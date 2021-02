Skyworks Aeronautics qui cherche à entrer en bourse dans les prochains mois annonce un engagement d'investissement de 100 millions USD de la part de GEM





Skyworks Aeronautics Corp. a annoncé aujourd'hui un engagement d'investissement à hauteur de 100 millions USD de la part de GEM Global Yield LLC SCS (« GEM »), un groupe privé d'investissement alternatif, basé au Luxembourg. En vertu de cet accord, GEM fournira à Skyworks Aeronautics une facilité de souscription d'actions pouvant aller jusqu'à 100 millions USD pour une durée de 36 mois après une cotation publique des actions ordinaires de Skyworks Aeronautics. Skyworks Aeronautics contrôlera le calendrier et le montant maximum des prélèvements dans le cadre de cette facilité, et aucune obligation de prélèvement minimum n'a été mise en place. Parallèlement à la cotation publique des actions de Skyworks Aeronautics, Skyworks Aeronautics émettra des bons de souscription à GEM pour racheter jusqu'à 3 % des actions ordinaires de la société.

« Skyworks Aeronautics se réjouit de travailler avec GEM à l'heure où nous poursuivons nos efforts pour mettre sur le marché nos avions à la pointe de la technologie », a déclaré Steve Stevanovich, co-directeur exécutif de Skyworks Aeronautics. « Nous sommes convaincus que GEM est un excellent partenaire qui croit en notre vision et comprend la promesse et le potentiel de notre technologie. »

Skyworks Aeronautics utilisera les fonds pour faire avancer la commercialisation de ses autogires ultramodernes, notamment le taxi aérien électrique eGyrotm, orienté vers la mobilité aérienne urbaine ; et l'appareil à décollage et atterrissage verticaux (Vertical Take-Off and Landing, VTOL), VertiJettm, de 400 miles/h, qui concurrence directement les hélicoptères, tout en offrant une vitesse plus élevée, une portée plus longue et un coût d'exploitation plus bas.

Le général de brigade (à la retraite), John Michel, co-directeur exécutif de Skyworks Aeronautics, a confié pour sa part : « Grâce à notre équipe technique et de direction, hautement expérimentée, ainsi qu'à notre solide portefeuille de propriété intellectuelle, cet engagement de GEM va permettre à Skyworks Aeronautics de devenir la première entreprise au monde à commercialiser des autogires à grande échelle. Qu'il s'agisse de fournir des alternatives de décollage vertical abordables aux pays en développement, des capacités progressives d'appareils électriques pour les transporteurs aériens, ou des plateformes de décollage et d'atterrissage verticaux révolutionnaires, Skyworks Aeronautics est aujourd'hui en passe de devenir une force de transformation dans le secteur en pleine évolution de la mobilité aérienne. »

Cet accord fait suite à l'annonce récente de Skyworks Aeronautics concernant sa collaboration sur un appareil électrique, avec Mobius.energy, en vue de produire l'autogire électrique d'avant-garde, l'eGyrotm. L'eGyrotm de Skyworks Aeronautics a été conçu d'une part pour tirer parti des avantages fondamentaux en matière de sécurité et de performances exceptionnelles d'un autogire, d'autre part pour créer un système eVTOL offrant une approche unique, à la fois pratique, abordable et évolutive, du transport aérien intra- et interurbain de passagers et de fret aérien. Grâce à la conception exclusive de son rotor principal autorotatif offrant des performances exceptionnelles et une sécurité sans précédent, l'eGyrotm permet de s'affranchir d'une limitation clé, propre à de nombreux concepts de système eVTOL, existants. Mobius.energy a développé une architecture avancée de module de batterie, optimisée pour les avions électriques.

Skyworks Aeronautics vient également d'accueillir M. Barry Jones dans son équipe de cadres supérieurs et techniciens, au poste de directeur des opérations aériennes et pilote en chef. Ancien capitaine de l'armée de l'air britannique, M. Jones est un aviateur hautement décoré et un instructeur pour de nombreux appareils. Il a également été président de la British Rotorcraft Association (l'organisation qui régit le vol des autogires au Royaume-Uni), a travaillé avec succès aux côtés des régulateurs de l'aviation dans toute l'Europe, sur des questions de certification ; et passé la dernière décennie à oeuvrer au perfectionnement des autogires dans le domaine de la recherche et du développement, parvenant à développer et lancer plusieurs concepts remarquables. C'est lui qui dirige les efforts visant à la certification de Skyworks Aeronautics. Pour connaître l'équipe de direction dans son intégralité, veuillez vous reporter au lien suivant : https://www.skyworks-aero.com/#section-teamone

À propos de Skyworks Aeronautics

Skyworks Aeronautics est le leader mondial de la gironautique, l'étude et la conception du vol autorotatif, représentées par la technologie d'autogire de la société. Skyworks Aeronautics compte plus de 40 brevets, et plusieurs autres sont en cours, tous ayant pour but de changer radicalement la façon dont les autogires sont perçus, et aussi dont ils sont utilisés. Du transport collectif du personnel, aux applications agricoles, en passant par la défense, la protection des frontières et la modification en profondeur des économies des pays en développement, l'objectif de Skyworks Aeronautics est de changer la nature du vol vertical. Pour en savoir plus sur Skyworks Aeronautics, ses produits et les membres individuels de son équipe, rendez-vous sur www.Skyworks-Aero.com

À propos de GEM

Global Emerging Markets (« GEM ») est un groupe d'investissement alternatif représentant 3,4 milliards USD, qui dispose de bureaux à Paris, New York et Los Angeles. GEM gère un ensemble diversifié de véhicules d'investissement, axés sur les marchés émergents, et a réalisé plus de 400 transactions à ce jour, dans 70 pays. Chaque véhicule d'investissement comporte un degré différent de contrôle opérationnel, de rendement à risques pondérés, et de profil de liquidité. La famille des fonds et véhicules d'investissement offre à GEM et à ses partenaires une exposition : aux rachats d'entreprises par les cadres de petites et moyennes capitalisations, aux investissements privés dans des actions publiques, ainsi qu'à certains investissements en capital-risque. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : http://www.gemny.com

