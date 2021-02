Isolement et perte d'autonomie : le RAAQ dévoile une étude inquiétante à propos des impacts de la pandémie sur les personnes ayant une limitation visuelle





COVID-19

MONTRÉAL, le 8 févr. 2021 /CNW Telbec/ - À l'occasion de l'édition 2021 de la Semaine québécoise de la canne blanche, le Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec (RAAQ) dévoile les résultats d'une importante étude à propos des répercussions de la COVID-19 sur les personnes ayant une limitation visuelle.

«?Que ce soit dans l'accès à l'information, aux services en réadaptation, au transport ou encore dans les déplacements intérieurs ou extérieurs, les personnes aveugles ou malvoyantes vivent lourdement la crise actuelle. Celle-ci les place encore plus à risque d'isolement ou de perte d'autonomie. Comme société, la COVID-19 nous impose de relever des défis immenses, et il ne faut pas que les personnes en situation de handicap soient laissées de côté?», souligne Carole Giguère, présidente du RAAQ.

Cette enquête, menée l'automne dernier auprès de plus de 200 personnes ayant une limitation visuelle, ainsi qu'auprès de parents d'enfants en situation de handicap visuel, met en lumière des angles morts de la crise sociale qui secoue le Québec depuis bientôt un an.

Le RAAQ est particulièrement inquiet de l'isolement et de la perte d'autonomie que subissent les personnes aveugles ou malvoyantes, éléments centraux des témoignages récoltés. Ce sont en effet 82 % des personnes répondantes qui ont affirmé se sentir plus isolées depuis le début de la crise. De plus, 71 % d'entre elles disent se sentir plus anxieuses tandis que 68 % expriment qu'il leur est encore plus difficile de vivre avec une limitation visuelle.

En ce qui concerne l'accessibilité, 71 % des personnes sondées considèrent plus difficile d'emprunter le transport en commun en raison des mesures sanitaires, tandis que plus de la moitié, 56 %, ont le sentiment d'avoir perdu des acquis dans leur processus de réadaptation et dans leurs techniques de déplacement en raison d'un manque de service ou de soutien. Ajoutons que 48 % affirment être préoccupées par le manque d'accessibilité de l'information et des ressources publiées par le gouvernement au sujet de la COVID-19.

Les parents d'enfants ayant une limitation visuelle également éprouvés

Les parents d'enfants ayant une limitation visuelle sont eux aussi éprouvés par la crise actuelle. L'étude dévoile notamment que les trois quarts d'entre eux ont dû rendre eux-mêmes accessibles les documents fournis par l'école dans le cadre de l'apprentissage à distance. On ne pourrait aussi passer sous silence que 65 % des parents aient dû assumer personnellement des frais pour procurer à leur enfant les aides visuelles dont il ou elle a besoin pour l'apprentissage à distance et que plus de la moitié n'aient pas reçu le soutien nécessaire de la part du centre de réadaptation ou du milieu scolaire pour utiliser la plateforme de vidéoconférence et les outils fournis par l'école.

«?Cette étude nous apprend que, comme société, nous pouvons et devons faire mieux pour prendre soin des personnes en situation de handicap visuel. Ce n'est pas une question de mettre en place une mesure unique, mais plutôt de nous assurer que les décideurs gardent toujours en tête les réalités des personnes à besoins particuliers dans le déploiement de nouvelles mesures, ou d'adaptation des milieux de vie. C'est vrai pour la pandémie, mais ça l'était également auparavant. Nous appelons donc aujourd'hui le ministre Lionel Carmant, en tant que responsable du soutien aux personnes handicapées, à prendre acte de ces données inédites et lui offrons notre collaboration pour développer des solutions à court, moyen et long terme, pour mettre fin à l'isolement et à la perte d'autonomie des personnes aveugles et malvoyantes?», conclut la présidente du RAAQ.

La semaine québécoise de la canne blanche a lieu cette année du 7 au 13 février 2021. Il s'agit d'une occasion de sensibilisation aux défis rencontrés quotidiennement par les personnes aveugles et malvoyantes au Québec.

À propos du Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec

Le Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec (RAAQ) a pour mission de promouvoir et de défendre les droits des personnes aveugles et amblyopes du Québec, afin de favoriser leur intégration à part entière dans tous les domaines de l'activité humaine. Notre fédération représente 21 associations travaillant avec les personnes en situation de handicap visuel partout au Québec.





