RBC accepte maintenant les demandes dans le cadre du Programme de crédit pour les secteurs très touchés du gouvernement du Canada

RBC est fière d'appuyer le programme du gouvernement du Canada qui prévoit des prêts d'un montant allant de 25?000 $ à 1?000?000 $ pour aider les entreprises admissibles à assumer leurs charges d'exploitation courantes

TORONTO, le 5 févr. 2021 /CNW/ - Au Canada, alors que les entreprises s'efforcent de survivre à la crise de la COVID-19, RBC a annoncé aujourd'hui qu'elle accepte maintenant les demandes présentées dans le cadre du Programme de crédit pour les secteurs très touchés (PCSTT) du gouvernement du Canada. Le programme est offert aux entreprises clientes admissibles qui ont subi les répercussions négatives de la pandémie de COVID-19 et donne accès à des prêts dont le montant se situe entre 25?000 $ et 1?000?000 $.

« Les prochains mois resteront difficiles pour de nombreuses entreprises partout au Canada, mais nous demeurons déterminés à les soutenir durant cette période difficile », a dit Greg Grice, vice-président directeur, Services financiers à l'entreprise, RBC. Le PCSTT, combiné à d'autres programmes d'aide et de subvention offerts à l'échelle nationale et provinciale, jouera un rôle important dans la reprise des entreprises canadiennes les plus durement touchées. »

Pour être admissibles à un prêt PCSTT, les entreprises doivent répondre aux critères établis par le gouvernement du Canada, notamment :

avoir été financièrement stables et viables avant le début de la COVID-19 ;

pouvoir démontrer une diminution de revenus d'au moins 50 % pendant au moins trois mois (qui ne sont pas nécessairement consécutifs) au cours de la période de huit mois précédant la date de la demande de prêt PCSTT ;

avoir reçu des paiements au titre de la Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) ou de la Subvention d'urgence du Canada pour le loyer (SUCL), ou avoir présenté une demande à ces programmes qui a été refusée.

Les propriétaires d'entreprise doivent communiquer avec leur institution financière principale pour déterminer si le programme s'avère une bonne solution. Ils ne peuvent présenter une demande que par l'intermédiaire de leur prêteur principal. Une fois l'approbation obtenue, les entreprises admissibles bénéficieront d'un faible taux d'intérêt, d'une période de remboursement allant jusqu'à 10 ans et d'un report des versements sur capital pouvant aller jusqu'à 12 mois.

Le programme sera offert jusqu'au 30 juin 2021. Pour obtenir des précisions sur les critères d'admissibilité et la présentation d'une demande, consultez le www.bdc.ca/pcstt.

Les entreprises clientes qui souhaitent connaître les solutions d'affaires à leur disposition peuvent consulter le www.rbc.com/secoursauxentreprises.

