Le prix Opus du Compositeur de l'année est remis à James O'Callaghan





MONTRÉAL, le 7 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) est heureux de s'associer au Conseil québécois de la musique (CQM) en remettant un montant de 10 000 $ à James O'Callaghan, lauréat du prix Opus du Compositeur de l'année. Cette récompense lui a été remise lors du gala des prix Opus présenté aujourd'hui de manière virtuelle sur la page Facebook de la Fabrique culturelle de Télé-Québec.

« Je tiens à remercier le CQM qui célèbre, année après année, le remarquable talent de nos artistes de la musique au cours du gala des Prix Opus. Félicitations à James O'Callaghan, un brillant compositeur dont les oeuvres, d'une grande originalité, surprennent et fascinent un public toujours plus nombreux », a déclaré Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du CALQ.

À propos de James O'Callaghan

Originaire de la Colombie-Britannique, James O'Callaghan est un compositeur et artiste sonore résidant à Montréal. Son travail, qui s'apparente à la fois aux musiques acoustique et électroacoustique, tire souvent son matériel sonore d'objets amplifiés ainsi que de sons de l'environnement naturel ou urbain. Son corpus d'oeuvres comprend de la musique orchestrale, de la musique de chambre, de l'électroacoustique en direct, de l'acousmatique, des installations sonores et des performances in situ. Ses oeuvres ont été interprétées dans plusieurs festivals à travers le monde. Il a reçu des commandes du Groupe de recherches musicales (INA-GRM), de l'Orchestre national des jeunes du Canada, de l'Ensemble Paramirabo, du quatuor de saxophones Quasar et de Standing Wave, entre autres.

Sa musique lui a valu plus de trente prix et nominations, notamment le prix Robert-Fleming du Conseil des Arts du Canada (2015), le Salvatore Martirano Memorial Composition Award (2016) et le Jan V. Matejcek Award in Neu Classical Music Award (2018). La saison 2019-2020 a été marquée par une grande diffusion de ses oeuvres, ici comme à l'international. La sortie de l'album Alone et Unalone, dans lequel ses oeuvres sont interprétées par l'Ensemble Paramirabo, a été remarquée par la critique. Le projet a été finaliste aux Prix Juno pour l'Album classique de l'année : solo ou ensemble de chambre ainsi qu'aux Prix Opus pour la Création de l'année.

James O'Callaghan est membre fondateur et codirecteur du Laboratoire de musique contemporaine de Montréal. Il a obtenu un baccalauréat en beaux-arts de l'Université Simon Fraser et il est titulaire d'une maîtrise en musique de l'Université McGill.

Soutenir l'excellence

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des oeuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Liens connexes :

Site Internet de James O'Callaghan

La Fabrique culturelle de Télé-Québec

Site Internet des prix Opus

www.calq.gouv.qc.ca

