THE MARY KAY FOUNDATIONSM ANNONCE UN PREMIER BÉNÉFICIAIRE ALLEMAND DE LA BOURSE POSTDOCTORALE MONDIALE POUR LA RECHERCHE SUR LE TRAITEMENT DES CANCERS CHEZ LA FEMME





The Mary Kay FoundationSM, qui a ouvert la voie depuis des décennies à la mission d'éliminer les cancers chez les femmes, est fière d'annoncer un premier bénéficiaire de la nouvelle bourse postdoctorale internationale de recherche sur le cancer en Allemagne. En coopération avec le Harold C.Simmons Comprehensive Cancer Center de l'UT (Université du Texas) Southwestern Medical Center de Dallas au Texas, la bourse postdoctorale d'un an est décernée au radiobiologiste et immunologiste, le Dr Sebastian Diegeler, PhD, d'Allemagne.

Le Dr Diegeler se joint à une équipe de collaboration interdisciplinaire avec d'autres chercheurs et s'intéresse personnellement à l'immunoradiologie et à la biologie du cancer. Son mentor est le Dr Todd Aguilera, professeur de radio-oncologie à l'UT Southwestern de Dallas. Le Dr Diegeler possède une vaste expérience professionnelle dans les domaines du rayonnement spatial, des interactions entre cellules induites par rayonnement, de la signalisation NF-?B, de l'irradiation aux ions lourds et aux photons, de la réparation de l'ADN, de la biologie moléculaire, de la biologie cellulaire, de la cytométrie en flux et de la microscopie à fluorescence. La bourse postdoctorale mondiale offre au Dr Diegeler l'opportunité de poursuivre une recherche pionnière sur le cancer tant au UT Southwestern Simmons Cancer Center qu'en Allemagne dans le cadre d'une bourse de retour.

« Ma recherche sera centrée sur la compréhension de l'interaction de la tumeur avec les cellules immunitaires dans le micro-environnement, afin de rendre possibles des options de traitement complémentaires à la radiothérapie », a expliqué le Dr Diegeler. « Grâce au soutien de la Fondation Mary KaySM, je pourrai approfondir mes recherches, acquérir de nouvelles compétences techniques et contribuer à élargir les connaissances académiques dans ce domaine. J'ai hâte de travailler avec les professeurs et les chercheurs du laboratoire de renommée mondiale sur le cancer de l'UT Southwestern Simmons Cancer Center et, en retour, d'apporter mes connaissances et mes compétences à leur travail ».

Diegeler rejoindra les autres premiers bénéficiaires à Dallas au début de l'année 2021. Les autres bénéficiaires sont le Dr. Ana Martin Vega, PhD, Espagne; le Dr. Natália Bernardes, PhD, Brésil ; le Dr. Shengyan Gao, PhD, Chine ; et le Dr. Lilian Texeira, Portugal. La subvention de 500 000 $ soutiendra la recherche en cours dans le cadre du programme de bourses de l'UT Southwestern Medical Center, centre médical universitaire de premier plan. Le corps professoral de l'institution comprend de nombreux membres éminents, dont six ont reçu des prix Nobel depuis 1985.

« Nous sommes bien entendu heureux d'apprendre que notre compatriote a été sélectionné pour rejoindre une équipe extrêmement distinguée de chercheurs exceptionnels du monde entier et mener un programme de recherche d'un an dans le cadre de cette prestigieuse bourse postdoctorale à l'UT Southwestern de Dallas », a déclaré Elke Kopp, directeur général de Mary Kay pour l'Allemagne, les Pays-Bas et la Suisse. « En réunissant des esprits les plus brillants du monde, nous nous approchons de l'éradication des cancers qui affectent spécifiquement les femmes ».

Depuis plus de deux décennies, The Mary Kay FoundationSM et le Centre Médical UT Southwestern se sont engagés à trouver des remèdes pour les cancers spécifiques aux femmes. Avec le nouveau programme, les subventions de recherche sur le cancer de la fondation seront attribuées pour la première fois au plan mondial.

« Notre partenariat élargi permettra de partager les progrès de la recherche sur le cancer à l'échelle mondiale et d'avoir un impact positif encore plus grand sur les femmes », a expliqué le Dr Lucy Gildea, directrice scientifique de Mary Kay Inc. « En collaboration avec le Harold C. Simmons Comprehensive Cancer Center, nous sommes fiers de perpétuer la mission ancienne de notre société qui vise à offrir un monde meilleur aux femmes et à leurs familles.

Depuis sa création en 1996, The Mary Kay FoundationSM a octroyé près de 23 millions de dollars pour soutenir le travail de plus de 235 chercheurs de premier plan sur le cancer. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site marykayfoundation.org.

Conformément au rêve de Mary Kay Ash d'améliorer la vie des femmes dans le monde, The Mary Kay FoundationSM collecte et distribue des fonds pour investir dans la recherche d'avant-garde sur le cancer, afin de trouver des remèdes contre le cancer chez la femme et de mettre fin à la violence domestique envers les femmes. Depuis 1996, The Mary Kay FoundationSM a fait don de plus de 78 millions de dollars à des organisations qui se sont jointes à sa double mission. De plus, la fondation soutient des initiatives de sensibilisation, des programmes d'engagement communautaire et plaide pour une législation garantissant la santé et la sécurité des femmes. Ensemble, nous pouvons rendre le monde meilleur pour les femmes. Pour en savoir plus sur l'éducation, le soutien, le bénévolat, le don et la participation à un travail vital pour soutenir et autonomiser les femmes, rendez-vous sur le site marykayfoundation.org, retrouvez-nous sur Facebook et Instagram, ou suivez-nous sur Twitter.

