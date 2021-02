Genworth MI Canada Inc. annonce un changement de dénomination pour Sagen MI Canada Inc.





TORONTO, le 5 févr. 2021 /CNW/ - Sagen MI Canada Inc. (auparavant Genworth MI Canada Inc.) (la « Société ») (TSX : MIC) est heureuse d'annoncer que la Société a modifié ses statuts conformément à la Loi canadienne sur les sociétés par actions et, avec prise d'effet aujourd'hui, a changé sa dénomination pour Sagen MI Canada Inc. (le « changement de dénomination »). Les actions ordinaires de la Société devraient commencer à être négociées à la cote de la Bourse de Toronto (la « TSX ») sous la nouvelle dénomination à l'ouverture des marchés le 9 février 2021 ou vers cette date. Les actions ordinaires de la Société continueront d'être négociées sous le symbole boursier « MIC » à la TSX.

À l'assemblée extraordinaire des actionnaires de la Société tenue le 22 décembre 2020, les actionnaires ont adopté une résolution spéciale autorisant une modification des statuts de la Société pour donner effet au changement de dénomination. Les statuts de modification donnant effet au changement de dénomination peuvent être consultés au profil de la Société sur SEDAR au www.sedar.com.

Aucune mesure n'est requise des actionnaires dans le cadre du changement de dénomination, et aucune modification n'a été apportée au capital-actions de la Société. La Société invite les actionnaires qui ont des questions à communiquer avec leur courtier ou agent.

À propos de Sagen MI Canada Inc.

Sagen MI Canada Inc. (TSX : MIC), exerçant ses activités par l'intermédiaire de sa filiale, Compagnie d'assurance d'hypothèques Genworth Canada faisant affaire sous le nom de SagenMC, est le plus important assureur privé de prêts hypothécaires résidentiels au Canada. La Société fournit de l'assurance prêt hypothécaire aux prêteurs hypothécaires résidentiels du Canada, facilitant l'accession à la propriété. La Société se différencie par l'excellence de son service à la clientèle, une technologie de traitement innovante et une solide structure de gestion du risque. Grâce à son leadership éclairé et à l'attention qu'elle porte à la sécurité et à la solidité du système de crédit hypothécaire, la Société appuie le marché de l'habitation depuis plus de deux décennies. En date du 31 décembre 2020, la Société détenait un actif total de 7,5 G$ et des capitaux propres de 3,9 G$. Pour obtenir de plus amples renseignements, il y a lieu de consulter le site www.sagen.ca.

Personnes-ressources :

Investisseurs - Aaron Williams, 905-287-5504 aaron.williams@sagen.ca

Médias - Susan Carter, 905-287-5520 susan.carter@sagen.ca

Mise en garde à l'égard de l'information et des énoncés prospectifs

Certains énoncés figurant dans le présent communiqué contiennent de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « énoncés prospectifs »). Les termes « pouvoir », « avoir l'intention de », « planifier », « s'attendre à », « être d'avis », « chercher à », « proposer », « estimer », « prévoir », d'autres expressions semblables et l'utilisation du futur ou du conditionnel, en référence à la Société, visent à signaler des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs particuliers qui figurent dans le présent document comprennent notamment la déclaration concernant la date à laquelle les actions ordinaires de la Société devraient commencer à être négociées à la TSX sous la nouvelle dénomination.

Les énoncés prospectifs figurant dans les présentes s'appuient sur des facteurs et des hypothèses, dont certains peuvent sembler s'approcher des énoncés respectifs pertinents figurant dans les présentes. Les énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs que la Société n'est pas en mesure de maîtriser ni de prévoir et qui peuvent faire en sorte que les résultats, les rendements et les réalisations réels de la Société ou l'évolution effective de ses affaires ou de son secteur d'activité diffèrent considérablement des résultats, du rendement ou des réalisations prévus ou des faits nouveaux exprimés ou implicites contenus dans les énoncés prospectifs. Les résultats ou les faits nouveaux réels peuvent différer considérablement de ceux qui sont annoncés dans les énoncés prospectifs.

Les résultats et le rendement réels de la Société pourraient différer considérablement de ceux qui sont annoncés dans ces énoncés prospectifs en raison de risques connus et inconnus, y compris le risque que les actions ordinaires de la Société ne commencent pas à être négociées à la TSX sous la nouvelle dénomination à la date prévue.

Ceci n'est pas une liste exhaustive des facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur les énoncés prospectifs de la Société. Certains de ces facteurs et d'autres facteurs sont abordés plus amplement dans la notice annuelle de la Société (la « notice annuelle ») datée du 11 mars 2020. Les investisseurs et les tiers sont priés d'examiner attentivement les facteurs de risque précités et les autres facteurs et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Un complément d'information sur ces facteurs de risque et les autres facteurs figure dans les documents publics de la Société déposés auprès des autorités provinciales et territoriales en valeurs mobilières (notamment dans la notice annuelle) et peut être consulté sur SEDAR au www.sedar.com. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué ne représentent les points de vue de la Société qu'en date des présentes. Ils sont fondés sur les plans, les estimations, les projections, les convictions et les opinions actuels de la direction, et les hypothèses qui les sous-tendent peuvent changer. Ces énoncés prospectifs sont présentés afin d'aider les porteurs de titres de la Société à comprendre les points de vue actuels de la direction concernant ses résultats futurs et ils pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Bien qu'elle s'attende à ce que des événements et des faits ultérieurs puissent l'amener à modifier ses points de vue, la Société ne s'engage à mettre à jour ces énoncés prospectifs que dans la mesure où les lois sur les valeurs mobilières l'exigent.

Sagen est une marque de commerce appartenant à Sagen MI Canada Inc.

