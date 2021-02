Les utilisateurs d'AppGallery font partie des premiers au monde à jouer à Save Eddy Smile





SHENZHEN, Chine, 8 février 2021 /PRNewswire/ -- Les utilisateurs d'AppGallery sont parmi les premiers joueurs d'Android à jouer au très attendu Save Eddy Smile de Fineallday Games, un jeu de casse-tête tactique unique, lancé le 29 janvier 2021 dans le monde entier.

Les joueurs doivent relever plus de 120 défis remplis d'action pour déverrouiller différentes attaques qui permettront de libérer Eddy et ses amis du malicieux Rory. Avec huit types de bombes différentes pour se frayer un chemin d'un niveau à l'autre et détruire les blocs qui se dressent devant eux dans un monde de tunnels enchevêtrés, les joueurs devront élaborer des stratégies et des tactiques pour passer les niveaux.

En résolvant les casse-têtes, ils montent en grade, se mesurent à Rory à la fin de chaque niveau et améliorent leurs statistiques de puissance, de vitesse, de magnétisme et d'aimants. Avec plus de 60 aimants à déverrouiller et un mystérieux niveau caché à débusquer, les joueurs peuvent s'attendre à des heures de jeu palpitantes.

« Fineallday Games se réjouit de collaborer avec AppGallery et d'offrir aux joueurs de la plateforme Huawei l'accès à son jeu très attendu Save Eddy Smile, a déclaré Dominick Lareau. Notre objectif est de créer des jeux qui sont non seulement attrayants sur le plan visuel, mais aussi novateurs et originaux. Nous partageons l'enthousiasme des joueurs de Huawei et prévoyons offrir dans le futur plus de jeux amusants sur AppGallery. »

Le jeu invite les joueurs du monde entier à profiter des avantages de ce jeu stimulant qui les met au défi de gravir les échelons, de vaincre Rory et de trouver le mystérieux niveau secret. Le jeu est déployé sur AppGallery à l'échelle mondiale dans 12 langues1 et sera offert en téléchargement dès le 29 janvier 2021.

Huawei offre un soutien technologique à ses partenaires

Huawei a été un partenaire idéal pour Fineallday Games. L'équipe a apporté un soutien opérationnel de premier ordre pour le lancement de Save Eddy Smile, celui-ci intégré à la plateforme novatrice HMS Core de Huawei.

« L'équipe de Huawei a fourni un soutien technique de haute qualité pendant le processus d'intégration, a déclaré Dominick Lareau. « La communication a été excellente, et elle nous a donné des orientations claires ainsi que des commentaires qui nous ont permis de résoudre rapidement tous les problèmes techniques. »

Save Eddy Smile pourra être téléchargée gratuitement sur AppGallery à partir du 29 janvier 2021.

À propos d'AppGallery : l'une des trois principales plateformes de distribution d'applications au monde

Lancée dans plus de 170 pays et régions, AppGallery s'est engagée à répondre aux besoins diversifiés, mais ciblés, de ses 500 millions d'utilisateurs actifs. La plateforme de distribution d'applications recherche activement des partenariats avec des développeurs mondiaux et locaux pour les inviter à la rejoindre. Cela permet à AppGallery de demeurer une plateforme ouverte et novatrice accessible à tous.

AppGallery offre également un soutien opérationnel complet aux développeurs du monde entier, ainsi que plusieurs initiatives centrées sur les développeurs, ce qui leur permet d'innover davantage dans le développement d'applications.

À propos de Fineallday Games

Fineallday Games est un studio indépendant basé à Québec, au Canada, dont l'objectif est de créer des jeux et du contenu originaux, amusants et attrayants sur le plan artistique. Fondé par Dominick Lareau et son partenaire Samuel Archambault, le studio a sorti plusieurs jeux à succès axés sur le plaisir et la stimulation de ses joueurs.

https://www.fineallday.com/games

1 Save Eddy Smiles sera disponible en 12 langues lors de son lancement, dont l'anglais, le chinois, le français, l'espagnol, l'italien, le portugais, le russe, l'hindi, le japonais, le coréen, l'allemand et l'arabe.

Photo ? https://mma.prnewswire.com/media/1429861/AppGallery_Save_Eddy_Smile.jpg

