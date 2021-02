Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek réalise un projet d'électricité pour alimenter la communauté





OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN, ON, le 5 févr. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada reconnaît l'importance de soutenir la production d'énergie et d'électricité pour les Premières Nations, et il est déterminé à travailler en partenariat avec les communautés des Premières Nations pour investir dans la construction et la modernisation des infrastructures communautaires qui soutiennent le bien-être de leurs résidents.

Aujourd'hui, l'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, au nom de l'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, a félicité Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek pour la réalisation d'un projet de réseau de distribution électrique qui permettra d'alimenter la communauté en électricité.

Le gouvernement du Canada financera jusqu'à 2,5 millions de dollars pour le projet d'électrification, qui permettra d'alimenter de futurs lots résidentiels et un système de traitement et de distribution de l'eau pour la communauté. La Première Nation a contribué à hauteur de 41?303 dollars au projet.

Citations

«?Félicitations à la Nation Animbiigoo Zaagi'igan Anishnaabek pour la réalisation de son projet d'électrification qui jettera les bases d'un avenir marqué par la prospérité. Cette infrastructure de base signifie 60 nouveaux lots de logements, une infrastructure résidentielle, la suppression des incendies, la technologie des télécommunications; tous ces éléments sont essentiels pour une communauté plus sûre, plus saine et plus connectée.?»

L'honorable Patty Hajdu

Députée de Thunder Bay--Supérieur-Nord

«?Nous sommes heureux d'avoir établi un partenariat avec le gouvernement du Canada pour un projet particulièrement important. Le fait d'avoir de l'électricité ramènera nos membres dans la communauté et permettra la mise en place de nouvelles infrastructures et le développement économique sur nos terres.

Je travaille sur les projets d'AZA depuis plus de 25 ans et c'est l'une des étapes les plus monumentales que nous ayons franchies depuis que nous avons reçu notre assise territoriale. Cela marque le début de notre développement et le moment tournant de notre retour en tant que communauté officielle. Nous avons parcouru un long chemin pour en arriver là. Merci à tous ceux qui ont soutenu notre vision.?»

Chef Teresa Nelson

Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek

Faits en bref

Les terres d'Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek sont situées le long de la rive sud du lac Partridge, à environ 2,5 heures au nord-est de Thunder Bay , en Ontario .

, en . Le 21 septembre 2017, SAC a fourni 465?655 $ pour la conception de l'infrastructure de distribution électrique, y compris le raccordement au réseau électrique d'une future zone de développement immobilier de 20 lots.

