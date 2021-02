Soricimed annonce la fin de la deuxième cohorte de patients pour l'essai clinique de phase 1b, mené à l'initiative des chercheurs, relatif au médicament candidat pour le cancer, le SOR-C13

Takeda Canada Inc. (« Takeda Canada ») est heureuse d'annoncer la nomination de Rute Fernandes à titre de directrice générale responsable de la direction des activités canadiennes de la plus grande société pharmaceutique du Japon....

Numinus Wellness Inc. ("Numinus" ou la "société") , une société visant à créer un écosystème de solutions de santé qui développe et soutient un usage sûr, accessible et fondée sur des données probantes des psychothérapies assistées par psychédéliques...

Soricimed Biopharma Inc., (« Soricimed » ou « la Société »), société privée au stade clinique spécialisée dans la mise au point et la commercialisation de thérapies ciblées contre les cancers avec tumeurs solides a annoncé aujourd'hui que le MD...