La technologie de capteurs à fibre optique d'opsens solutions selectionnee pour le reacteur thermonucleaire experimental international (ITER)





QUÉBEC, QC, le 8 févr. 2021 /CNW Telbec/ - OpSens inc. ("OpSens" ou la "Société") (TSX: OPS) (OTCQX: OPSSF) a annoncé aujourd'hui qu'OpSens Solutions inc. (" OpSens Solutions "), sa filiale en propriété exclusive, qui se concentre sur des solutions de mesure à fibre optique distinctives et innovatrices et dédiées aux applications industrielles, a obtenu un contrat de RI Research Instruments GmbH (" RI ") pour la fourniture de capteurs de pression absolue et différentielle à fibre optique pour le projet de réacteur thermonucléaire expérimental international (" ITER ").

ITER est le plus grand projet de fusion nucléaire et d'expérimentation scientifique au monde avec 35 nations engagées à la construction et à la démonstration d'une source potentielle d'énergie sûre, sans émission de carbone et pratiquement illimitée, basée sur la fusion nucléaire - l'énergie du soleil et des étoiles. ITER est actuellement en construction dans le sud de la France.

OpSens Solutions livrera à RI des capteurs de pression absolue et différentielle à fibre optique qui permettront de fournir des informations critiques pour la surveillance précise des boîtes à vannes cryogéniques de RI. La chambre à vide d'ITER, qui compte parmi les plus grosses installations à vide jamais construites, contient plusieurs grandes pompes cryogéniques qui doivent être alimentées en hélium liquide par l'intermédiaire de boîtes à vannes cryogéniques produites par RI. Le projet ITER va requérir à différents niveaux un grand nombre de capteurs spécialisés et la technologie de capteurs à fibre optique d'OpSens est bien positionnée pour répondre à cette demande.

"Nous sommes très heureux et honorés d'avoir été sélectionnés pour participer à cet important projet de recherche international de grande envergure avec RI," a déclaré Gaétan Duplain, président d'OpSens Solutions. "Nous croyons que cela représente une reconnaissance mondiale de la technologie de capteurs à fibre optique d'OpSens et nous sommes optimistes que ce sera une formidable opportunité d'affaires pour l'entreprise à l'avenir. Grâce aux performances exceptionnelles de notre technologie de capteurs à fibre optique et plus particulièrement au capteur de pression différentielle à fibre optique récemment développé et breveté, le plus précis de son genre sur le marché, nous avons pu démontrer des avantages significatifs pour la surveillance de paramètres critiques dans des environnements difficiles tels que ceux que l'on retrouve à ITER."

"Nous sommes ravis de travailler avec OpSens Solutions pour le projet ITER et nous comptons sur la haute qualité de leurs capteurs de pression à fibre optique qui seront essentiels pour la fonctionnalité de nos boîtes à vannes cryogéniques. La combinaison de leur taille réduite, de leur précision et de leur robustesse en fait le choix idéal pour cette application exigeante," a déclaré le Dr Peter vom Stein, chef de projet senior chez RI.

À propos d'OpSens inc. (www.OpSens.com)

La Société se concentre principalement sur la mesure de la sténose coronarienne en cardiologie interventionnelle. OpSens offre un fil guide optique de mesure de pression (OptoWire) qui vise à améliorer les résultats cliniques des patients atteints de maladies coronariennes. Ce fil guide de seconde génération, conçu pour offrir la plus faible dérive de l'industrie et un excellent accès aux lésions, a été utilisé dans le diagnostic et le traitement de plus de 100 000 patients dans plus de 30 pays. Il est approuvé à la vente aux États-Unis, dans l'Union européenne, au Japon et au Canada

OpSens, par l'entremise de sa filiale OpSens Solutions (www.OpSens-solutions.com), exerce également des activités industrielles dans le développement, la fabrication et l'installation de solutions innovatrices de capteurs à fibres optiques pour des applications critiques telles que celles de l'industrie nucléaire, aéronautique et aérospatiale.

À propos de RI Research Instruments GmbH (www.research-instruments.de)

RI Research Instruments GmbH est une entreprise allemande d'ingénierie et de fabrication de taille moyenne spécialisée dans la conception et la production de composants électromécaniques principalement utilisés dans le domaine scientifique pour les accélérateurs de particules et les réacteurs à fusion nucléaire, mais aussi pour des applications industrielles et médicales.

