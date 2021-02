Avis aux médias - La ministre Monsef annoncera des projets relatifs à l'Internet haute vitesse destinés au Sud-Ouest de l'Ontario

L'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, annoncera un investissement fédéral visant à améliorer l'accès à Internet haute vitesse dans le Sud-Ouest de l'Ontario. Date : Le...

Les Québécoises et Québécois savent que l'accès à Internet haut débit n'est plus un luxe, mais bien une nécessité pour l'ensemble de la population, y compris pour ceux qui vivent en régions rurales et éloignées. La crise actuelle a mis en évidence à...