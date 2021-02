Le retour du Hip-Hop à la télé québécoise





MONTRÉAL, le 8 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Natyf TV (chaîne spécialisée axée sur la diversité) s'associe avec les producteurs du populaire podcast Rapolitik (show radio diffusée en baladodiffusion) pour produire une nouvelle émission télé dédiée à la musique hip-hop.

Un nouveau concept développé par Kevin Calixte (concepteur du Keke Show) et ses partenaires (MoCore Inc. et TMH Films Inc.) qui s'intitulera La Pause Hip-Hop. Celle-ci sera animée par un trio de mélomanes de musique Rap : Cyrano (animateur pour Rapolitik), DJ Crowd (DJ et producteur de musique) et Carmina (comédienne et slammeuse). Chaque semaine ils analyseront et débattront en table ronde le contenu de vidéoclips d'artistes locaux et internationaux qui leur tomberont sous la main. La première saison sera diffusée dès ce printemps sur les ondes de Natyf TV ainsi que sa nouvelle application mobile qui sera prochainement lancée.

« Les quelques mois, que je suis resté enfermé dû au confinement, m'ont permis de développer une émission de télé qui soit réellement consacrée à l'influence de la musique hip-hop sur notre société. Donc je crois que les vrais amateurs de Rap apprécieront l'approche cérébrale du show autant que le néophyte qui se laissera apprivoiser par le charisme de nos trois panélistes », explique Kevin Calixte.

La date de diffusion de la grande première sera dévoilée dans les prochaines semaines. En attendant voici un premier extrait vidéo donnant un avant-goût de l'émission en cliquant sur ce lien : https://www.youtube.com/watch?v=aGvxDPlDtOY

À propos de Natyf TV

Natyf TV est une chaîne spécialisée québécoise axée sur la diversité et la découverte des différentes cultures de la francophonie internationale. Déjà disponible aux abonnés de Bell, puis dès ce printemps aux abonnés de Vidéotron.

www.facebook.com/natyftv

www.natyf.com

SOURCE NATYF Inc.

Communiqué envoyé le 8 février 2021 à 06:00 et diffusé par :