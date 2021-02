Ad Tech Innovator Cartelux annonce une nomination pour gérer EMEA Business





Cartelux a annoncé la nomination d'Hervé Genin pour assumer la fonction nouvellement créée de directeur général EMEA, car l'innovateur en technologie publicitaire déploie des programmes pour de nombreux clients dans la région.

Hervé insistera sur l'adoption de Cartelux par les marques internationales les plus innovantes dans toute la région EMEA. Il mettra également à profit sa grande expérience dans de multiples secteurs pour exercer une influence sur le développement de nouveaux produits et de solutions Cartelux personnalisées proposés aux clients. Compte tenu de l'importance de la région EMEA et de l'expérience et des compétences considérables acquises par Hervé, celui-ci rejoindra également le Cartelux Global Leadership Council.

Expert chevronné EMEA et doté d'une expérience d'une vingtaine d'années, Hervé a occupé divers postes de direction dans les domaines de la vente et du marketing pour certaines des marques les plus reconnues au monde, notamment chez Nissan et Ford. Il a rejoint Cartelux après avoir travaillé chez Nissan, où il a dirigé la stratégie de marque et de communication dans toute l'Europe.

« Hervé est un leader très respecté dans ce secteur et c'est un honneur de travailler avec lui alors que nous déployons des programmes mondiaux pour les marques les plus innovantes du monde dans les domaines de l'automobile, de l'immobilier, du financement des véhicules utilitaires légers et de nombreuses autres catégories », a déclaré Josh Williams, fondateur et CEO de Cartelux.

Commentant sa nomination, Hervé a déclaré : « Du point de vue de l'utilisateur final, Cartelux est de loin l'outil de marketing local le plus harmonieux et le plus innovant que j'ai pu voir dans divers secteurs. Je suis très heureux de rejoindre Cartelux, d'exploiter sa force, d'accélérer la transformation de l'expérience numérique locale des clients titulaires des marques de la région EMEA grâce à la rapidité, la souplesse, la rentabilité et la conformité des marques ».

