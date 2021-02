Un rapport fait le bilan de santé des Chinois en 2020

Selon un rapport sur la santé, plus de 60 % des répondants voient d'un bon oeil les perspectives du système de santé chinois et le potentiel des technologies. L'application China Daily et la plateforme de partage d'information sur la santé DX Doctor...

RésuméProduit : Les désinfectants pour les mains et les désinfectants pour surfaces dures non autorisés de Protegel Quebec Inc. et Hangel Canada Inc. Problème : Santé Canada avertit les Canadiens que Protegel Quebec Inc. et Hangel Canada Inc. vendent...