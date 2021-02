Tournée virtuelle régionale du directeur québécois d'Unifor - Les sections locales de la Côte-Nord, de la Gaspésie et du Bas-du-Fleuve au rendez-vous aujourd'hui





MONTRÉAL, le 8 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de sa tournée annuelle, le directeur québécois d'Unifor, Renaud Gagné tiendra une rencontre virtuelle aujourd'hui avec des membres des sections locales des régions de la Côte-Nord, de la Gaspésie et du Bas-du-Fleuve.

Des frustrations à l'usine de Baie-Comeau

À cette occasion, le point sera fait sur certains dossiers qui préoccupent davantage les membres régionalement. Au nombre de ces sujets, la situation de l'usine Résolu de Baie-Comeau sera à l'ordre du jour. En effet, la frustration s'accumule pour les membres d'Unifor dans cet établissement. L'usine est arrêtée depuis le 28 mars 2020. Résolu continue d'envoyer les copeaux de la Côte-Nord à l'extérieur de la région à Clermont sans faire de rotation entre les usines. L'employeur a de plus refuser de payer les primes de licenciement. « Et tout dernièrement, on apprend qu'ils font faire des travaux de déneigement de la toiture par des sous-contractant au lieu de faire travailler leurs travailleurs. Nos membres en ont plus qu'assez et je les comprends. J'ai l'intention de m'adresser à la direction de Résolu pour leur demander des explications », a indiqué le directeur québécois d'Unifor, Renaud Gagné.

Des investissements et des négociations en Gaspésie et dans le Bas-du-Fleuve

Par ailleurs, le syndicat tient à souligner les nombreux investissements qui se sont réalisés suite aux dernières négociations avec les scieries de GDS, Cédrico et Lebel en Gaspésie. De nombreuses négociations sont en cours ou à venir dans la région, ce qui tiendra le syndicat occupé. Mentionnons que le groupe nouvellement syndiqué avec Unifor à l'usine de transformation MDM de Paspébiac a conclu une entente de principe la semaine dernière, c'est à suivre.

Mobilisation pour amender la réforme du régime de santé et sécurité

Plusieurs enjeux nationaux seront discutés dont notamment l'importante question du projet de loi 59 portant sur la réforme du régime de santé et sécurité. « Nous travaillons sur une campagne de mobilisation avec la FTQ car dans l'état actuel des choses, ce projet de loi entraînerait des reculs majeurs pour les travailleuses et travailleurs », explique M. Gagné.

Au nombre des autres sujets prévus à l'ordre du jour, mentionnons le rapport du directeur québécois, une formation sur les obligations des administrateurs de sections locales, une présentation sur le Fonds de solidarité FTQ et finalement, la période d'échange avec l'équipe des dirigeants.

Possibilités d'entrevues

Le directeur québécois Renaud Gagné sera disponible pour des entrevues téléphoniques ou par visioconférence en cours de journée.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor milite pour toutes les travailleuses et travailleurs et leurs droits. Il lutte pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à provoquer des changements progressistes pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

SOURCE Syndicat Unifor Québec

Communiqué envoyé le 8 février 2021 à 07:08 et diffusé par :