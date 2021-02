La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation enclenche le processus menant à la mise sous tutelle de l'Office municipal d'habitation de Longueuil





QUÉBEC, le 5 fév. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, annonce le déclenchement du processus menant à la mise sous tutelle de l'Office municipal d'habitation de Longueuil (OMHL).

Une analyse de la situation menée par une firme externe sur les graves problèmes apparus au sein de l'organisation au cours de la dernière année a mené au dépôt d'un rapport de diagnostic organisationnel le 20 janvier dernier. Ce rapport fait état d'un climat de travail négatif présent à tous les paliers de l'organisation et qui a une incidence directe sur le bon fonctionnement de celle-ci.

De plus, il ressort avec évidence de ce rapport que la mise en place de mesures est nécessaire afin d'assurer le bon fonctionnement de l'office et de préserver la qualité des services aux locataires.

« J'ai pris connaissance du rapport et les faits qui y sont relatés sont très troublants. En tant que ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, je ne peux tolérer une telle situation, qui met en péril le bien-être des locataires et des employés. En vertu des pouvoirs qui sont associés à ma charge, j'enclenche donc aujourd'hui le processus menant à la mise sous tutelle de l'Office municipal d'habitation de Longueuil. J'ai d'ailleurs avisé la mairesse de cette intention. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Je remercie la ministre Laforest pour la conversation franche et honnête que nous avons eue. J'en arrive aux mêmes conclusions, soit que le processus de mise en tutelle doit être déclenché pour le bien des employés et des locataires. D'ailleurs, il s'agit d'une position que partagent les cinq élus nommés par l'Agglomération de Longueuil et qui siègent au conseil d'administration de l'OMHL. »

Sylvie Parent, mairesse de Longueuil

SOURCE Société d'habitation du Québec

Communiqué envoyé le 5 février 2021 à 15:31 et diffusé par :