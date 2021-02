HEXO Corp nomme le directeur général des opérations aux États-Unis





OTTAWA, 08 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp (« HEXO », ou la « Société ») (TSX : HEXO ; NYSE : HEXO) a annoncé aujourd'hui la nomination de Charles Bowman au poste de directeur général de ses opérations aux États-Unis. M. Bowman entre en fonction immédiatement.



« La vaste expérience de Charlie en matière de croissance et d'opérations commerciales sera déterminante alors que nous poursuivons l'expansion de notre présence aux États-Unis. Nous sommes ravis d'apporter à l'équipe un dirigeant aussi chevronné au moment où nous nous apprêtons à soutenir les initiatives de croissance de Truss CBD USA, notre coentreprise avec Molson Coors, et pour les partenaires potentiels de produits de consommation courante, en dehors des boissons, avec qui nous sommes présentement en discussions», a déclaré Sébastien St-Louis, PDG et cofondateur de HEXO.

M. Bowman travaille depuis les États-Unis et sera responsable de tous les aspects de la mise en oeuvre des activités de HEXO aux États-Unis, y compris la mise en place et la mise en service des installations de production, la supervision des opérations, de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique, et la constitution de l'équipe.

« Au cours des prochains mois, nous prévoyons de commencer à déployer des capitaux pour la mise en place d'installations de production et de transformation dans l'État du Colorado pour notre technologie Powered by HEXOTM , etnous considérons les États-Unis comme étant stratégiquement importants pour notre croissance future », a poursuivi Sébastien St-Louis.

M. Bowman apporte à l'équipe de HEXO USA une grande expérience dans la fabrication d'ingrédients biotechnologiques naturels pour les marchés de la santé, du bien-être et des boissons nutritionnelles, un parcours mondial diversifié et près de trois décennies d'expérience. Il a occupé des postes de direction chez les principaux fournisseurs mondiaux d'ingrédients, notamment BGG et Solix Algredients (antioxydants naturels), Solazyme, aujourd'hui TerraVia, (huiles et protéines d'algues), CP Kelco et Cargill (hydrocolloïdes). Tout au long de sa carrière, M. Bowman a renforcé les partenariats avec les clients, a proposé des innovations sur mesure grâce à son expertise en matière d'extraction, et a accéléré la croissance des activités orientées vers les clients. Cadre reconnu pour le développement des talents et du leadership, M. Bowman a conseillé des dirigeants du secteur de la nutrition et des boissons aux États-Unis, en Chine, au Japon, au Brésil et dans toute l'Europe. Il est diplômé de Virginia Tech en sciences et technologies alimentaires et détient une maîtrise en administration des affaires de l'université Averett.

À propos d'HEXO

HEXO Corp est une entreprise primée de biens de consommation qui crée et distribue des produits innovateurs de cannabis destinés au marché international du cannabis. La Société dessert le marché canadien du cannabis destiné aux adultes avec ses marques HEXO Cannabis, Up Cannabis et Original Stash, ainsi que le marché thérapeutique avec HEXO cannabis médical. Pour plus d'informations, consultez le site www.hexocorp.com.

Relations avec les investisseurs :

invest@HEXO.com

www.hexocorp.com

Relations avec les medias :

(819) 317-0526

media@hexo.com

