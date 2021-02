J. Moses nommé président du conseil d'administration de GameOn Entertainment Technologies





Ce vétéran de l'industrie du jeu dirige le conseil d'administration de l'entreprise qui continue d'offrir aux diffuseurs de contenu sportif et de divertissement la plateforme ludique la plus simple et la plus accessible au monde.

VANCOUVER (C.-B.), 8 février 2021 /CNW/ - GameOn Entertainment Technologies, chef de file dans l'offre d'expériences interactives et sociales en lien avec les sports, la télévision et les événements en direct aux consommateurs, aux radiodiffuseurs, aux preneurs aux livres et aux partenaires, est heureux d'annoncer aujourd'hui la nomination de J. Moses au poste de président de son conseil d'administration.

Le conseil d'administration comprend le PDG et fondateur de GameOn Entertainment Technologies, Matt Bailey, J Moses (président du conseil d'administration) et Shafin Diamond Tejani, PDG de Victory Square Technologies.

Vahid Shababi, chef de l'expansion de Victory Square Technologies, agira à titre de conseiller auprès de l'entreprise. D'autres nominations de conseillers seront annoncées à une date ultérieure.

M. Moses, un vétéran respecté de l'industrie du jeu qui a dirigé BMG Games, studio développeur du premier Grand Theft Auto, a occupé le poste de directeur de Take-Two Interactive depuis 2007. Il siège également au conseil d'administration de ReadyUp, une plateforme de sports électroniques, et agit comme conseiller pour Simulmedia, PrizePaymentsPro et la plateforme de paris sportifs Bet.Works, récemment acquise par Ballys. De 1998 à 2009, M. Moses a été le fondateur et PDG d'UGO Networks, un éditeur en ligne qui fournit de l'information et du contenu de divertissement aux joueurs, et qui a été acquis par Hearst. M. Moses conseille bon nombre des plus grandes plateformes de divertissement au monde. Il agit également à titre de chef de production d'une émission scénarisée de sports électroniques pour le CW Network.

« Je travaille dans les secteurs du divertissement, des sports, des jeux, de la technologie et des paris sportifs depuis 40 ans et je suis très enthousiasmé par les possibilités qui s'offrent à moi. Tous ces secteurs d'activité convergent et GameOn est parfaitement positionnée pour profiter pleinement de cette confluence », a déclaré M. Moses. « Les applications simples et accessibles de GameOn Entertainment Technologies accroissent non seulement l'engagement du public et des téléspectateurs depuis le confort de leur domicile, mais permettent aussi aux fournisseurs de contenu de transformer facilement leur produit en expériences interactives et sociales. GameOn change vraiment la donne. »

Tejani est un entrepreneur et investisseur en série qui a fondé Victory Square Technologies en 2017. Victory Square est un bâtisseur de capital-risque spécialisé dans le financement d'entreprises en démarrage opérant dans le domaine du Web, des appareils mobiles, des jeux et du cinéma et qui se concentre particulièrement sur le financement d'entreprises socialement responsables, de jeunes entreprises internationales et d'entreprises fondées par des femmes. Son portefeuille comprend 23 entreprises mondiales qui utilisent l'IA, la réalité virtuelle ou la réalité augmentée et la technologie de chaîne de blocs pour innover dans les secteurs des technologies financières, de l'assurance, de la santé et des jeux.

Shababi, qui s'est joint à Victory Square en 2018, est un professionnel de la vente et du marketing innovant et axé sur les clients. Il compte 15 années d'expérience dans la création et la réalisation d'initiatives stratégiques de vente, de marketing et de publicité.

GameOn Entertainment Technologies (GET) compte également parmi ses membres des dirigeants issus d'EA Sports, d'Intuit, de Dapper Labs, de Scopely et des Brooklyn Nets. Santiago Jaramillo, vice-président, Produits, a consacré 10 ans à bâtir la franchise FIFA d'EA Sports et il a travaillé sur plusieurs projets, dont NBA Top Shot.

« Nous entrons dans la prochaine étape de notre évolution avec nos partenaires de V2 Games, et je suis plus enthousiaste que jamais pour l'avenir de GameOn Entertainment Technologies, non seulement en raison de l'occasion qui s'offre à nous, mais aussi parce que des femmes et des hommes exceptionnels se joindront à nous dans cette aventure », a déclaré le PDG et fondateur, Matt Bailey. « Nous avons la chance de collaborer avec des personnes qui ont des expériences et des perspectives variées, et je suis fier de dire que plus des deux tiers de nos employés, conseillers et directeurs sont des femmes ou des membres issus de minorités. Cet éventail d'expériences nous aidera à poursuivre notre expansion en 2021 et au-delà. »

Fondée en 2018, GameOn Entertainment Technologies offre aux diffuseurs de contenu sportif et de divertissement la plateforme ludique la plus simple et la plus accessible au monde. Qu'il s'agisse de soutenir les réseaux de télévision, les plateformes de télévision par contournement, les preneurs aux livres ou les ligues sportives, GameOn aide les partenaires à transformer leur contenu -- que ce soit du sport ou de la téléréalité -- en expériences interactives et sociales au moyen d'applications mobiles ou télévisées.

Après le lancement en 2018 du Comcast NBCUniversal LIFT Labs Accelerator, propulsé par Techstars, GameOn a obtenu les droits de distribution dans les foyers et les bars desservis par Comcast, et collabore avec des partenaires en marque blanche, dont NBCUniversal, Bravo et The Real Housewives.

En décembre 2020, GameOn a été achetée par V2 Games Inc., une société de portefeuille de Victory Square Technologies, une entreprise de jeux vidéo et de jeux mobiles établie à Vancouver. Après l'achat d'actifs, l'entreprise a été renommée GameOn Entertainment Technologies. Elle devrait inscrire ses actions ordinaires à la Bourse des valeurs canadiennes (CSE) au premier trimestre de 2021.

À propos de GameOn Entertainment Technologies

