Lancement d'une Expérience Globale sur la Scène de la Ville Future pour Prévoir L'avenir à Longhua





Le matin du 4 février, la conférence de presse sur le thème "Prévoir l'avenir à Longhua, Shenzhen" s'est tenue au Shenzhen Citizen Center. Le district de Longhua lancera l'expérience de la scène de la ville future, s'efforcera de construire un champ expérimental de développement de la ville future et une vitrine de la société idéale, et prendra l'initiative d'explorer le système et la voie à suivre pour s'adapter au développement futur des zones urbaines à forte densité.

Cette année s'agit de l'année d'ouverture du 14e plan quinquennal. Sur ce nouveau point de départ, le district de Longhua lance l'expérience de la scène de la ville future, qui est une autre innovation importante pour faire de Shenzhen une zone pilote de démonstration du socialisme et une ville de référence mondiale.

Le district de Longhua encouragera l'application et l'intégration des futures scènes urbaines de manière globale et systématique en se basant sur les "cinq positionnements stratégiques" suivants : premièrement, il se concentrera sur le positionnement d'une zone de pointe avec un développement de haute qualité et construira une nouvelle scène d'autonomisation économique numérique ; deuxièmement, il se concentrera sur le positionnement d'une ville de démonstration fondée sur le droit et construira une nouvelle scène d'État de droit populaire avancé ; troisièmement, il se concentrera sur le positionnement d'un modèle de civilisation urbaine et construira une nouvelle scène de culture et d'innovation numériques ; quatrièmement, il se concentrera sur le positionnement d'un modèle de référence pour la subsistance et le bonheur des personnes et construira une nouvelle scène de service public intelligent ; cinquièmement, il se concentrera sur le positionnement d'un pionnier du développement durable et construira une nouvelle scène d'intégration de "l'écologie, la production et la vie".

Le district de Longhua a annoncé le lancement mondial de ses huit groupes thématiques de scènes d'application pour les scènes expérimentales de la future ville : la scène globale de gouvernance "intelligente" du North Station International Business District, la scène de vie publique de la Heron Lake Central City, la future scène d'innovation industrielle de la Jiulongshan Digital City, la future scène écologique du Guanlan River Basin, la future scène de circulation de la Longhua Avenue, la scène de mode numérique de la Dalang Fashion Town, la scène de service des talents du Talent District et la scène de culture numérique de la Guanlan Culture Town.

Lei Weihua, directeur général du district de Longhua, a indiqué que Longhua mènera l'expérience globale de la future scène urbaine avec une plus grande confiance et une plus grande détermination, et invite aussi sincèrement tous les entrepreneurs et amis à participer activement et à contribuer à la construction des "districts jumeaux" et à la mise en oeuvre d'une réforme globale pilote à Shenzhen.

Communiqué envoyé le 6 février 2021 à 08:25 et diffusé par :