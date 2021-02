Martin's met à niveau son site Potatorolls.com





CHAMBERSBURG, Pennsylvanie, 8 février 2021 /CNW/ - Martin's Famous Pastry Shoppe, Inc.® et Martin's® Famous Potato Rolls and Bread invitent les visiteurs à explorer leur site Web récemment mis à niveau! Le style du nouveau site Web de Martin's Famous Potato Rolls and Bread est convivial et axé sur le contenu afin d'offrir une expérience utilisateur parfaite.

Martin's est un chef de file dans le domaine de l'alimentation, qui puise sa force dans son nouveau contenu hebdomadaire publié sous forme de blogues informatifs et de recettes délicieuses. Les utilisateurs peuvent accéder à une pléthore d'informations contenues dans plus de 300 billets de blogue et plus de 700 recettes. Avec tant d'informations à portée de main, il est essentiel que le site Web soit facile à consulter pour trouver des informations pertinentes. Ainsi, le nouveau site Web de Martin's, plus réactif, a été spécialement conçu pour faciliter la navigation et la recherche du contenu du site.

Tout à bord invitée à mettre à jour l'ancien site Web afin de suivre l'évolution des normes et des tendances, par exemple en demeurant à jour et conforme face aux normes du Web (p. ex., accessibilité ADA, interface adaptée aux appareils mobiles), l'équipe de Martin's voulait également améliorer l'expérience utilisateur et mieux gérer l'augmentation du trafic Web (référencement naturel). Martin's a donc élargi la portée de la mise à niveau initiale en faisant un site Web entièrement nouveau.

La présentation des produits Martin's Famous Potato Rolls and Bread est un élément clé du nouveau site. Les renseignements sur les produits sont classés par ordre de priorité, et la navigation entre les diverses sections du site se fait avec plus de fluidité et de commodité. La fonction de repérage de produits, nouvelle et améliorée, permet aux consommateurs de trouver des magasins de détail qui vendent des produits Martin's Famous Potato Rolls and Bread dans leur région.

Le nouveau site adopte un style moderne, tout en donnant un ton chaleureux, amical et propre à la marque Martin's. De conception simple avec des images audacieuses, le site présente des éléments graphiques et un contenu bien en vue. Les caractéristiques du site comprennent : des pages de produits, des recettes, un localisateur de produits, une boutique virtuelle de produits dérivés, un blogue, un survol historique comprenant l'histoire de la marque, une section carrières, des liens vers les médias sociaux, et plus encore!

La conception et la maintenance du site Web sont de Cross et Crown®. « Nous sommes ravis de poursuivre notre relation avec la célèbre entreprise Martin's Famous Potato Rolls. Ils ont un produit incroyable, et nous avons eu le privilège de leur fournir un site Web qui est à la hauteur de leur produit », déclare Trevor Roberts de Cross and Crown.

Martin's Famous Pastry Shoppe, Inc.® est une entreprise familiale de produits de consommation dont le siège social se trouve à Chambersburg, en Pennsylvanie. L'entreprise exploite une deuxième boulangerie à Valdosta, en Géorgie. Martin's prépare des pains et de petits pains de qualité, à partir des meilleurs ingrédients. Se dévouant entièrement à la qualité et au bon goût de ses produits, l'entreprise est fière de partager son expérience culinaire et d'offrir un service à la clientèle extraordinaire qui la distingue d'autant plus de ses concurrents. Depuis les années 1950, l'entreprise est passée du stade d'entreprise à domicile à celui d'entreprise commerciale possédant deux boulangeries industrielles. Elle continue de croître et de prospérer dans des secteurs de distribution établis. Pour en savoir davantage, consultez le site : www.potatorolls.com .

