Couche-Tard aime la Norvège - Nous sommes prêts?!





LAVAL QC, le 7 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Alimentation Couche-Tard inc. («?Couche-Tard?» ou la «?Société?») et sa marque mondiale, Circle K, le déclarent officiellement : «?Oui, Will Farrell -- nous sommes prêts?!?» En tant que destination numéro un pour la recharge de véhicules électriques («?VE?») en Norvège, terre d'accueil du premier laboratoire mondial de Couche-Tard en la matière, l'entreprise est prête pour l'avenir des solutions de recharge des VE.

En vue du Superbowl de dimanche aux États-Unis, General Motors a lancé une campagne sur les VE dans laquelle Will Farrell s'en prend à la Norvège pour leur leadership dans le domaine. La marque Circle K a répondu avec sa propre campagne «?We're Ready?» (Nous Sommes Prêts) mettant en vedette la comédienne de la série Norsemen, Silje Torp Færavaag, ainsi que ses propres employés : https://youtu.be/bPsFziaUj2A (contenu en anglais seulement).

Nous sommes prêts?!

Circle K est le chef de file en Norvège pour la recharge de véhicules électriques et dispose de plus de bornes de recharge et de solutions de recharge à domicile et pour le bureau que tout autre détaillant de carburant au pays. Depuis les trois dernières années, la Norvège héberge le laboratoire VE mondial de l'entreprise, où une équipe dédiée apprend tout ce qu'elle peut sur la recharge des VE et sur les solutions qui contribueront à un avenir plus responsable. À compter de cette année, ces meilleures pratiques seront partagées en Amérique du Nord où l'entreprise prévoit se tenir prête, à mesure que de plus en plus de clients de véhicules électriques prendront la route, afin de leur faciliter la vie un peu plus chaque jour.

Brian Hannasch, président et chef de la direction : «?Nous sommes très heureux d'avoir commencé notre parcours en Norvège, où Circle K est la destination numéro un pour les clients de véhicules électriques. Nous rejoignons ces clients dans nos magasins et dans leurs maisons et bureaux, créant une solution complète pour leurs besoins de recharge. Grâce à notre équipe chevronnée, à notre expertise grandissante et à nos installations progressistes en Norvège, nous avons beaucoup appris ces dernières années, et nous sommes ravis d'apporter ces connaissances et solutions à notre réseau mondial, y compris en Amérique du Nord, au cours des mois et des années à venir.?»

Hans-Olav Høidahl, premier vice-président, Opérations, Europe : «?Dans notre laboratoire en Norvège, nos équipes dédiées ont acquis des années d'expérience au sein du marché le plus mature des véhicules électriques. Nous voulons toujours offrir à nos clients la meilleure expérience possible, et la Norvège nous fournit les conditions d'essai parfaites pour la technologie des VE de première génération, y compris les bornes de recharge, les véhicules et les méthodes de paiement. Je suis fier que les Norvégiens considèrent Circle K comme la destination principale de recharge et j'ai hâte d'étendre notre réseau de recharge rapide et de solutions de recharge à domicile à l'extérieur de la Norvège au cours des mois et des années à venir. »

Actuellement, sous la marque Circle K, l'entreprise exploite un réseau de recharge rapide avec plus de 500 bornes sur ses sites en Norvège. Les bornes sont une combinaison de bornes de recharge rapide appartenant à l'entreprise et à des partenaires dont Tesla et Ionity. Les sites autoroutiers norvégiens Circle K les plus fréquentés sont équipés de 20 à 40 bornes de recharge rapide. Dans le marché urbain d'Oslo, Circle K a été le premier à convertir une station-service entière avec des bornes de recharge électrique. Circle K a également élargi son offre avec plus de 4?200 bornes de recharge à domicile dans les immeubles de bureaux.

En tant que chef de file des VE en Norvège, Alimentation Couche-Tard est prête à transposer ses connaissances et meilleures pratiques en Amérique du Nord et ailleurs dans son réseau mondial pour poursuivre son cheminement de développement durable vers un avenir plus responsable. Au cours des prochains mois, l'entreprise commencera à déployer des solutions de recharge pour véhicules électriques dans certains sites en Amérique du Nord, en commençant dans les marchés du Québec et de la Californie, avec une combinaison de bornes de recharge de marque et de solutions de recharge partenaires. Nous sommes prêts?!

À propos d'Alimentation Couche-Tard inc.

Couche-Tard est le chef de file de l'industrie canadienne du commerce de l'accommodation. Aux États-Unis, elle est le plus important exploitant indépendant de magasins d'accommodation en fonction du nombre de magasins exploités par la société. En Europe, Couche-Tard est un chef de file du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier dans les pays scandinaves (Norvège, Suède et Danemark), dans les pays baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie) ainsi qu'en Irlande, et a une présence importante en Pologne.

Au 11 octobre 2020, le réseau de Couche-Tard comptait 9?261 magasins d'accommodation en Amérique du Nord, dont 8?085 offraient du carburant pour le transport routier. Son réseau nord-américain est constitué de 18 unités d'affaires, dont 14 aux États-Unis, couvrant 47 États, et 4 au Canada, qui couvrent les 10 provinces. Environ 109?000 personnes travaillent dans l'ensemble de son réseau et de ses centres de services en Amérique du Nord.

En Europe, Couche-Tard exploite un vaste réseau de vente au détail en Scandinavie, en Irlande, en Pologne, dans les pays baltes et en Russie par le biais de 10 unités d'affaires. Au 11 octobre 2020, son réseau comptait 2?722 magasins, dont la majorité offre du carburant pour le transport routier et des produits d'accommodation alors que d'autres sont des stations de carburant automatisées sans employés, n'offrant que du carburant. Couche-Tard offre aussi d'autres produits, y compris du carburant pour le secteur de l'aviation et de l'énergie pour moteurs stationnaires. En incluant les employés travaillant dans les magasins franchisés portant ses bannières, environ 22?000 personnes travaillent dans son réseau du commerce de l'accommodation, ses terminaux et ses centres de services en Europe.

Également, en vertu des contrats de licence, plus de 2?220 magasins sont exploités sous la marque Circle K dans 15 autres pays et territoires (Arabie saoudite, Cambodge, Égypte, Émirats arabes unis, Guam, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Indonésie, Jamaïque, Macao, Mexique, Mongolie, Nouvelle-Zélande et Vietnam), ce qui porte à plus de 14?200 le nombre de magasins dans le réseau mondial.

Pour plus de renseignements sur Alimentation Couche-Tard inc. ou pour consulter ses états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités et le rapport de gestion, rendez-vous à l'adresse : https://corpo.couche-tard.com .

Déclarations prospectives

Les déclarations contenues dans ce communiqué, qui décrivent les objectifs, les projections, les estimations, les attentes ou les prédictions de Couche-Tard, peuvent constituer des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières. Ces déclarations se caractérisent par l'emploi de verbes à la forme affirmative ou négative, tels que «?croire?», «?pouvoir?», «?devoir?», «?prévoir?», «?s'attendre à?», «?estimer?», «?présumer?», ainsi que d'autres expressions apparentées. Couche-Tard tient à préciser que, par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et que ses résultats ou les mesures qu'elle adopte pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués ou sous-entendus dans ces déclarations, ou pourraient avoir une incidence sur le degré de réalisation d'une projection particulière. Parmi les facteurs importants pouvant entraîner une différence considérable entre les résultats réels de Couche-Tard et les projections ou attentes formulées dans les déclarations prospectives, mentionnons les effets de l'intégration d'entreprises acquises et la capacité de concrétiser les synergies projetées, l'incertitude liée à la durée et à la gravité de la pandémie actuelle de COVID-19, les fluctuations des marges sur les ventes d'essence, la concurrence dans les secteurs de l'accommodation et du carburant, les variations de taux de change ainsi que d'autres risques décrits en détail de temps à autre dans les rapports déposés par Couche-Tard auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada et des États-Unis. À moins qu'elle n'y soit tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, Couche-Tard nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. Enfin, l'information prospective contenue dans ce document est basée sur l'information disponible en date de sa publication.

