La Société Financière IGM Inc. annonce son actif géré et son actif sous services-conseils, ainsi qu'un sommet record en ce qui concerne ses flux nets pour janvier 2021





WINNIPEG, MB, le 5 févr. 2021 /CNW/ - La Société financière IGM Inc. (IGM) (TSX : IGM) a annoncé aujourd'hui ses résultats provisoires au titre du total des flux nets consolidés, qui s'établit à 437,6 millions de dollars en janvier 2021, tel qu'il est indiqué au Tableau 1. Le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils s'élevaient à 239,1 milliards de dollars au 31 janvier 2021, comparativement à 240,0 milliards au 31 décembre 2020 et à 192,3 milliards au 31 janvier 2020. Les montants concernant l'actif géré et l'actif sous services-conseils sont indiqués au Tableau 2.

FAITS SAILLANTS DE JANVIER

Société financière IGM - Des entrées nettes de 437,6 millions de dollars ont été comptabilisées pour janvier 2021, ce qui constitue un sommet inégalé et une hausse par rapport à 223,7 millions pour janvier 2020. Des ventes nettes de fonds d'investissement de 618,9 millions de dollars ont été comptabilisées, en hausse par rapport à 211,8 millions pour janvier 2020. Compte non tenu du rééquilibrage institutionnel, les ventes nettes de fonds d'investissement se chiffraient à 853,9 millions de dollars pour janvier 2021, comparativement à 9,6 millions pour janvier 2020.

IG Gestion de patrimoine - Les flux nets se sont chiffrés à 182,1 millions de dollars, soit le meilleur résultat enregistré pour janvier depuis une décennie et une hausse par rapport aux flux nets de (58,8) millions comptabilisés pour janvier 2020. Les ventes nettes de fonds communs de placement se sont établies à 105,3 millions de dollars, en hausse par rapport aux rachats nets de (82,3) millions pour janvier 2020.

Mackenzie - Des ventes nettes records de fonds d'investissement de 544,0 millions de dollars ont été comptabilisées, comparativement à 324,8 millions pour janvier 2020. Compte non tenu du rééquilibrage institutionnel, les ventes nettes de fonds d'investissement se chiffraient à 779,0 millions de dollars pour janvier 2021, comparativement à 122,6 millions pour janvier 2020. Des ventes nettes de 455,7 millions de dollars ont été comptabilisées, ce qui constitue un sommet inégalé et une hausse par rapport à 282,8 millions pour janvier 2020.

Tableau 1 - Flux bruts et flux nets



Gestion de patrimoine

Gestion d'actifs

(en millions de dollars) (non audité) IG Gestion de

patrimoine Investment

Planning Counsel Total

Mackenzie Société

financière IGM













Pour le mois clos le 31 janvier 2021











Flux nets 182,1 (137,4) 44,8

455,7 437,64















Ventes nettes de fonds communs de 105,3 (30,4) 74,9

295,31 370,2 placement

Créations nettes de parts de FNB2 - - -

248,7 248,7

Ventes nettes de fonds d'investissement 105,3 (30,4) 74,9

544,0 618,9

Ventes nettes de comptes à gestion - - -

(88,3) (88,3) distincte d'investisseurs institutionnels

Ventes nettes au titre de l'actif géré 105,3 (30,4) 74,9

455,7 530,6

















Autres entrées nettes des courtiers 76,8 (107,0) (30,1)

- (93,0)3















Flux bruts













Ventes brutes de fonds communs 981,4 69,3 1 050,7

1 284,8 2 335,5 de placement

Entrées brutes des courtiers 999,3 463,1 1 462,4

- 1 462,4

1. En janvier 2021, un investisseur institutionnel, dont les produits de placement comprennent des fonds communs de placement de Mackenzie, a apporté des changements à la répartition des fonds, ce qui a engendré des rachats de 235 millions de dollars.

Tableau 2 - Actif géré et actif sous services-conseils

(en millions de dollars) (non audité) Janvier 2021 Décembre 2020 Variation en %

sur 1 mois Gestion de patrimoine







IG Gestion de patrimoine







Actif géré 97 318 97 713 (0,4) % Autres éléments de l'actif sous services-conseils 5 671 5 560 2,0 % Actif sous services-conseils 102 989 103 273 (0,3) % IPC







Actif géré 5 263 5 320 (1,1) % Autres éléments de l'actif sous services-conseils 23 762 23 998 (1,0) % Actif sous services-conseils 29 025 29 318 (1,0) % Total







Actif géré 102 581 103 033 (0,4) % Autres éléments de l'actif sous services-conseils 29 423 29 550 (0,4) % Actif sous services-conseils 132 004 132 583 (0,4) %









Gestion d'actifs







Mackenzie







Fonds communs de placement 55 434 68 678 n.s.

Changement attribuable à GLC et à Greenchip

(13 216)



(se reporter au tableau 3) Total des fonds communs de placement 55 434 55 462 (0,1) % FNB 4 031 3 788 6,4 % Fonds d'investissement 59 465 59 250 0,4%











Comptes à gestion distincte d'investisseurs 51 254 8 172 n.s.

institutionnels4 Changement attribuable à GLC et à Greenchip

43 516



(se reporter au tableau 3) Total des comptes à gestion distincte d'investisseurs 51 254 51 688 (0,8) % institutionnels









Total (excluant les comptes gérés à titre de 110 719 110 938 (0,2) % sous-conseiller du secteur Gestion de patrimoine) Comptes gérés à titre de sous-conseiller du secteur 75 281 75 821 (0,7) % Gestion de patrimoine Total 186 000 186 759 (0,4) %









FNB distribués à des tiers 4 031 3 788 6,4 % FNB détenus dans les fonds d'investissement d'IGM 4 827 4 663 3,5 % Total des FNB 8 858 8 451 4,8 %









Données consolidées







Actif géré 213 300 213 971 (0,3) % Autres éléments de l'actif sous services-conseils 25 814 25 979 (0,6) % Actif géré et actif sous services-conseils5 239 114 239 950 (0,3) %

Tableau 3 - Acquisitions de GLC et de Greenchip et dessaisissement de la Gamme de fonds Quadrus

(en millions de dollars) (non audité) Fonds communs

de placement FNB Fonds

d'investissement Comptes à gestion

distincte

d'investisseurs

institutionnels Total











Acquisition de GLC (montant net) le - - - 33 524 33 524 31 décembre 2020a Cession de la Gamme de fonds Quadrus









(montant net) le 31 décembre 2020 Cessions (montant net)b (3 407) - (3 407) - (3 407) Transfertsc (9 992) - (9 992) 9 992 - Total (13 399) - (13 399) 9 992 (3 407) Acquisition de Greenchip (montant net) 183 - 183 - 183 le 22 décembre 2020d Total (13 216) - (13 216) 43 516 30 300

a. Des actifs de 37,5 milliards de dollars ont été acquis, dont une tranche de 4,0 milliards consistait en des comptes gérés à titre de sous-conseiller de Mackenzie. b. Des contrats de gestion de fonds communs de placement de 7,6 milliards de dollars ont été cédés, dont une tranche de 5,4 milliards continuera d'être gérée par Mackenzie, qui agira à titre de sous-conseiller. Un montant additionnel de 1,2 milliard reflète le transfert des fonds distincts de la Canada Vie hors des fonds communs de placement gérés par Mackenzie et pour lesquels des tiers agissent à titre de sous-conseillers et le transfert vers les fonds communs de placement de la Canada Vie pour lesquels des tiers agissent à titre de sous-conseillers. c. Fonds distincts de la Canada Vie transférés hors des fonds communs de placement gérés par Mackenzie aux fonds communs de placement gérés par la Canada Vie et pour lesquels Mackenzie agit à titre de sous-conseiller. d. Des actifs de 618 millions de dollars ont été acquis, dont une tranche de 435 millions se rapportait aux mandats de sous-conseiller de Fonds d'actions mondiales de l'environnement Mackenzie.

Les résultats provisoires au titre de l'actif géré moyen et de l'actif sous services-conseils moyen depuis le début du trimestre sont présentés dans le Tableau 4.

Tableau 4 - Actif géré moyen et actif sous services-conseils moyen

(en millions de dollars) (non audité) Trimestre à ce jour en 2021 Gestion de patrimoine

IG Gestion de patrimoine

Actif géré 98 532 Autres éléments de l'actif sous services-conseils 5 652 Actif sous services-conseils 104 184 IPC

Actif géré 5 332 Autres éléments de l'actif sous services-conseils 23 839 Actif sous services-conseils 29 171 Total

Actif géré 103 864 Autres éléments de l'actif sous services-conseils4 29 483 Actif sous services-conseils 133 347



Gestion d'actifs

Mackenzie

Fonds communs de placement 55 820 FNB 3 966 Fonds d'investissement 59 786 Comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels 51 472 Total 111 258 Comptes gérés à titre de sous-conseiller du secteur Gestion de patrimoine 75 631 Total 186 889



FNB distribués à des tiers 3 966 FNB détenus dans les fonds d'investissement d'IGM 4 750 Total des FNB 8 716



Données consolidées

Actif géré 215 122 Autres éléments de l'actif sous services-conseils 25 893 Actif géré et actif sous services-conseils6 241 015

2. Les créations nettes de parts de FNB excluent les créations nettes de parts de FNB de 183,8 millions de dollars provenant des fonds communs de placement de Mackenzie, d'IG Gestion de patrimoine et d'Investment Planning Counsel. 3. Des flux nets dans les fonds d'investissement de Mackenzie s'élevant à 62,9 millions de dollars provenant du secteur Gestion de patrimoine ont été éliminés à la consolidation. 4. Exclut les comptes gérés à titre de sous-conseiller du secteur Gestion de patrimoine. 5. Dans le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils, au 31 janvier 2021, un montant de 3,6 milliards de dollars au titre des fonds d'investissement de Mackenzie distribués par l'intermédiaire du secteur Gestion de patrimoine est éliminé à la consolidation (31 décembre 2020 - 3,6 milliards; 31 janvier 2020 - 3,1 milliards). 6. Dans le total de l'actif géré moyen et de l'actif sous services-conseils moyen, un montant de 3,6 milliards de dollars au titre des fonds communs de placement de Mackenzie distribués par l'intermédiaire du secteur Gestion de patrimoine est éliminé à la consolidation.

Glossaire

Les « ventes brutes / ventes nettes de fonds communs de placement » et l'« actif géré des fonds communs de placement » reflètent les résultats des fonds communs gérés par les sociétés en exploitation respectives et, en ce qui concerne le secteur Gestion de patrimoine, comprennent aussi d'autres services de gestion de portefeuille discrétionnaire fournis par les sociétés en exploitation, y compris les programmes de comptes à gestion distincte.

Les « FNB » représentent les fonds négociés en bourse gérés par Mackenzie.

Les « comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels » représentent les mandats de conseiller et de sous-conseiller en matière d'investissement auprès d'investisseurs institutionnels au moyen des comptes à gestion distincte.

Les « autres entrées nettes des courtiers » et les « autres éléments de l'actif sous services-conseils » représentent les produits d'épargne financière détenus dans les comptes des clients des sociétés en exploitation du secteur Gestion de patrimoine qui ne sont pas investis dans des produits ou des programmes liés aux activités de gestion de placement menées par ces sociétés en exploitation. Ces produits d'épargne comprennent des fonds d'investissement gérés par des tiers, des placements directs en titres de capitaux propres et en titres à revenu fixe et des produits de dépôt.

L'« actif sous services-conseils » représente tous les produits d'épargne détenus dans les comptes des clients des sociétés en exploitation du secteur Gestion de patrimoine.

Les « flux nets » représentent le total des cotisations nettes, en numéraire ou en nature, portées aux comptes des clients des sociétés en exploitation du secteur Gestion de patrimoine et les ventes nettes globales du secteur Gestion d'actifs.

Le secteur « Gestion de patrimoine » reflète les activités des sociétés en exploitation qui sont principalement axées sur la prestation de services de planification financière et de services connexes à des ménages canadiens. Ce secteur comprend les activités d'IG Gestion de patrimoine et d'Investment Planning Counsel. Ces sociétés sont des organisations de distribution au détail qui offrent des services aux ménages canadiens par l'entremise de leurs courtiers en valeurs mobilières, de leurs courtiers en épargne collective (fonds communs de placement) et d'autres filiales autorisées à distribuer des produits et des services financiers. La plus grande partie des produits de ce secteur sont tirés de la prestation de conseils financiers et de la distribution de produits et de services financiers à des ménages canadiens. Ce secteur comprend aussi les activités de gestion de placement de ces organisations, notamment des services de gestion de fonds communs de placement et de gestion de portefeuille discrétionnaire.

Le secteur « Gestion d'actifs » reflète les activités des sociétés en exploitation qui sont principalement axées sur la prestation de services de gestion de placements et représente les activités de Placements Mackenzie. Les services de gestion de placements sont fournis pour une gamme de fonds d'investissement qui sont distribués par l'intermédiaire de courtiers et de conseillers financiers externes, de même que par l'intermédiaire de mandats de services-conseils institutionnels pour les investisseurs de fonds de retraite et d'autres investisseurs institutionnels.

La Société financière IGM Inc. est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils est d'approximativement 239 milliards de dollars. La Société fournit une vaste gamme de services de planification financière et de gestion de placements afin d'aider plus de deux millions de Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. La Société exerce principalement ses activités par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine, de Placements Mackenzie et d'Investment Planning Counsel. La Société financière IGM est membre du groupe de sociétés de Power Corporation.

