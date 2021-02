Avis aux médias - Bibliothèque et Archives Canada





OTTAWA, ON, le 5 févr. 2021 /CNW Telbec/ - L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, et l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, annonceront un investissement fédéral qui vise à apporter des améliorations à l'installation que partageront Bibliothèque et Archives Canada et la Bibliothèque publique d'Ottawa afin que le bâtiment atteigne la norme carbone net zéro.

Son Honneur Jim Watson, maire d'Ottawa, et Matthew Luloff, conseiller municipal et président du conseil d'administration de la Bibliothèque publique d'Ottawa, seront également présents.

Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.

Date

Le 8 février 2021

Heure

9 h (heure de l'Est)

Lieu

L'événement sera diffusé sur Zoom.

Lien Zoom : https://us02web.zoom.us/j/87163108786?pwd=R01Gby94cUpNUHJBWDlQaHNJb2NuUT09

Téléphone : +1 587 328 1099 Canada

ID de la réunion : 871 6310 8786

Code d'accès : 967741

