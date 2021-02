The Fusion Project vise à accélérer la gestion des données pour les véhicules connectés et autonomes





Airbiquity, Cloudera, NXP, Teraki et Wind River s'associent pour créer une plate-forme de cycle de vie des données de bout en bout pour les constructeurs automobiles

SEATTLE, 5 février 2021 /PRNewswire/ -- Airbiquity®, Cloudera, NXP® Semiconductors, Terakitm, et Wind River® ont annoncé aujourd'hui The Fusion Project, une collaboration de l'industrie automobile visant à définir une plate-forme de cycle de vie des données simplifiée pour faire progresser les véhicules connectés intelligents. La solution matérielle et logicielle pré-intégrée combine des technologies innovantes de sociétés de premier plan pour les constructeurs automobiles afin de collecter, d'analyser et de gérer efficacement les données des véhicules connectés pour un développement, un déploiement et une évolution continus des fonctionnalités.

Alors que la technologie des véhicules connectés continue de progresser, la quantité de données disponibles augmente de manière exponentielle. Ces données peuvent être utilisées pour alimenter de nouvelles fonctionnalités centrées sur les données pour les consommateurs et des opportunités de génération de revenus pour les constructeurs automobiles. Mais la collecte, l'analyse et la gestion efficaces des données des véhicules présentent des défis uniques pour les constructeurs automobiles en raison de la gestion fragmentée des données tout au long du cycle de vie du machine learning, des imprécisions causées par les modèles de machine learning statiques, des capacités limitées en matière d'edge computing intelligent et de la puissance de calcul insuffisante à bord des véhicules.

The Fusion Project relève ces défis en pré-intégrant les technologies de cinq fournisseurs industriels dans une solution que les constructeurs automobiles peuvent facilement évaluer et introduire dans les cycles de conception et de production des véhicules connectés et autonomes de la prochaine génération.

La première application de The Fusion Project consiste à spécifier une solution de détection intelligente des changements de voie pour les véhicules en utilisant les technologies synergiques de chaque entreprise :

Airbiquity - Gestion de logiciels Over-the-Air (OTA)

logiciels Over-the-Air (OTA) Cloudera - Les solutions de cycle de vie des données de l'edge à l'IA

NXP - Plates-formes de traitement des véhicules

Teraki - Intelligence Artificielle (IA) de données edge

Wind River - Logiciel de plate-forme de systèmes intelligents

La solution crée une plate-forme de cycle de vie des données capable et efficace, depuis l'ingestion des données jusqu'aux mises à jour du modèle de machine learning OTA, sans perte de fidélité des données tout en maximisant la précision des décisions du système.

« Les constructeurs automobiles sont constamment mis au défi de mettre en oeuvre des technologies complexes telles que celles requises pour la prochaine phase de l'ADAS avancé et des fonctionnalités autonomes des véhicules », a déclaré Phil Magney, fondateur et président de VSI Labs , et ancien co-fondateur du Telematics Research Group. « Il y a de nombreuses facettes à un stack technologique de gestion de données de nouvelle génération qui améliore et déploie en permanence des modèles de machine learning IA. Les constructeurs automobiles ont donc besoin d'une solution de véhicule à cloud comme celle créée par The Fusion Project qui exploite les technologies clés de l'écosystème automobile. »

La solution pré-intégrée est disponible pour démonstration et évaluation auprès de clients potentiels. Pour plus d'informations sur The Fusion Project et la solution initiale de détection intelligente des changements de voie pour les véhicules, visitez le site de The Fusion Project ici .

À propos d'Airbiquity

Airbiquity® est un pionnier de la technologie logicielle télématique automobile et de la prestation de services de véhicules connectés en mode cloud. Toujours à la pointe de l'innovation automobile, Airbiquity conçoit, fabrique et déploie les solutions de véhicules connectés les plus avancées de l'industrie. En collaboration avec Airbiquity, les constructeurs automobiles et les fournisseurs de véhicules automobiles ont réalisé des programmes de véhicules connectés hautement évolutifs, gérables et sécurisés répondant aux besoins de leurs clients dans plus de 60 pays à travers le monde. La dernière offre d'Airbiquity est OTAmatic® pour les logiciels multi-ECU Over-the-Air (OTA) et la gestion des données comprenant des composants logiciels de véhicule et basés sur le cloud, et le cadre de sécurité reposant sur la technologie Uptane pour une protection complète de la cybersécurité. Pour en savoir plus sur Airbiquity et OTAmatic, consultez le site www.airbiquity.com ou participez à la conversation @Airbiquity.

À propos de Cloudera

Chez Cloudera, nous pensons que les données peuvent rendre ce qui est impossible aujourd'hui, possible demain. Nous donnons aux gens les moyens de transformer des données complexes en informations claires et exploitables. Cloudera offre un cloud de données d'entreprise pour toutes les données, partout, de l'Edge à l'IA. Propulsé par l'innovation incessante de la communauté des logiciels libres, Cloudera fait progresser la transformation numérique pour les plus grandes entreprises du monde. Pour en savoir plus, consultez le site www.cloudera.com .

À propos de NXP Semiconductors

NXP® Semiconductors N.V. permet des connexions sécurisées pour un monde plus intelligent, en faisant progresser des solutions qui rendent la vie plus facile, meilleure et plus sûre. En tant que leader mondial des solutions de connectivité sécurisée pour les applications embarquées, NXP est le moteur de l'innovation sur les marchés de l'automobile, de l'industrie et de l'IoT, de la téléphonie mobile et des infrastructures de communication. Forte de plus de 60 ans d'expérience et d'expertise combinées, la société compte environ 29 000 employés dans plus de 30 pays et a enregistré un chiffre d'affaires de 8,88 milliards de dollars en 2019. Pour en savoir plus, consultez le site www.nxp.com .

NXP et le logo NXP sont des marques déposées de NXP B.V. Tous les autres noms de produits ou de services sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés. © 2021 NXP B.V.

À propos de Teraki

Terakitm est le principal fournisseur de logiciels de traitement edge pour les secteurs de l'automobile et de l'IoT. La technologie de traitement intelligent du signal de la société permet aux applications d'atteindre la plus grande précision, ce qui permet aux fonctionnalités et aux produits de surpasser la concurrence. Teraki permet de faire fonctionner ces modèles de manière très efficace, avec une latence minimale sur du matériel à faible consommation d'énergie, nécessaire pour les grands volumes de production en série. Le logiciel intégré extrait 10 fois plus d'informations sans augmenter les exigences en matière de matériel de pointe. Teraki traite les signaux télématiques, vidéo et les signaux de nuage de points 3D en utilisant une empreinte ultra-faible. Cette technologie est certifiée pour les applications critiques en matière de sécurité. La plate-forme Teraki automatise la formation continue pour continuer à garantir la plus grande précision des modèles IA de nos clients pendant le cycle de vie d'une voiture. Le produit de Teraki est utilisé pour la conduite L2+, l'extension de gamme, la télécommande, la localisation (SLAM), la maintenance prédictive et la fusion de capteurs. Pour plus d'informations, visitez le site www.teraki.com .

À propos de Wind River

Wind River® est un leader mondial dans la fourniture de logiciels pour l'edge intelligent. La technologie de l'entreprise alimente les appareils les plus sûrs et les plus sécurisés au monde depuis 1981 et se retrouve dans des milliards de produits. Wind River offre un portefeuille complet, soutenu par des services professionnels et un soutien de classe mondiale et par un large écosystème de partenaires. Les logiciels et l'expertise de Wind River accélèrent la transformation numérique des systèmes intelligents critiques qui exigeront de plus en plus de capacités de calcul et d'intelligence artificielle tout en offrant les plus hauts niveaux de sécurité, de sûreté et de fiabilité. Pour en savoir plus, visitez le site de Wind River à l'adresse suivante www.windriver.com .

