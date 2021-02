La Basse-Côte-Nord maintenant branchée à un réseau Internet amélioré





QUÉBEC, le 5 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Les Québécoises et Québécois savent que l'accès à Internet haut débit n'est plus un luxe, mais bien une nécessité pour l'ensemble de la population, y compris pour ceux qui vivent en régions rurales et éloignées.

La crise actuelle a mis en évidence à quel point nous dépendons d'Internet haut débit, et ce besoin ne fera que s'accentuer. Plus que jamais, l'accès à un service Internet haut débit fiable et abordable à partir de son domicile est essentiel, que ce soit pour travailler et s'instruire ou pour communiquer avec des proches.

La Basse-Côte-Nord bénéficie maintenant d'un accès à la téléphonie mobile et à un réseau Internet amélioré grâce à un investissement combiné de plus de 23 millions de dollars du gouvernement du Canada, du gouvernement du Québec et de TELUS. Plus de 2000 foyers répartis dans 14 collectivités de la Basse-Côte-Nord, y compris les communautés autochtones de Pakuashipi et de La Romaine, peuvent dorénavant accéder à un nouveau réseau sans fil 4G LTE.

Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie (Science), Will Amos, ainsi que les représentants du Québec, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Jonatan Julien, et l'adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet Internet haute vitesse, Gilles Bélanger, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le projet de 23,9 millions de dollars, mené par TELUS, a été complété près d'un an avant l'échéance initiale. Le gouvernement du Québec a contribué financièrement au projet pour un montant de 11 millions de dollars et le gouvernement du Canada y a contribué pour un montant de 9,3 millions de dollars. Le financement total des deux ordres de gouvernement est de 20,3 millions de dollars. TELUS y a investi 3,6 millions de dollars.

L'investissement a permis de lancer le nouveau service à travers la Basse-Côte-Nord. Le gouvernement du Québec continue de déployer des initiatives semblables à travers le programme Québec haut débit partout à travers la province. Faire en sorte que tous les Québécois et Québécoises, et particulièrement ceux qui demeurent dans des communautés rurales, puissent avoir accès à Internet haute vitesse est une priorité gouvernementale de premier ordre. Les travaux se poursuivront jusqu'en 2026 pour assurer que les citoyens des milieux plus éloignés puissent compter sur des infrastructures adéquates.

Le gouvernement du Canada a alloué des milliards de dollars à l'infrastructure Internet des régions rurales et éloignées, ce qui comprend une somme de 1,75 milliard de dollars au titre du Fonds pour la large bande universelle. Ces investissements permettront de connecter 98 % des Canadiens et Canadiennes à Internet haute vitesse d'ici 2026, et l'ensemble de la population d'ici 2030.

Un premier projet du Plan d'action nordique 2020-2023 complété avec succès

Le gouvernement du Québec s'est engagé à rehausser le réseau de télécommunication pour les familles et les entreprises de la Basse-Côte-Nord dans le cadre du Plan d'action nordique 2020-2023 (PAN 20-23). Cette action, inscrite sous l'orientation « Un milieu de vie attractif et dynamique », permettra éventuellement à la population de bénéficier des avantages de la formation en ligne ou de la télémédecine. La fibre optique comme infrastructure de dernier kilomètre a aussi pu être déployée dans la région pour desservir 16 organisations publiques dont l'ensemble des centres de santé.

Citations

« Le service Internet haute vitesse est essentiel à la réussite des résidents des régions rurales du Québec. La crise de la COVID-19 nous a fait réaliser plus que jamais auparavant l'importance cruciale d'un accès au monde numérique. En investissant dans ce projet dans le cadre du programme Brancher pour innover, nous continuons de combler le fossé numérique afin que les Canadiennes et Canadiens des régions rurales du Québec puissent profiter eux aussi de tous les avantages qu'offre le numérique. Le gouvernement du Canada a investi plus de 213 millions de dollars dans 54 projets jusqu'à maintenant, ce qui permettra de brancher jusqu'à 250 293 foyers au Québec. »

- Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie (Science), Will Amos

« Le Plan d'action nordique veille à promouvoir un territoire unique et garantir un milieu de vie de qualité pour les collectivités nordiques. L'accès à Internet haute vitesse est essentiel aujourd'hui dans toutes les régions du Québec. Nous sommes très heureux d'avoir pu réaliser rapidement ce projet phare de notre plan. Une connexion fiable et efficace est nécessaire tant au développement économique que social du territoire. Les communautés de la Basse-Côte-Nord peuvent dès maintenant en tirer profit! »

- Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Jonatan Julien

« Desservir les communautés éloignées, sur un territoire comme celui de la Basse-Côte-Nord, est un défi de taille. Notre gouvernement est fier d'avoir contribué à ce projet structurant qui permet aux entreprises et aux populations d'obtenir des services à la hauteur de ceux des grands centres. Nous sommes sur la bonne voie pour atteindre notre objectif de permettre à tous les Québécois et Québécoises d'accéder à Internet haute vitesse d'ici 2022. »

- Le député d'Orford et adjoint parlementaire du premier ministre (volet Internet haute vitesse), Gilles Bélanger

Restez branchés

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

