Ouverture d'un bureau au Mexique - La nord-côtière Int-elle Corporation s'implante officiellement en Amérique latine

MONTRÉAL, le 8 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Int-elle Corporation poursuit sa croissance fulgurante avec l'ouverture de son premier bureau à l'international, soit en Amérique latine, dans la ville de Colima au Mexique. Déjà très active sur ce territoire où son équipe réalise des mandats avec les grands acteurs de l'industrie primaire - notamment ArcelorMittal Mexico, il devenait naturel pour la PDG Mirka Boudreau d'officialiser une place d'affaires, notamment en cette période ou les déplacements internationaux sont plus limités. Int-elle Mexico devient ainsi le point de chute des opérations de l'entreprise en Amérique latine, alors que cette dernière possède déjà des ententes de distribution avec le Brésil et les États-Unis.

« L'Amérique latine est un territoire important pour les entreprises québécoises et internationales dans le secteur des industries primaires, bien qu'elle accueille plusieurs géants miniers (VALE, Samarco, CAP, Ternium, ArcelorMittal, AHMSA, SIDOR etc). Dans mon emploi précédent, j'étais à la tête du département d'Amérique latine pour une PME bien connue de l'industrie, il était donc très naturel de mettre l'emphase sur le développement de ces marchés dès l'année 1 de la création d'Int-elle corporation, explique Mirka Boudreau, PDG de Int-elle Corporation. Int-elle a déjà un volume important chez ArcelorMittal Mexico Lazaro Cardenas et une ressource à temps plein sur le terrain. Le positionnement à Colima est donc stratégique pour augmenter le volume chez les autres clients du groupe Ternium et ArcelorMittal au Mexique. L'arrivée d'Ignacio au sein de notre équipe est certainement un levier pour l'intégration de nouveaux produits et services, bien qu'il soit reconnu comme un expert sur le plan de la maintenance et des procédés au Mexique et au-delà des frontières. »

Un partenaire local solide

C'est monsieur Ignacio Melendez qui a été retenu pour diriger les opérations de la filiale Int-elle Mexico tout en agissant à titre de directeur technique sur le terrain. Cet ingénieur en mécatronique cumule plus de 15 ans d'expérience en mécanique industrielle, en conseil technique et en supervision de projets majeurs (arrêts des opérations) pouvant comporter jusqu'à 800 sous-traitants différents. Au cours des dernières années, il a oeuvré chez ArcelorMittal Mexico à titre d'ingénieur fiabiliste, directeur du département mécanique et, plus récemment, comme surintendant général de la maintenance des usines 1 et 2. Créatif dans la recherche de solutions, il accompagne les clients avec professionnalisme et engagement. Avec son expertise pointue, il saura sans nul doute accompagner les clients locaux et internationaux tant dans les projets simples que ceux critiques et complexes.

À propos Int-elle :

Depuis 2017, Int-elle corporation accompagne judicieusement les acteurs de l'industrie primaire ainsi que les PME qui gravitent autour de celle-ci dans leurs différents projets. Grâce à son réseau de plus de 100 employés dans le groupe et un réseau de partenaires aux quatre coins du globe, Int-elle offre un accompagnement personnalisé via ses différents services. Son offre inclus l'ingénierie (structure, mécanique, civil, etc.), la fabrication générale, les pièces d'usure (carbure de chrome, céramique vulcanisée, problème d'abrasion/usure/corrosion/impact), l'impartition de main-d'oeuvre (terrain et cadres). De plus, une division additionnelle créée en 2020 (Int-elle construction) offre les services d'entrepreneur général et la location / vente d'installations de chantier (roulottes et blocs sanitaires).

