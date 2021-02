Avis aux médias - Réaction du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs au dépôt du 2e rapport de la Cellule d'intervention sur la vitalité de l'industrie forestière dans les régions de l'Outaouais et des Laurentides





QUÉBEC, le 7 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec M. Pierre Dufour, invite les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle il réagira au rapport soumis en décembre dernier par la Cellule d'intervention sur la vitalité de l'industrie forestière dans les régions de l'Outaouais et des Laurentides et annoncera les mesures qu'il entend prendre pour relancer l'industrie forestière de la région. M. Dufour sera accompagné pour l'occasion de M. Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais.

Date : Le 8 février 2021



Heure : 13 h 30

Conférence de presse virtuelle seulement

La conférence de presse sera diffusée sur la plateforme TEAMS. Pour y participer, les représentants des médias doivent obtenir leur accréditation au préalable aux coordonnées suivantes afin de recevoir les instructions de connexion : medias@mern-mffp.gouv.qc.ca.

Au moment de votre connexion, veuillez inscrire vos nom et prénom ainsi que le nom du média que vous représentez . Les journalistes auront accès à leur microphone lors de la période de questions.

Source :

Michel Vincent

Directeur des communications et attaché de presse

Cabinet du ministre des Forêts,

de la Faune et des Parcs et ministre responsable

de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la

région du Nord-du-Québec

Tél. : 514 231-2251

SOURCE Cabinet du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs

Communiqué envoyé le 7 février 2021 à 18:23 et diffusé par :