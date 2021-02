Le MAC rouvrira ses portes le 10 février 2021





MONTRÉAL, le 5 févr. 2021 /CNW Telbec/ - À la suite des dernières annonces du gouvernement du Québec, le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) se réjouit d'annoncer sa réouverture à compter du mercredi 10 février, à midi. Le MAC sera ouvert du mercredi au dimanche, de midi à 18 h. La réservation de billets en ligne est obligatoire et toutes les mesures sanitaires recommandées par la Santé publique seront en place au Musée.

« Je suis absolument ravi de cette annonce qui vient comme une véritable bouffée d'espoir pour la suite des choses. Je suis d'autant plus heureux que le MAC rouvre avec l'entièreté de ses salles ouvertes et quatre nouvelles expositions, jamais montrées aux visiteurs », a réagi John Zeppetelli, directeur général et conservateur en chef du MAC.

Quatre nouvelles expositions à voir

La machine qui enseignait des airs aux oiseaux présente des oeuvres de 34 artistes de Montréal et des environs autour du thème de la matérialité du langage. Les visiteurs sont invités à respirer un vent de fraîcheur en découvrant l'art contemporain local le plus actuel qui soit, produit par des artistes d'ici aux pratiques engageantes, pertinentes et diversifiées.

Des horizons d'attente assemble le travail de 21 artistes dont les oeuvres, récemment acquises dans la collection du Musée, sont exposées pour la première fois. Elles témoignent de préoccupations politiques, féministes, sociales, esthétiques, matérielles, conceptuelles, spirituelles, écologiques, poétiques, linguistiques et identitaires propres à notre époque.

John Akomfrah : Vertigo Sea est une installation vidéo à trois écrans d'une beauté dévastatrice et déchirante. Elle met en scène l'océan comme un lieu d'extrême beauté où s'illustre paradoxalement l'horreur de la nature humaine. Présentée pour la première fois à la Biennale de Venise en 2015 et devenue l'un des grands moments de l'événement, Vertigo Sea a depuis été saluée par la critique, la qualifiant notamment de « terrible et époustouflante » (Hyperallergic) et d'oeuvre « qui ne cesse de vous interpeller » (The Guardian).

Le MAC présentera également une sélection d'oeuvres de la collection du MAC, choisies par John Zeppetelli.

Réservation de billets en ligne

La réservation de billet et de plage horaire en ligne est obligatoire. L'achat du billet donne accès à toutes les expositions. Les membres ont un accès gratuit en tout temps, mais doivent également réserver leur billet et leur plage horaire en ligne. La gratuité s'appliquera au moment de la réservation.

Mesures sanitaires

Le MAC respecte toutes les mesures sanitaires recommandées par la Santé publique. Les visiteurs sont invités à consulter en amont de leur visite le guide du visiteur disponible sur le site du Musée.

Remerciements

Le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) est une société d'État subventionnée par le ministère de la Culture et des Communications du Québec et il bénéficie de la participation financière du gouvernement du Canada et du Conseil des arts du Canada.

Musée d'art contemporain de Montréal

Situé au coeur du Quartier des spectacles, le Musée d'art contemporain de Montréal fait vibrer l'art actuel au centre de la vie montréalaise et québécoise. Lieu vivant, le MAC assure, depuis plus de cinquante ans, la rencontre entre les artistes locaux et internationaux, leurs oeuvres et un public toujours plus vaste ; lieu de découvertes, le Musée propose aux visiteurs des expériences sans cesse renouvelées, souvent inattendues et saisissantes. Le MAC présente des expositions temporaires consacrées à des artistes actuels - pertinents et marquants - qui sont des témoins privilégiés de notre société, de même que des expositions d'oeuvres puisées dans la riche collection permanente qu'abrite l'institution. Ici, toutes les formes d'expression sont possibles : oeuvres numériques et sonores, installations, peintures, sculptures, oeuvres immatérielles et autres. Offrant un éventail d'activités éducatives qui familiarisent le grand public avec l'art contemporain, le MAC est aussi l'instigateur de performances artistiques uniques et d'événements festifs. Voilà une fenêtre ouverte sur mille expressions d'avant-garde qui font rayonner l'art dans la ville et dans le monde. www.macm.org

