisea et directeur international de la N.A.D.C.A. (National Air Duct Cleaners Association).En cas d'anomalie, le système émet automatiquement une alerte, ce qui permet aux techniciens d'intervenir immédiatement pour procéder aux interventions de maintenance et de désinfection visant à restaurer la propreté et l'efficacité opérationnelle. En outre, grâce à l'intelligence artificielle dont elle est dotée, la solution REMOTAIR® est capable de développer des fonctions d'auto-apprentissage d'analyse prédictive afin d'anticiper, très longtemps à l'avance, tout danger potentiel pour la santé humaine. D'où une optimisation des coûts, surtout en termes d'interventions et de maintenance, ces coûts pouvant s'avérer élevés lorsque la contamination d'un système a déjà eu lieu. REMOTAIR® représente un véritable changement de paradigme qui permettra aux employeurs de démontrer que leurs systèmes CVC sont toujours propres et de protéger ainsi leur entreprise contre tout risque juridique pouvant survenir à cause de la contamination d'un système.»

Alisea est présente depuis plus de 20 années sur le marché italien en tant que premier prestataire de services de nettoyage de conduits de ventilation CVC. La Société s'est appuyée sur cette longue expérience et sur d'étroites collaborations avec des centres de recherche publics et privés pour développer REMOTAIR®.

«Nous sommes maintenant en train de former les partenariats commerciaux internationaux qui soutiendront REMOTAIR. Notre but est d'associer la technologie, le vaste savoir-faire et les capacités de notre Société et les systèmes de gestion des installations CVC de tout bâtiment commercial, industriel ou résidentiel, partout dans le monde», conclut Andrea Casa.

